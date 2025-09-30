México

Tame Impala: así puedes pre registrarte para el concierto secreto en CDMX

Kevin Parker y su proyecto musical no habían estado en México desde 2023

Por Mariana L. Martínez

Guardar

El anuncio de un show secreto y gratuito de Tame Impala en la Ciudad de México ha generado gran expectativa entre los seguidores de la música psicodélica. La agrupación, encabezada por Kevin Parker, ha decidido marcar el inicio de una nueva etapa musical con un evento exclusivo.

El proyecto musical no había visitado México desde 2023 en el Palacio de los Deportes.

La dinámica para acceder a este DJ set, que contará con bebidas incluidas y una capacidad muy limitada, fue detallada por la propia banda a través de sus redes sociales. En el enlace compartido, Tame Impala especificó que el espectáculo será completamente gratuito y que la ubicación permanecerá en secreto hasta el momento oportuno.

“Espectáculo gratuito, bebidas por nuestra cuenta... pero la capacidad es muy limitada”, comunicó el grupo en el sitio de registro.

El proceso para obtener una invitación exige una preinscripción previa, este es el enlace: https://t.co/DlwthXzGyk

Los interesados deben ingresar al enlace proporcionado por la banda, donde se solicita el número de teléfono como confirmación de ser mayores de 18 años y aceptación para recibir mensajes recurrentes por SMS o WhatsApp de Sony Music y Tame Impala.

(Instagram/@tameimpala)
(Instagram/@tameimpala)

No obstante, la preinscripción no garantiza el acceso al evento, ya que las invitaciones se asignarán estrictamente por orden de llegada una vez que se habilite el enlace el 1 de octubre a las 10:00.

El día señalado, la organización enviará un enlace a todos los preinscritos para que soliciten su invitación. Solo quienes logren acceder primero recibirán la confirmación por correo electrónico o por el canal de comunicación elegido durante el registro, según el primer correo de confirmación.

Entre las preguntas que se le hacen a los fans es si realmente tienen disposición de estar en la CDMX el 10 de octubre de 13:00 a 19:00 horas.

El nuevo álbum de Tame Impala

La página web oficial de Tame Impala describe el nuevo disco como “una colección de exploraciones psicodélicas y tremendamente potentes que sirven de vehículo para algunas de sus composiciones más directas y adictivas hasta la fecha, reinventando a Tame Impala en una especie de grupo rave primitivo del futuro”.

Además, se destaca que Deadbeat representa el trabajo de un artista con un dominio renovado y una energía revitalizada para la experimentación. El álbum estará compuesto por 12 que, según la descripción, fueron creadas con una espontaneidad inédita en el perfeccionismo habitual de Parker.

Este enfoque se traduce en un minimalismo y una textura crujiente presentes en muchas de las pistas, junto con una variedad de detalles, timbres y matices que aportan una dimensión novedosa al sonido de la banda, así como un rango vocal más amplio y lúdico que en trabajos anteriores.

El anuncio de Deadbeat se produjo pocos días después del lanzamiento del segundo adelanto del disco, ‘Loser’, cuyo videoclip fue dirigido por Sam Kristofski y cuenta con la participación del actor y músico estadounidense Joe Keery, conocido por su papel en la serie de Netflix Stranger Things y por su proyecto musical Djo.

Temas Relacionados

Tame ImpalaDJ Setmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para la gala de este lunes

Sigue la actualización minuto a minuto este lunes del reality show

La Casa de los Famosos

Identifican a dos personas que murieron durante la explosión de pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa

El accidente dejó la muerte de 31 personas

Identifican a dos personas que

Clima: las temperaturas que predominarán este 30 de septiembre en Santiago Ixcuintla

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán

Temperaturas en Bahía de Banderas: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperaturas en Bahía de Banderas:

Pronóstico del clima en Tijuana este martes 30 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Tijuana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dejan mensaje amenazante que señala

Dejan mensaje amenazante que señala alianza de Los Mayos con Gente Nueva del Tigre en Chihuahua

Golpes millonarios al narco en Sinaloa, Sonora y Baja California: aseguran metanfetamina, marihuana y heroína

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

Adán Augusto López niega encuentro con Bermúdez Requena en Paraguay e insiste en que no lo han citado a declarar

Gobernador de Michoacán afirma control de la situación luego de enfrentamientos en el estado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para la gala de este lunes

Este es el grado de estudios de Aarón Mercury, noveno eliminado de La casa de los famosos México

Hospitalizan de emergencia a un actor de Una familia de Diez

Las mejores canciones para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

Las series más populares de Netflix en México para engancharse este día

DEPORTES

Así fue la detención de

Así fue la detención de Terence Crawford en EEUU tras el desfile para festejar su victoria ante Canelo Álvarez

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán

Club León anuncia el regreso de Nacho Ambriz como DT tras la salida de Eduardo Berizzo

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025