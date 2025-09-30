Tame Impala: así puedes pre registrarte para el concierto secreto en CDMX

El anuncio de un show secreto y gratuito de Tame Impala en la Ciudad de México ha generado gran expectativa entre los seguidores de la música psicodélica. La agrupación, encabezada por Kevin Parker, ha decidido marcar el inicio de una nueva etapa musical con un evento exclusivo.

El proyecto musical no había visitado México desde 2023 en el Palacio de los Deportes.

La dinámica para acceder a este DJ set, que contará con bebidas incluidas y una capacidad muy limitada, fue detallada por la propia banda a través de sus redes sociales. En el enlace compartido, Tame Impala especificó que el espectáculo será completamente gratuito y que la ubicación permanecerá en secreto hasta el momento oportuno.

“Espectáculo gratuito, bebidas por nuestra cuenta... pero la capacidad es muy limitada”, comunicó el grupo en el sitio de registro.

El proceso para obtener una invitación exige una preinscripción previa, este es el enlace: https://t.co/DlwthXzGyk

Los interesados deben ingresar al enlace proporcionado por la banda, donde se solicita el número de teléfono como confirmación de ser mayores de 18 años y aceptación para recibir mensajes recurrentes por SMS o WhatsApp de Sony Music y Tame Impala.

(Instagram/@tameimpala)

No obstante, la preinscripción no garantiza el acceso al evento, ya que las invitaciones se asignarán estrictamente por orden de llegada una vez que se habilite el enlace el 1 de octubre a las 10:00.

El día señalado, la organización enviará un enlace a todos los preinscritos para que soliciten su invitación. Solo quienes logren acceder primero recibirán la confirmación por correo electrónico o por el canal de comunicación elegido durante el registro, según el primer correo de confirmación.

Entre las preguntas que se le hacen a los fans es si realmente tienen disposición de estar en la CDMX el 10 de octubre de 13:00 a 19:00 horas.

El nuevo álbum de Tame Impala

La página web oficial de Tame Impala describe el nuevo disco como “una colección de exploraciones psicodélicas y tremendamente potentes que sirven de vehículo para algunas de sus composiciones más directas y adictivas hasta la fecha, reinventando a Tame Impala en una especie de grupo rave primitivo del futuro”.

Además, se destaca que Deadbeat representa el trabajo de un artista con un dominio renovado y una energía revitalizada para la experimentación. El álbum estará compuesto por 12 que, según la descripción, fueron creadas con una espontaneidad inédita en el perfeccionismo habitual de Parker.

Este enfoque se traduce en un minimalismo y una textura crujiente presentes en muchas de las pistas, junto con una variedad de detalles, timbres y matices que aportan una dimensión novedosa al sonido de la banda, así como un rango vocal más amplio y lúdico que en trabajos anteriores.

El anuncio de Deadbeat se produjo pocos días después del lanzamiento del segundo adelanto del disco, ‘Loser’, cuyo videoclip fue dirigido por Sam Kristofski y cuenta con la participación del actor y músico estadounidense Joe Keery, conocido por su papel en la serie de Netflix Stranger Things y por su proyecto musical Djo.