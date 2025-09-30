México

Reviven en redes entrevista de Alessandra Rosaldo sobre su relación con Eugenio Derbez tras revelaciones de Dalílah Polanco

Las historias personales de Dalílah Polanco y Alessandra Rosaldo con Eugenio Derbez han alimentado el debate en redes sociales

Por Anayeli Tapia Sandoval

Alessandra Rosaldo y su historia
Alessandra Rosaldo y su historia de amor con Eugenio Derbez tras dichos de Dalílah Polanco. (Instagram/Cuartoscuro)

La reciente y emotiva confesión de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México sobre una traición amorosa ha reavivado en redes sociales el interés por uno de los episodios más comentados del pasado sentimental de Eugenio Derbez y su actual esposa, Alessandra Rosaldo.

Durante una dinámica titulada “Triángulo de las verdades” en La Casa de los Famosos México, Dalílah Polanco relató ante sus compañeros el momento en que más le rompieron el corazón tras una infidelidad.

Aunque la actriz evitó mencionar nombres, los usuarios en redes sociales rápidamente asociaron el relato a su relación pasada con Eugenio Derbez, remontándose así al ambiente mediático que en su momento rodeó la ruptura de la pareja.

Polanco recordó haber estado en una “relación hermosa” donde todo parecía marchar bien hasta que pequeñas señales y advertencias de su entorno la hicieron sospechar. Con el tiempo, la aparición de gestos inusuales y detalles románticos atípicos y en exceso alimentaron sus dudas.

Dalílah Polanco habla de la vez que le rompieron el corazón. Internautas aseguran que se trata de su relación con Eugenio Derbez. (LCDLFM)

Tras varios intentos de confrontar a su entonces pareja, siempre obtuvo negativas. El golpe definitivo llegó cuando una revista de espectáculos publicó fotografías que confirmaron la cercanía y posible vínculo de su pareja con otra mujer.

Este episodio, según narró Polanco, marcó el principio del final de la relación y la sumió en una etapa difícil y tóxica, reconociendo ahora que parte del dolor vino por no haberse escuchado a sí misma y no seguir su instinto.

La versión de Alessandra Rosaldo

La anécdota de Polanco generó miles de reacciones y volvió a poner bajo la lupa pública los inicios de la relación de Derbez con Rosaldo. Como consecuencia, una entrevista realizada a la cantante en septiembre de 2024 con Yordi Rosado ha vuelto a circular, despertando nuevamente el debate sobre si el inicio del romance entre la pareja partió de una infidelidad.

Alessandra detalló el complejo entramado emocional que vivieron desde el primer acercamiento: “Fue muy difícil porque ambos estábamos en una relación. Yo tenía un novio, él tenía una novia, y fue muy complicado porque ninguno de los dos lo buscamos, ni nos lo hubiéramos imaginado”.

La integrante de Sentidos Opuestos precisó que, pese a la atracción y los sentimientos surgidos, la prioridad de ambos era evitar dañar a terceros. “Ninguno de los dos quisimos, por supuesto, lastimar a nadie, ni mucho menos. Hicimos todo lo posible por separarnos, por no vernos”, expresó ante Yordi Rosado.

Reviven historia de Alessandra Rosaldo sobre cómo comenzó su relación con Eugenio Derbez tras dichos de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México. (LCDLFM)

La cantante relató que tomó la decisión de poner fin a su relación anterior después de reconocer la intensidad del nuevo vínculo: “Para mí fue muy claro: si en esos tres días sentí todo lo que sentí, dije: ‘No tengo nada que estar haciendo acá’. Y terminé mi relación”.

El relato de Rosaldo incluyó no solo la dificultad de la transición, sino también la carga emocional de saberse profundamente enamorada de Derbez mientras trataban de hacer lo correcto: “Estábamos enamorados, pero separados. Queríamos estar juntos y al mismo tiempo no podíamos estar juntos, y al mismo tiempo no queríamos lastimar a nadie... pero al mismo tiempo moríamos de amor”.

Estas declaraciones, recobradas y debatidas en redes tras la confesión de Polanco, revivieron la polémica sobre los motivos y circunstancias que rodearon el fin de anteriores relaciones y el surgimiento del vínculo entre Derbez y Rosaldo.

