México

Línea 9 del Metro CDMX: esto dijo el STC del sujeto que ingresó a la estación Centro Médico con un arma

Policías de la CDMX detuvieron al hombre implicado y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes

Por Luz Coello

Guardar
Qué dijo el STC Metro
Qué dijo el STC Metro CDMX del sujeto armado que entró a Centro Médico (CUARTOSCURO.COM)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a una persona que detonó un arma de fuego al exterior de las instalaciones de la estación Centro Médico de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Momentos previos a la detención, usuarios en redes sociales difundieron imágenes que captaron al sospechoso, pero destacó que esta persona desfundó su arma mientras se encontraba al interior de las instalaciones de la Línea 9 del Metro CDMX, lo que generó pánico entre algunas personas que presenciaron el incidente.

El incidente ocurrió la mañana de este martes 30 de septiembre, en el video que se viralizó se puede observar que un hombre vestido de traje sacó un arma y la portaba firmemente mientras discutía con otra persona. Los usuarios alrededor se percataron que estaba armado, así que pidieron la intervención de las autoridades.

Un sujeto armado fue detenido tras presuntamente realizar disparos de arma de fuego al exterior del metro Centro Médico. Crédito: Instagram | metro_viral

¿Qué dijo el Metro CDMX del sujeto armado que entró a Centro Médico de la Línea 9?

Por medio de redes sociales, el STC Metro emitió una postura ante el incidente que ocurrió en las instalaciones de la Línea 9. Lo primero que aclaró fue que, en ningún momento se registró algún tipo de detonación o disparo en la estación Centro Médico.

Según con lo que confirmó el personal de la SSC, los disparos fueron al exterior en la avenida Cuauhtémoc y el Eje 3, en la colonia Roma Sur, además la detención también habría sido fuera de las instalaciones del Metro CDMX.

“Esta mañana fue asegurado un hombre que portaba un arma de fuego, tras protagonizar una riña al exterior de la estación Centro Médico de la Línea 9. Al ingresar a las instalaciones, fue detenido y presentado ante la Agencia del Ministerio Público por personal de la @SSC_CDMX”, publicaron en un comunicado.

Esto dijo el STC Metro
Esto dijo el STC Metro del sujeto armado que entró a la Línea 9 en Centro Médico (X/ @MetroCDMX)

Por otra parte, reiteraron que personal del Metro CDMX mantiene un operativo de seguridad en la zona donde se vio al sujeto armado, es decir en los torniquetes de accesos y en los pasillos que conectan con el servicio de la Línea 3 del Metro CDMX.

“El personal de seguridad del Metro mantiene vigilancia permanente en estaciones, trenes y andenes para salvaguardar la integridad de las personas usuarias y prevenir el mal uso de las instalaciones. La estación permanece abierta y el servicio opera con normalidad”, finalizaron.

Los elementos de la SSC explicaron en un boletín informativo que “el implicado de 54 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para concluir las investigaciones de los hechos y determinar su situación legal”.

Temas Relacionados

Línea 9Metro CDMXCentro Médicomexico-noticias

Más Noticias

Qué hacer si ocurre un sismo mientras conduces en CDMX

Hay recomendaciones clave para automovilistas durante movimientos telúricos y simulacros

Qué hacer si ocurre un

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 30 de septiembre

El reporte de la calidad del aire se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

La calidad del aire en

Aarón Mercury reacciona a “Aldrón”, su shippeo con Aldo de Nigris: “No me gusta tanto”

Tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’, el joven se enteró de que sus fans lo vinculan sentimentalmente con el regiomontano

Aarón Mercury reacciona a “Aldrón”,

Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre: detienen a hombre que portaba un arma en Centro Médico Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Beca Rita Cetina 2025: ¿De cuándo dinero serán los pagos de octubre a los beneficiarios?

El programa busca ayudar a través de un apoyo monetario a todos los alumnos de educación básica

Beca Rita Cetina 2025: ¿De
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para evitar segunda orden de captura

Dan 29 años de prisión a “La Karo”, ligada a Los Zetas por secuestro y uso de arsenal de las Fuerzas Armadas

Detienen en Guatemala a “El Peque”, cabecilla del CJNG buscado por las autoridades mexicanas desde 2021

Quiénes son los dos pilotos aviadores del Cártel de Sinaloa al servicio de Los Chapitos que se encuentran detenidos

Hallan nuevas fosas clandestinas al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury reacciona a “Aldrón”,

Aarón Mercury reacciona a “Aldrón”, su shippeo con Aldo de Nigris: “No me gusta tanto”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes disfrutan de una tarde junto a sus familiares hoy 30 de septiembre

Ocesa entra al ranking Merco y revela cartelera de conciertos para lo que queda de 2025

Las “cenizas” de Aarón Mercury llegan al altar en La Casa de los Famosos México 3: así fue su despedida entre lágrimas

‘Soy Frankelda’ expondrá el arte del stop-motion mexicano previo a su estreno: cuándo, dónde y cómo asistir

DEPORTES

Qarabag vs Copenhague en Champions

Qarabag vs Copenhague en Champions League 2025 dónde ver el partido en México y a qué hora juega Rodrigo Huescas

CMLL arranca octubre con la eliminación al Campeonato Mundial de las Amazonas 2025 y la defensa del título mundial de Bandido

John Cena: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo su última lucha en WWE desde México

Iván Zamorano revela que estuvo a punto de no ir al América: “Boca Juniors me dio un cheque en blanco”

Ileana Dávila denuncia acoso sexual en sus inicios como entrenadora de futbol: “Hacían caballito para ver cómo me bañaba”