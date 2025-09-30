Línea 9 del Metro CDMX: esto dijo el STC del sujeto que ingresó a la estación Centro Médico con un arma

Qué dijo el STC Metro CDMX del sujeto armado que entró a Centro Médico (CUARTOSCURO.COM)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a una persona que detonó un arma de fuego al exterior de las instalaciones de la estación Centro Médico de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Momentos previos a la detención, usuarios en redes sociales difundieron imágenes que captaron al sospechoso, pero destacó que esta persona desfundó su arma mientras se encontraba al interior de las instalaciones de la Línea 9 del Metro CDMX, lo que generó pánico entre algunas personas que presenciaron el incidente.

El incidente ocurrió la mañana de este martes 30 de septiembre, en el video que se viralizó se puede observar que un hombre vestido de traje sacó un arma y la portaba firmemente mientras discutía con otra persona. Los usuarios alrededor se percataron que estaba armado, así que pidieron la intervención de las autoridades.

Un sujeto armado fue detenido tras presuntamente realizar disparos de arma de fuego al exterior del metro Centro Médico. Crédito: Instagram | metro_viral

¿Qué dijo el Metro CDMX del sujeto armado que entró a Centro Médico de la Línea 9?

Por medio de redes sociales, el STC Metro emitió una postura ante el incidente que ocurrió en las instalaciones de la Línea 9. Lo primero que aclaró fue que, en ningún momento se registró algún tipo de detonación o disparo en la estación Centro Médico.

Según con lo que confirmó el personal de la SSC, los disparos fueron al exterior en la avenida Cuauhtémoc y el Eje 3, en la colonia Roma Sur, además la detención también habría sido fuera de las instalaciones del Metro CDMX.

“Esta mañana fue asegurado un hombre que portaba un arma de fuego, tras protagonizar una riña al exterior de la estación Centro Médico de la Línea 9. Al ingresar a las instalaciones, fue detenido y presentado ante la Agencia del Ministerio Público por personal de la @SSC_CDMX”, publicaron en un comunicado.

Esto dijo el STC Metro del sujeto armado que entró a la Línea 9 en Centro Médico (X/ @MetroCDMX)

Por otra parte, reiteraron que personal del Metro CDMX mantiene un operativo de seguridad en la zona donde se vio al sujeto armado, es decir en los torniquetes de accesos y en los pasillos que conectan con el servicio de la Línea 3 del Metro CDMX.

“El personal de seguridad del Metro mantiene vigilancia permanente en estaciones, trenes y andenes para salvaguardar la integridad de las personas usuarias y prevenir el mal uso de las instalaciones. La estación permanece abierta y el servicio opera con normalidad”, finalizaron.

Los elementos de la SSC explicaron en un boletín informativo que “el implicado de 54 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para concluir las investigaciones de los hechos y determinar su situación legal”.