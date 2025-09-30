La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador

Con la expulsión del influencer, quedaron definidos los seis finalistas que disputan el triunfo en la competencia: Shiky , Dalílah Polanco , Aldo De Nigris , Mar Conteras , Abelito y Alexis Ayala . Este grupo reúne distintas trayectorias y experiencias dentro del confinamiento que serán clave en la etapa final del reality.

El sexto lugar de La Casa de los Famosos México 2025 entre estos habitantes

David Alexis Ayala Padró, mejor conocido en el medio artístico nacional como Alexis Ayala , recibió una visita muy especial en la última semana de La Casa de los Famosos México .

La reciente salida de Aaron Mercury de La Casa de los Famosos México ha dejado una profunda marca emocional en Aldo de Nigris , quien fue captado durante largas horas sin lograr conciliar el sueño, mostrando signos que en redes sociales muchos identifican con un episodio de ansiedad.

Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos El impacto emocional por perder a su aliado más cercano desató reacciones virales y análisis sobre la salud mental en el programa