México

La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Por Marco Ruiz

Guardar
16:39 hsHoy

Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos

El impacto emocional por perder a su aliado más cercano desató reacciones virales y análisis sobre la salud mental en el programa

Por Luis Angel H Mora

Aseguran que Aldo de Nigris
Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos. (ViX)

La reciente salida de Aaron Mercury de La Casa de los Famosos México ha dejado una profunda marca emocional en Aldo de Nigris, quien fue captado durante largas horas sin lograr conciliar el sueño, mostrando signos que en redes sociales muchos identifican con un episodio de ansiedad.

Leer la nota completa
16:33 hsHoy

Cuántos hijos tiene Alexis Ayala y quiénes son sus famosos madres

El villano de telenovelas se reencontró con una de sus hijas tras dos años sin verla

Por Adriana Castillo

Quién es Alexis Ayala ,
Quién es Alexis Ayala , confirmado de La Casa de los Famosos México 2025; las controversias que le dieron fama (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

David Alexis Ayala Padró, mejor conocido en el medio artístico nacional como Alexis Ayala, recibió una visita muy especial en la última semana de La Casa de los Famosos México.

Leer la nota completa
12:49 hsHoy

El sexto lugar de La Casa de los Famosos México 2025 entre estos habitantes

Con la expulsión del influencer, quedaron definidos los seis finalistas que disputan el triunfo en la competencia: Shiky, Dalílah Polanco, Aldo De Nigris, Mar Conteras, Abelito y Alexis Ayala. Este grupo reúne distintas trayectorias y experiencias dentro del confinamiento que serán clave en la etapa final del reality.

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México en vivo hoy martes 30 de septiembre: así van las encuestas de votos para el ganador (Infobae México/ Jovani Pérez)

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos México 2025TelevisaViX24/7Mar ContrerasShikyAldo de NigrisAbelitoAlexis Ayalamexico-entretenimientoEn VivoDalílah Polanco

Últimas noticias

Fans de Aarón Mercury lanzan solicitud ante la Ley General de Transparencia por presunto fraude de Televisa y ViX

La polémica eliminación del influencer ha provocado una ola masiva de señalamientos contra la producción de San Ángel

Fans de Aarón Mercury lanzan

“Las dos Claudias”: la visión de Loret de Mola sobre el discurso y los hechos en el gobierno de Sheinbaum

En su columna “Las dos Claudias”, Carlos Loret de Mola analiza el contraste entre la narrativa matutina de la presidenta y las medidas ejecutadas por su administración

“Las dos Claudias”: la visión

Detienen a sujeto por disparar con arma de fuego al exterior del Metro Centro Médico en CDMX

El hombre, de 54 años, portaba un arma con 28 cartuchos útiles y una identificación militar; fue puesto a disposición del Ministerio Público

Detienen a sujeto por disparar

Aseguran que Aldo de Nigris presenta un cuadro de ansiedad tras salida de Aaron Mercury en La Casa de los Famosos

El impacto emocional por perder a su aliado más cercano desató reacciones virales y análisis sobre la salud mental en el programa

Aseguran que Aldo de Nigris

Micky Hair, estilista asesinado en Polanco, interpuso una orden de restricción por amenazas días antes de su crimen

Miguel de la Mora fue ultimado a tiros mientras salía de su salón de belleza, ubicado en avenida Masaryk, una de las zonas más exclusivas de la CDMX

Micky Hair, estilista asesinado en

ÚLTIMAS NOTICIAS

El romántico ida y vuelta

El romántico ida y vuelta de Maxi López y Daniela Christiansson a la distancia: “Cada día falta menos”

Las 9 señales de que tu gato tiene pulgas

Elecciones 2025 en Neuquén: quiénes serán los candidatos a diputados y senadores nacionales

“Siempre seré tu mami”, la conmovedora historia de una gallina y un huevo de pavo real que inspiró el libro

Misterio térmico: descubren que la cara oculta de la Luna es 100 grados más fría que la visible

INFOBAE AMÉRICA

Daniel Day-Lewis habló sobre su

Daniel Day-Lewis habló sobre su regreso al cine: “Nunca sentí que me hubiera retirado. Simplemente, quería dedicarme a otra cosa”

Crece el conflicto por la “Capilla Sixtina española”: denuncian que fue intervenida

Madonna reveló nuevos detalles de la enfermedad que la obligó a posponer su gira mundial y puso en riesgo su vida

La ONU pidió diálogo en Ecuador y embajadores europeos condenaron la violencia en el paro nacional

Donald Trump dijo que Estados Unidos le lleva 25 años de ventaja a Rusia y China en tecnología nuclear

DEPORTES

Con Franco Mastantuono de titular,

Con Franco Mastantuono de titular, el Real Madrid empata con el Kairat Almaty por la Champions League

Julián Álvarez, el sueño de Laporta para Barcelona: la millonaria inversión que debería hacer para sacarlo de Atlético Madrid

Brutal agresión en un partido de básquet amateur: le pegó un codazo a su rival y le pisó la cabeza

Tras quedar fuera de la Libertadores, Estudiantes buscará la cima de su grupo contra Newell’s: hora, TV y formaciones

Miguel Russo se ausentó de la primera práctica de la semana en Boca Juniors