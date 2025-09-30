Elementos de la Defensa y Marina detienen a tres sujetos por presunta extorsión y cobro de piso en Tabasco

Los tres presuntos detenidos estarían ligados a tema de extorsión y cobro de piso en Centro, Tabasco | Secretaría de la Defensa Nacional

Esta mañana, el secretario Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó ―a través de sus redes sociales― sobre la detención de tres sujetos, quienes estarían ligados a las actividades ilícitas relacionadas con el cobro de piso y extorsión en la zona del municipio de Centro, Tabasco.

En un mensaje compartido en su cuenta oficial de X, García Harfuch destacó que estas acciones fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre instituciones como el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como autoridades estatales.

De igual forma, se detalló, según fuentes consultadas por Infobae México, que los siguientes objetos le fueron decomisados a los tres presuntos implicados al momento de la captura:

150 presuntas dosis de marihuana

Un vehículo

Dos armas largas

Un arma corta

Tres cargadores

27 cartuchos útiles

Tres chalecos tácticos

23 ponchallantas

dinero en efectivo

Lo asegurado incluye armas largas y equipo táctico que era usado por estos tres presuntos delincuentes | X / @OHarfuch

Por el momento, no se ha especificado que pasará con la situación judicial de todos los detenidos.

Identidad de los presuntos delincuentes

Las fuentes cotejadas por este medio de comunicación detallaron igualmente que los probables criminales responden a los siguientes datos:

Jesús Rodríguez Hernández: 22 años de edad y apodado “El Chupón” Ulises Rodas García: 35 años de edad y conocido como “El Técnico” Francisco López Juárez, sin datos de edad y conocido como “El Sombra”

Segundo golpe: cae “El Chuki”, objetivo prioritario y presunto piloto del Cártel de Sinaloa

En una acción paralela, Juan Pablo “N”, conocido como “El Chuki” y presunto piloto aviador del Cártel de Sinaloa, fue capturado el lunes 29 de septiembre en la sierra de Surutato, municipio de Badiraguato, Sinaloa. La detención ocurrió durante un operativo aéreo y terrestre ejecutado por el Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, así como con la coordinación con la FGR y la SSPC a nivel federal.

García Harfuch confirmó la acción como parte de una operación paralela dirigida a debilitar la estructura operativa del cártel. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) había solicitado la aprehensión de “El Chuki” en el contexto de la causa penal 15/23, la cual investiga posibles delitos terrorismo, acopio y tráfico de armas.

El ahora detenido es identificado como presuntos piloto aviador al servicio del Cártel de Sinaloa | X / @OHarfuch

La captura de Juan Pablo “N” se suma a más de 50 detenciones realizadas en Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024. Las autoridades han enfocado sus esfuerzos en desarticular células delictivas, los cuales han sido identificados como operadores financieros, jefes de seguridad y coordinadores armados. La zona centro del estado ha registrado una intensificación de operativos federales, con resultados que incluyen aseguramientos y abatidos.

De igual manera, la causa penal también involucraría a figuras de alto perfil como Ovidio Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Fausto Isidro Meza García (“El Chapo Isidro”), Julio César Chávez Jr., y otros operadores del Cártel de Sinaloa. La inclusión de estos nombres refuerza la magnitud de la ofensiva judicial y militar contra la cúpula del grupo criminal2.