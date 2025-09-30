México

Elementos de la Defensa y Marina detienen a tres sujetos por presunta extorsión y cobro de piso en Tabasco

Entre lo asegurado se encuentra igualmente arsenal de armas largas, equipo táctico y diversas dosis de presuntas drogas

Por Diego Mendoza López

Guardar
Los tres presuntos detenidos estarían
Los tres presuntos detenidos estarían ligados a tema de extorsión y cobro de piso en Centro, Tabasco | Secretaría de la Defensa Nacional

Esta mañana, el secretario Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó ―a través de sus redes sociales― sobre la detención de tres sujetos, quienes estarían ligados a las actividades ilícitas relacionadas con el cobro de piso y extorsión en la zona del municipio de Centro, Tabasco.

En un mensaje compartido en su cuenta oficial de X, García Harfuch destacó que estas acciones fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre instituciones como el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como autoridades estatales.

De igual forma, se detalló, según fuentes consultadas por Infobae México, que los siguientes objetos le fueron decomisados a los tres presuntos implicados al momento de la captura:

  • 150 presuntas dosis de marihuana
  • Un vehículo
  • Dos armas largas
  • Un arma corta
  • Tres cargadores
  • 27 cartuchos útiles
  • Tres chalecos tácticos
  • 23 ponchallantas
  • dinero en efectivo
Lo asegurado incluye armas largas
Lo asegurado incluye armas largas y equipo táctico que era usado por estos tres presuntos delincuentes | X / @OHarfuch

Por el momento, no se ha especificado que pasará con la situación judicial de todos los detenidos.

Identidad de los presuntos delincuentes

Las fuentes cotejadas por este medio de comunicación detallaron igualmente que los probables criminales responden a los siguientes datos:

  1. Jesús Rodríguez Hernández: 22 años de edad y apodado “El Chupón”
  2. Ulises Rodas García: 35 años de edad y conocido como “El Técnico”
  3. Francisco López Juárez, sin datos de edad y conocido como “El Sombra”

Segundo golpe: cae “El Chuki”, objetivo prioritario y presunto piloto del Cártel de Sinaloa

En una acción paralela, Juan Pablo “N”, conocido como “El Chuki” y presunto piloto aviador del Cártel de Sinaloa, fue capturado el lunes 29 de septiembre en la sierra de Surutato, municipio de Badiraguato, Sinaloa. La detención ocurrió durante un operativo aéreo y terrestre ejecutado por el Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, así como con la coordinación con la FGR y la SSPC a nivel federal.

García Harfuch confirmó la acción como parte de una operación paralela dirigida a debilitar la estructura operativa del cártel. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) había solicitado la aprehensión de “El Chuki” en el contexto de la causa penal 15/23, la cual investiga posibles delitos terrorismo, acopio y tráfico de armas.

El ahora detenido es identificado
El ahora detenido es identificado como presuntos piloto aviador al servicio del Cártel de Sinaloa | X / @OHarfuch

La captura de Juan Pablo “N” se suma a más de 50 detenciones realizadas en Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024. Las autoridades han enfocado sus esfuerzos en desarticular células delictivas, los cuales han sido identificados como operadores financieros, jefes de seguridad y coordinadores armados. La zona centro del estado ha registrado una intensificación de operativos federales, con resultados que incluyen aseguramientos y abatidos.

De igual manera, la causa penal también involucraría a figuras de alto perfil como Ovidio Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Fausto Isidro Meza García (“El Chapo Isidro”), Julio César Chávez Jr., y otros operadores del Cártel de Sinaloa. La inclusión de estos nombres refuerza la magnitud de la ofensiva judicial y militar contra la cúpula del grupo criminal2.

Temas Relacionados

Estrategia Nacional contra la ExtorsiónEjército MexicanoSemarExtorsiónCobro de pisoJuan Pablo NEl ChukiCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 30 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 30

Sheinbaum alista estrategia para atender salud mental de jóvenes tras ataque en CCH Sur, gobierno apoya en investigación del caso

La presidenta indicó que no ha dialogado personalmente con el rector de la UNAM tras el asesinato del estudiante

Sheinbaum alista estrategia para atender

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en Coyuca de Benítez

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Guerrero hoy: se

Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco, era gran amigo de Diana Esparragoza, nieta del capo “El Azul”

El también influencer y la ex novia de Peso Pluma se acaban de ir juntos de vacaciones previo al homicidio

Miguel de la Mora, estilista

Lenia Batres niega sueldos excesivos en la SCJN: Asegura que su equipo no rebasa el salario de la presidencia

En redes sociales, la ministra defendió a sus colaboradores y explicó que los sueldos están por debajo de la presidenta

Lenia Batres niega sueldos excesivos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Miguel de la Mora, estilista

Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco, era gran amigo de Diana Esparragoza, nieta del capo “El Azul”

“Cobro de piso”: asesinato del estilista de Ángela Aguilar y Nodal, Miguel de la Mora, en Polanco genera teorías

Ejército Mexicano desmantela 28 centros de insumos para drogas sintéticas en Sinaloa

Detienen a El Chuki, operador clave del Cártel de Sinaloa, en Surutato

Homicidio en Polanco: asesinan en ataque directo a estilista de Micky Hair Salón Masaryk

ENTRETENIMIENTO

Miguel de la Mora, estilista

Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco, era gran amigo de Diana Esparragoza, nieta del capo “El Azul”

Quién es Marta Guzmán, la periodista que sorprendió a Dalilah Polanco con su visita en La Casa de los Famosos México

Esta fue la última publicación de Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar asesinado en Polanco: “Hoy será un día muy pesado”

Sebastián Ligarde sorprende al contar su encuentro con un OVNI: “Era un objeto plateado”

Quién es Andrea de Nigris, la hermana de Aldo que lo acompaña en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

América Femenil vs Orlando Pride:

América Femenil vs Orlando Pride: cuándo, dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup

Falla en juego mecánico deja lesionados en plena feria San Miguel de Arcángel: video se vuelve viral

Este es el millonario sueldo que Nacho Ambriz ganará en su regreso al club León

Por qué expulsaron a Efraín Juárez en el América vs Pumas: destapan la ofensa que lanzó a los árbitros

Así fue la detención de Terence Crawford en EEUU tras el desfile para festejar su victoria ante Canelo Álvarez