Cinco facultades de la UNAM se suman a suspensión de clases presenciales por amenazas

El objetivo es mantener protegida la integridad de la comunidad estudiantil

Por Eduardo Marsan

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfrenta un escenario de alerta luego de que al menos cinco de sus facultades decidieran suspender clases presenciales como medida preventiva ante amenazas difundidas en redes sociales.

La determinación busca salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria y mantener la continuidad académica a través de modalidades virtuales.

Sedes suspendidas

Entre las entidades que suspendieron actividades presenciales se encuentran las facultades de:

  • Facultad de Derecho
  • Facultad de Psicología
  • Facultad de Arquitectura
  • Facultad de Ciencias
  • Facultad de Filosofía y Letras
  • Facultad de Ingeniería
  • Facultad de Artes y Diseño
  • Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
  • Facultad de Economía
  • Fes Aragón
  • Fes Acatlán
  • Fes Cuautitlán

A estas también se sumaron los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) de:

  • Naucalpan.
  • Vallejo.

La Facultad de Economía subrayó que la decisión se tomó tras recibir mensajes que generaron preocupación entre estudiantes y profesores. Sus autoridades hicieron un llamado a la unidad y a la responsabilidad colectiva, destacando la importancia de mantener la calma mientras se establecen medidas de seguridad adicionales.

En tanto, la Facultad de Derecho informó que sus clases serán en línea “en atención a las circunstancias actuales”. La institución reiteró su compromiso de brindar un espacio libre de violencia, resaltando la necesidad de priorizar la tranquilidad y protección de quienes integran su comunidad.

Por su parte, el CCH Vallejo anunció la suspensión de actividades presenciales hasta el 3 de octubre, con el propósito de evaluar y reforzar los protocolos de seguridad en sus instalaciones.

La FES Zaragoza explicó que la medida responde a la incertidumbre generada por la circulación de mensajes intimidatorios, lo que llevó a optar por la virtualidad como alternativa temporal.

Estas decisiones, bajo paros, suspensiones o esquemas de resguardo, reflejan la magnitud de la preocupación al interior de la UNAM. Hasta ahora, se contabilizan 14 planteles en paro total, dos en paro activo y siete que han suspendido la presencialidad.

Protocolos de actuación

En este contexto, las autoridades universitarias trabajan en la implementación de medidas de vigilancia y protocolos de actuación que permitan garantizar la seguridad dentro de los recintos. Asimismo, se ha planteado la necesidad de fortalecer la coordinación con instancias externas para identificar el origen de las amenazas y atender la situación con prontitud.

La suspensión de actividades presenciales representa un esfuerzo por equilibrar la seguridad con la continuidad académica. Para muchos estudiantes, el regreso a la modalidad en línea genera incertidumbre, pero también brinda una alternativa que reduce riesgos mientras se normalizan las condiciones en los campus.

La situación actual ha reavivado el debate sobre la seguridad en los espacios educativos y la necesidad de establecer estrategias sólidas para prevenir actos de violencia o intimidación. En la máxima casa de estudios, el llamado generalizado ha sido a mantener la calma, reforzar la solidaridad comunitaria y respaldar las acciones encaminadas a salvaguardar la integridad de toda la comunidad universitaria.

