México

Beca Rita Cetina 2025: ¿De cuándo dinero serán los pagos de octubre a los beneficiarios?

El programa busca ayudar a través de un apoyo monetario a todos los alumnos de educación básica

Por César Márquez

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales que comenzó a implementar el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 con el objetivo de ayudar a los estudiantes de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país.

Cabe indicar que la iniciativa se ha enfocado solamente en ayudar a alumnos de secundaria a través de un apoyo económico bimestral de 1,900. Sin embargo, en 2026 ampliará su cobertura para que niños de primaria puedan integrarse y posteriormente de preescolar.

En cuanto al mecanismo de entrega, las autoridades han remarcado que el apoyo se canaliza directamente a través de la Tarjeta Bienestar, con la intención de que los recursos lleguen sin la intervención de terceros y así garantizar la transparencia y la efectividad en la recepción del beneficio.

La finalidad del programa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

¿Cuándo es el próximo pago de la Beca Rita Cetina?

Hasta el momento, aún no se ha dado a conocer cuándo comenzará a distribuirse el próximo pago de la Beca Rita Cetina, pero tomando en cuenta en como se ha manejado el calendario, se espera que los becarios reciban su siguiente depósito en el mes de octubre.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado y actualizado a través de los canales oficiales del programa que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León Trujillo, titular de la misma.

¿De cuánto dinero será el pago de octubre de la Beca Rita Cetina a los beneficiarios?

Por otra parte, las autoridades del programa no han informado cambios en los depósitos, por lo que se espera que los beneficiarios de la Beca Rita Cetina reciban la misma cantidad de dinero, es decir, 1,900 pesos por cada alumno y 700 pesos adicionales por cada alumno extra registrado.

  • Padres de familia con un alumno registrado: 1,900 pesos.
  • Padres de familia con dos alumnos registrados: 2, 600 pesos.
  • Padres de familia con tres alumnos registrados: 3,300 pesos.
Finalmente, en caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

