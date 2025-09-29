Resultados Melate, Revancha y Revanchita domingo 28 de septiembre de 2025

Todos los ganadores del Melate aquí mismo (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

La Lotería Nacional publicó los números ganadores del último sorteo de Melate, Revancha y Revanchita realizado este miércoles 24 de septiembre de 2025.

Se trata de una de los juegos más populares que entrega millones de pesos a miles de ganadores, Descubre si fuiste uno de los de hoy,

Resultados Melate, Revancha y Revanchita sorteo 4115

Melate: 47 - 10 - 43 - 35 - 44 - 06. Adicional: 56.

Revancha: 47 - 21 - 30 - 32 - 01 - 37.

Revanchita: 25 - 29 - 45 - 15 - 47 - 17.

Cómo jugar al Melate

A qué hora se juega el Melate

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas, se dan a conocer los resultados del sorteo de Melate.

Cuánto cuesta el Melate

El sorteo Melate de la Lotería Nacional tiene un costo básico de 15 pesos, sin embargo, puedes incrementar tu apuesta y ganas más dinero. Así se divide:

El precio de jugar Melate de manera tradicional es de 15 pesos , por cada combinación de 6 números que hayas elegido.

El costo de Melate con Revancha es 25 pesos por cada combinación de 6 números que hayas elegido.

El costo de Melate con Revancha y Revanchita es 30 pesos por cada combinación de 6 números que hayas elegido.

Por qué no se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha

No se puede jugar la Revanchita sin haber jugado antes la Revancha porque, según el reglamento y la estructura de estos sorteos, la participación en la Revanchita está condicionada a que el jugador haya activado previamente la opción de Revancha al comprar su boleto de Melate.

En otras palabras, la Revanchita es un sorteo adicional que solo está disponible para quienes ya participaron en la Revancha con la misma combinación de números. Esto garantiza que la Revanchita se juegue como la tercera etapa consecutiva después de Melate y Revancha, cada una con su propia urna y bolsa de premios.

Este orden protege la naturaleza de las apuestas y las reglas de acumulación y distribución de premios establecidas por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Estos son los números con más posibilidad de ganar el Melate según la IA

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Al ser una de las loterías favoritas de todo México, muchas personas buscan distintas maneras de atinar a los números ganadores del sorteo Melate.

Una de ellas es con un fácil análisis estadístico que consiste en saber cuáles son los números que históricamente más se han repetido en los resultados premiados de este popular juego de la Lotería Nacional.

Según un análisis realizado con inteligencia artificial basado en los premios recientes del Melate, los números que han salido con mayor frecuencia son el 12, el 29 y el 44, cada uno con nueve apariciones. Esto representa aproximadamente un 3% de los sorteos analizados.

Otros números que también destacan por su recurrencia incluyen el 4, 13, 25, 45, 8, 18, 19, 20, 32, 35, 38, 42, 53 y 55, los cuales han aparecido entre siete y ocho veces en los sorteos recientes, con un promedio cercano al 2.33% y 2.67%.

Es importante mencionar que, aunque estos números han salido un poco más seguido en los últimos sorteos, el Melate es un juego de azar donde cada número tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en cada sorteo. Por lo tanto, estos datos reflejan tendencias estadísticas históricas con base a la IA, por lo que no garantizan resultados futuros.