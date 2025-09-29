Miguel Bosé anuncia nuevas fechas en Auditorio Nacional para cerrar su “Importante Tour”

Miguel Bosé anuncia su regreso a los escenarios con la gira mundial 'Bosé Importante Tour 2025-2026' (Ocesa)

El Auditorio Nacional de Ciudad de México se prepara para recibir el cierre de una de las giras más significativas en la carrera de Miguel Bosé, quien ha decidido despedirse de los escenarios internacionales con dos conciertos programados para los días 15 y 16 de mayo.

Esta elección no resulta fortuita: México ocupa el segundo lugar mundial en número de oyentes mensuales del artista en plataformas digitales, superando los 8 millones de seguidores, lo que subraya la profunda conexión entre el cantante y el público mexicano.

El final de la gira en territorio mexicano representa un acto cargado de simbolismo para Miguel Bosé, quien, tras recorrer escenarios de todo el mundo, ha optado por cerrar este ciclo en un país que ha sido clave en su trayectoria.

ARCHIVO - El cantante español Miguel Bosé posa para en la alfombra roja de "The Dead Don't Hurt", en Morelia, México, el viernes 20 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista)

El espectáculo, concebido como una despedida intensa y emotiva, estará especialmente dedicado a sus seguidores más fieles y contará con la interpretación de grandes éxitos como “Amante bandido”, “Te amaré”, “Si tú no vuelves” y “Morena mía”, entre otros himnos que han marcado a varias generaciones.

La carrera de Bosé comenzó en el ámbito de la actuación, pero fue en la música donde alcanzó una proyección internacional inigualable. Desde su debut discográfico en 1977 con el álbum Linda, su voz y carisma lo posicionaron como una figura central del pop tanto en Iberoamérica como en Europa.

Su versatilidad artística le ha permitido transitar desde baladas románticas hasta propuestas experimentales, consolidando una influencia que se extiende a lo largo de más de cuatro décadas y que ha dejado una huella indeleble en la historia de la música en español.

En marzo de este 2025 fue el primer concierto de Miguel Bosé en el Auditorio Nacional con esta gira (Foto: Liliana Estrada, Ocesa)

El impacto de su actual gira en México ha sido notable, con un total de 15 fechas realizadas en el país, según datos de OCESA. A lo largo de su carrera, Miguel Bosé ha colaborado con destacados artistas como Rauw Alejandro, Ximena Sariñana, Los Ángeles Azules y Pepe Aguilar, ampliando así su legado y su alcance generacional.

La venta de boletos para estos conciertos finales se organizará en dos etapas: la preventa exclusiva para clientes Banamex comenzará el 2 de octubre, mientras que la venta general estará disponible a partir del día siguiente a través de Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional.

Miguel Bosé elige el Auditorio Nacional de Ciudad de México para cerrar su gira internacional con dos conciertos el 15 y 16 de mayo (Ocesa)

El Auditorio Nacional es uno de los recintos más emblemáticos de Ciudad de México, ubicado en Paseo de la Reforma. Inaugurado en 1952 y remodelado en 1991, cuenta con capacidad para alrededor de 10,000 personas. Alberga espectáculos musicales, teatrales, conciertos, danza, eventos culturales y ceremonias importantes.

Su arquitectura y sistema acústico lo han posicionado entre los mejores auditorios del mundo, consolidándolo como un punto clave para la vida cultural de la capital mexicana.