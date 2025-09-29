México

La informalidad laboral repunta en México y ya supera el 54%, según el Inegi

El mercado laboral mexicano perdió 201.000 empleos en el último año, afectando a varios sectores

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Las mujeres representan 24,3 millones
Las mujeres representan 24,3 millones de los 59,5 millones de personas ocupadas en México. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El mercado laboral mexicano registró en agosto un repunte en la tasa de informalidad, que alcanzó el 54.8%, superando en cinco décimas el nivel observado en el mismo mes de 2024, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este incremento en la informalidad se produce en un contexto donde el desempleo también mostró señales de deterioro.

Durante el octavo mes del año, la tasa de desempleo se situó en 2.9%, lo que representa un aumento de dos décimas respecto a julio.

No obstante, este porcentaje es ligeramente inferior al 3% registrado en agosto del año anterior, de acuerdo con la información difundida por el Inegi.

La tasa de informalidad laboral
La tasa de informalidad laboral en México subió a 54,8% en agosto, según el INEGI.

El aumento del trabajo informal refleja la incapacidad del mercado laboral para absorber a toda la población activa, lo que lleva a muchas personas a buscar alternativas fuera de la regulación.

Esta situación se agrava en contextos de crisis económicas, donde los despidos y la reducción de salarios empujan a más trabajadores hacia empleos no registrados.

La falta de protección social es una de las principales consecuencias para quienes se desempeñan en el sector informal, ya que quedan excluidos de sistemas de salud, pensiones y seguros laborales.

Además, la inestabilidad laboral caracteriza a estos empleos, al no existir garantías de continuidad ni derechos básicos.

Casi dos millones de personas sufren el desempleo

En términos absolutos, la población desempleada ascendió a 1.8 millones de personas, de las cuales un millón correspondió a hombres y 834.000 a mujeres.

En cuanto a la población ocupada, el total alcanzó los 59,5 millones de personas, cifra que implica una reducción anual de 201.000 trabajadores.

De este grupo, 24,3 millones eran mujeres y 35,2 millones hombres. El análisis sectorial revela que el 43,7% de los ocupados (equivalente a 26 millones de personas) se desempeñaba en el sector servicios, mientras que el 19,7% (11,7 millones) trabajaba en el comercio.

La industria manufacturera absorbió al 16,8% (10 millones), la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca al 10,6% (6,3 millones), y la construcción al 7,8% (4,7 millones). El 0,7% restante se distribuyó en actividades como minería, electricidad, agua y suministro de gas.

El comportamiento por sectores mostró variaciones significativas respecto al año anterior. Los rubros de transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento experimentaron el mayor crecimiento en la población ocupada, con 303.000 personas adicionales, seguidos por el comercio, que sumó 163.000 trabajadores.

En contraste, el sector primario registró una disminución de 524.000 personas, mientras que los servicios profesionales, financieros y corporativos perdieron 121.000 empleos y la construcción 105.000.

Estos datos, proporcionados por el Inegi, reflejan los desafíos persistentes en el mercado laboral mexicano, donde la informalidad y la pérdida de empleos en sectores clave continúan marcando la dinámica económica del país.

Temas Relacionados

InegiEmpleoDesempleoEconomíamexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 29 de septiembre en México: SSN da reporte semanal de sismos

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 29 de septiembre

Qué es la garañona y cuáles son las propiedades medicinales de este licor con raíces prehispánicas

Esta bebida se originó en el Pueblo Mágico de Metepec, en el Estado de México

Qué es la garañona y

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

La unidad cuenta con un blindaje de una pulgada y fue detectada con apoyo de drones

Muestran el interior de un

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia primera llamada para gala de este lunes

Sigue la actualización minuto a minuto este lunes del reality show

La Casa de los Famosos

Mi Beca para Empezar 2025: fecha exacta del pago de octubre para todos los beneficiarios

Se trata del segundo depósito correspondiente al ciclo escolar 2025-2026

Mi Beca para Empezar 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muestran el interior de un

Muestran el interior de un vehículo “monstruo” asegurado en Chihuahua: llevaba arma capaz de derribar aeronaves

Adán Augusto López niega encuentro con Bermúdez Requena en Paraguay e insiste en que no lo han citado a declarar

Gobernador de Michoacán afirma control de la situación luego de enfrentamientos en el estado

Golpe directo al CJNG: casi 700 arrestos y toneladas de droga incautadas por EEUU

Refuerzan seguridad en Chilpancingo tras ola de violencia y ataques al transporte público

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 29 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia primera llamada para gala de este lunes

Betty Monroe reaparece sorpresivamente tras seis años de retiro

Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de 20 años juntos

Doja Cat anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el “Ma Vie World Tour” de la rapera estadounidense

Miguel Bosé anuncia nuevas fechas en Auditorio Nacional para cerrar su “Importante Tour”

DEPORTES

Filtran avances de la remodelación

Filtran avances de la remodelación del Estadio Azteca a seis meses de su reapertura para el Mundial 2026

Revelan detalles de Julio César Chávez y su estado de salud tras ser hospitalizado de emergencia en Culiacán

Club León anuncia el regreso de Nacho Ambriz como DT tras la salida de Eduardo Berizzo

México vs España: dónde, cuándo y a qué hora ver al Tri Sub-20 en el Mundial Chile 2025

El día que Checo Pérez “se robó” al perro de Lewis Hamilton: “Dile adiós a Roscoe”