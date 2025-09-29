México

La Casa de los Famosos México en vivo: Aarón Mercury es el último eliminado del reality show

La última gala de eliminación deja emociones encontradas entre los habitantes

Por Anayeli Tapia Sandoval

05:00 hsHoy

Shiky, Dalílah Polanco, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Abelito y Mar Contreras son los seis finalistas de La Casa de los Famosos México 2025. El miércoles se conocerá quién será el sexto lugar de la temporada.

04:54 hsHoy

El último eliminado del reality show es Aarón Mercury. Shiky es el último finalista.

04:46 hsHoy

Aarón Mercury y Shiky pasarán a la silla giratoria, en donde se definirá quién será el último eliminado.

04:37 hsHoy

Alexis Ayala consigue el pase a la semana final tras ser salvado por el público.

04:35 hsHoy

La segunda persona salvada de la noche es Aldo de Nigris. Pasa a la semana final.

04:32 hsHoy

La primera persona en ser salvada por el público y se convierte en la tercera finalista de La Casa de los Famosos México es Dalílah Polanco.

04:17 hsHoy

Habitantes responden preguntas del público

Nuevamente se realiza la dinámica de preguntas del público para los habitantes de LCDLFM.

A Alexis Ayala le cuestionaron por qué había llamado “traidor” a Guana en un posicionamiento previo y luego él mismo dio 6 puntos a Aldo. El actor explicó que no se considera un estratega y que la acusación de traición tuvo que ver con no jugar en equipo. “Lo que pasa aquí se queda aquí”, puntualizó.

Dalílah recibió una pregunta sobre cómo se sentía tan cerca de la final y cuáles eran sus metas en caso de ganar. La actriz aseguró sentirse feliz y acompañada por su equipo, y expresó que le gustaría que tanto ella como Shiky llegaran a la final. Además, mencionó que desea seguir actuando y viajando.

A Aldo de Nigris se le cuestionó cómo equilibraba ser fiel a sí mismo con las alianzas estratégicas. El exfutbolista respondió que nunca entró con una estrategia definida y que, aunque cometió aciertos y errores, siempre se mantuvo auténtico.

Aarón enfrentó una pregunta sobre si tenía criterio propio o sólo repetía lo que se decía en su cuarto. Aclaró que sí tiene su propio criterio, aunque en ocasiones coincidía con sus compañeros. “En varias ocasiones hemos estado en desacuerdo”, señaló.

Finalmente, a Shiky le preguntaron si tenía miedo de lo que Alexis le respondiera o si era sumiso. Él negó ambas cosas y aseguró que su actitud respondía a su manera de ser: “No siento miedo de nadie y de nada. Muchas veces se confunde ser sumiso con ser buena persona”, explicó.

04:13 hsHoy

Wendy Guevara entra a LCDLFM 3

Wendy entró a La Casa
Wendy entró a La Casa de los Famosos México para dejar el reconocimiento de los 4 millones de pesos. Foto: Captura de pantalla (Vix).

Wendy Guevara entró de sorpresa durante una dinámica de “congelados” y llevó consigo el reconocimiento simbólico de los 4 millones de pesos que se entregarán al ganador de esta temporada.

“Traigo en mis manos el reconocimiento que sólo uno va a ganar. Va a ser quien apague las luces de esta casa. Esto va a quedar toda la semana aquí. Esto lleva 4 millones de pesos”, dijo al mostrar la placa que permanecerá en el reality hasta la gran final.

La influencer aprovechó su ingreso para dedicar unas palabras de aliento a cada habitante. A Shiky lo reconoció por su esfuerzo constante; a Dalílah le elogió la resistencia y entrega; y a Aarón le destacó su capacidad para sorprender a todos. También resaltó la estrategia de Alexis, la diversión y creatividad de Aldo, así como el esfuerzo de Abel y Mar, a quienes felicitó por haber llegado hasta la recta final.

“Alguien de ustedes va a apagar las luces de esta casa”, concluyó Wendy, dejando a los participantes conmovidos y llenos de expectativa por lo que sucederá en los últimos días del programa.

04:11 hsHoy

Se vive la última gala de eliminación

Filtran nombre del noveno eliminado
Filtran nombre del noveno eliminado de La Casa de los Famosos México hoy domingo 28 de septiembre, según encuestas finales (Televisa)

La última gala de eliminación de La Casa de Los Famosos México 2025 se lleva a cabo este domingo, donde los siete habitantes viven una noche cargada de tensión y emociones, en la que se definirá quién sería el último eliminado antes de la gran final.

Galilea Montijo abrió la transmisión con la bienvenida al público y al panel invitado, para después enlazarse con los participantes. Los finalistas Mar Contreras y Abelito celebraron su pase asegurado a la última semana, mientras que Shiky, Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Aldo De Nigris y Aarón Mercury se enfrentan a la incertidumbre de la placa.

Abelito confesó estar “muy feliz y agradecido” por ser finalista; Shiky se mostró nervioso y con la “boca seca”; Alexis reconoció que era la sexta vez que enfrentaba la silla de nominados; Dalílah habló de incredulidad y emoción; Aldo compartió que incluso le temblaba el labio y el párpado por los nervios, y Aarón definió la noche como “la más intensa” que habían vivido.

Posteriormente comenzaron los posicionamientos finales. Abelito fue el primero en hablar y se dirigió a Shiky, a quien pidió que abandonara la casa para que la “manada” llegara unida a la final. Mar Contreras siguió, pidiendo la salida de Dalílah con el mismo argumento.

Alexis Ayala también se posicionó frente a Dalílah, asegurando que no era personal, sino parte de la estrategia para que el cuarto Noche permaneciera completo. Shiky, por su parte, habló con Alexis, a quien reconoció como amigo, aunque criticó que hablara mal de otros.

Más adelante, Aldo De Nigris se sinceró con Dalílah, diciéndole que aunque le caía bien, tenía más conexión con Shiky y prefería que ella saliera. Aarón Mercury también se dirigió a la actriz, reconociendo lo que habían vivido juntos, pero dejando en claro que deseaba ver a “los suyos” en la final.

Dalílah cerró la ronda, enfrentándose a Alexis. La actriz afirmó que había resistido más de lo que él había hecho y que no era “una ficha de juego”. El actor respondió que la decisión final quedaba en manos del público.

