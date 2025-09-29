Captan a Rosa María Noguerón hablando con Aarón Mercury tras su eliminación de LCDLFM

Rosa María Noguerón y Aarón Mercury. (Captura de pantalla)

La eliminación de Aarón Mercury en la novena gala de La Casa de los Famosos México detonó nuevas tensiones dentro y fuera del programa, especialmente luego de que se difundiera un video donde la productora del reality, Rosa María Noguerón, sostuvo una conversación directa con el influencer.

En las imágenes que circularon en plataformas digitales, Rosa María Noguerón aparece acercándose a Aarón Mercury poco después de su salida.

En el breve diálogo, la productora lo tomó de las manos y le dio un abrazo mientras le dirigía palabras de aliento, recordándole el ejemplo de otros exconcursantes y animándolo a no mostrarse triste tras la eliminación. Mercury, por su parte, en ningún momento fue grosero ni mostró molestia; agradeció la conversación, respondió de forma amable y comentó que, aunque sentía algo de tristeza, también estaba contento por el avance de sus compañeros.

Aarón Mercury y Rosa María Noguerón intercambian palabras tras su salida en La Casa de los Famosos México. (TikTok: lashijasdesumadre3)

“Acuérdate que Nicola ganó el segundo lugar y hoy día ha ganado mucho más”, le dijo Noguerón en referencia a los exfinalistas de ediciones anteriores.

Aarón Mercury, por su parte, agradeció y describió su experiencia como un “gran viaje”, aunque reconoció sentirse con sentimientos encontrados. La productora de La Casa de los Famosos México le pidió que no estuviera triste, a lo que éste contestó: “No, no estoy triste. O sea, es un poco el agridulce que queda ahí, pero estoy feliz también por mi equipo que siga ahí, ¿sabes? O sea, que el Shiky también regresara lo aprecio con todo el corazón y me da muchísimo gusto poder verlo regresar", mencionó.

La reacción pública no tardó en hacerse notar. Numerosos internautas subrayaron que en las tres temporadas previas y tras la eliminación de más de 20 concursantes nunca se había visto a la productora actuar de esa forma, acercándose a hablar con los exconcursantes.

Las interpretaciones del público en redes apuntaron a un intento de Noguerón por responder al clima de protesta que se espera por la salida del influencer y calmar el desencanto derivado de la polémica que ronda desde hace semanas su desfavorecida participación.

(Captura de pantalla)

Mientras la producción mantenía su dinámica para anunciar a los finalistas, la atención de las redes giró alrededor del video del acercamiento entre Noguerón y Mercury.

Las discusiones virtuales señalaron que los gritos de “fraude” se escuchaban en el foro y que el gesto de la productora fue interpretado por muchos como respuesta directa a la presión de una audiencia inconforme.

Frases como “tres temporadas y más de 20 eliminados y nunca lo había hecho, ¿por qué hoy sí?” se repitieron en los mensajes más compartidos en X, donde “Fruade total” se convirtió en tendencia.

Aarón Mercury, el último eliminado de La Casa de los Famosos México. (Capturas de pantalla)

A lo largo de la temporada, usuarios destacaron reiteradamente un trato diferenciado hacia el influencer. En redes sociales se denunció que Aarón Mercury fue uno de los pocos participantes en señalar presuntas irregularidades y favoritismos por parte del programa, como la vez que la producción intentó que Guana ganara la moneda del destino, lo que muchos consideraron un factor clave en su salida anticipada.

Entre los reclamos constantes se encuentran la falta de inclusión en videos promocionales, la omisión de su “vida en fotos”, la censura de sus intervenciones en el canal 24/7 y la poca visibilidad en el contenido oficial del reality.

El distanciamiento con los responsables del programa también se hizo visible fuera de cámaras: tras la eliminación, el hermano de Aarón, Rodrigo González, denunció públicamente que la producción le impidió acercarse a él para un reencuentro, algo que sí han permitido en el pasado con familiares de otros concursantes. Esta acusación alimentó las críticas de injusticia y maltrato, aún después de su salida por parte de la producción.

Las protestas no se limitaron al foro ni a la familia. La audiencia respondió con boicots visibles, como la cancelación masiva de suscripciones en la plataforma ViX Premium, reclamos directos contra la producción acusndo “el robo más grande de todas las temporadas”.