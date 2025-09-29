La Casa de los Famosos: cómo votar hasta 20 veces para salvar a tu favorito

Las estrategias y encuentros dentro de La Casa de los Famosos México han puesto a algunos habitantes en el ojo de las críticas. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Casa de los Famosos México 2025 ha implementado una dinámica especial que permite a ciertos suscriptores de ViX Premium emitir hasta 20 votos para salvar a su participante favorito en una sola jornada. Esta medida, anunciada en la recta final del reality, representa una oportunidad única para influir en el destino de los nominados y en la conformación de los finalistas.

La producción comunicó que este beneficio está reservado exclusivamente para suscriptores de ViX Premium que hayan experimentado dificultades previas al intentar ejercer sus votos adicionales. “Los suscriptores premium de ViX que tuvieron dificultad para ejercer su posibilidad gratuita de usar votos adicionales a los participantes de La Casa de los Famosos México, son aquellos que pueden ejercer este beneficio”, detalló la producción en un comunicado.

Así, quienes cumplan con este requisito podrán duplicar su capacidad de apoyo y contribuir a que su nominado preferido se una a Mar Contreras, la primera finalista confirmada del programa.

Según las redes sociales oficiales del reality, “durante la pregala, gala y postgala de hoy, por única ocasión, podrán votar en total hasta 20 veces”.

Las votaciones se habilitan en horarios específicos: los miércoles de nominación, desde el final de la gala hasta la medianoche; jueves y viernes, de 21:30 a 00:00 durante la pre-gala y postgala; y los domingos de eliminación, desde las 20:00 hasta el cierre anunciado en vivo por Galilea Montijo.

Métodos alternativos para maximizar votos en ViX Premium

Más allá de la mecánica oficial, los seguidores más entusiastas han ideado estrategias para aumentar su influencia en la votación. De acuerdo con Televisa, una de las alternativas más utilizadas consiste en adquirir una segunda suscripción a ViX Premium con un correo electrónico diferente, lo que permite acceder a un nuevo paquete de votos.

Comprar otra suscripción: como alternativa desesperada y ya cerca de la final, algunas personas usaron otro correo electrónico para pagar otro plan de VIX+ y poder tener hasta 20 votos. Usar otro dispositivo: Los 10 votos que VIX otorga son por dispositivo con la sesión iniciada, pero es posible cerrarla en el celular y abrirla en la computadora para tener 10 votos más además de los ya proporcionados al famoso en cuestión. Pedirle votos a un amigo o familliar. No todas las personas ven La Casa de los Famosos México; sin embargo, puede que tengan suscripción a VIX y puedan votar a nombre de tu famoso favorito.

La relevancia de la votación en la semana 9 del reality es especialmente alta. Según Televisa y ViX, los nominados de esta etapa —Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aarón Mercury y Aldo De Nigris— se juegan su permanencia en la competencia justo antes de la gran final. La división de votos y las estrategias de los equipos de fans han generado una competencia cerrada, donde cada apoyo puede resultar determinante. Las encuestas y debates en redes sociales reflejan la intensidad de la contienda y la importancia que el público otorga a su capacidad de incidir en el resultado.