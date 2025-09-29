México

El SMN espera al potencial ciclón Octave en el Pacífico, mientras el huracán Humberto alcanza la categoría 4

El sistema de baja presión se localiza a 1,105 kilómetros de Punta San Telmo, Michoacán

Por Omar Tinoco Morales

La tormenta tropical Imelda se dirige al noreste del Atlántico, por ello no representa peligro para México. FOTO: Archivo Reuters

En el Pacífico, la zona de baja presión asociada con la onda tropical número 34 incrementó a 50 % su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 80 % en siete días, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera la formación de un ciclón tropical durante el inicio de octubre.

Se prevé que podría evolucionar a ciclón tropical a mitad de la siguiente semana”, informó este domingo el SMN.

El sistema se localiza a 1,105 kilómetros de Punta San Telmo, Michoacán. De evolucionar a Tormenta Tropical, se le asignará el nombre de Octave.

Además, se prevé la formación de otra zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Esta presenta 20 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días.

A la par, la tormenta tropical Narda sigue alejándose de las costas mexicanas mientras pierde fuerza.

Los ciclones Imelda y Humberto se fortalecen en el Atlántico, sin embargo, no representan riesgo para México. FOTO: SMN Conagua

En el Atlántico, este fin de semana se formó la Tormenta Tropical Imelda, al tiempo que el huracán Humberto alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Sin embargo, ambos sistemas no representan peligro para las costas mexicanas debido a su distancia.

El SMN detalló que Imelda se localiza, hasta este domingo por la tarde, a 570 km al sureste de Cabo Cañaveral, Estados Unidos de América.

El SMN pronostica más lluvias para el lunes 29 de septiembre

Lluvias intensas afectarán durante la noche y la madrugada del lunes a Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que se esperan precipitaciones muy fuertes en Campeche y Yucatán, y fuertes en Quintana Roo.

El pronóstico advierte que estas lluvias, junto con las previstas en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Puebla, podrían provocar encharcamientos, crecida de ríos, desbordamientos e inundaciones.

Lluvias torrenciales provocan colapso de puente vehicular La Tablazón 1 en Mapastepec. Crédito: AlertaChiapas

Además, se prevén lluvias intensas en el norte de Chihuahua, muy fuertes en Durango, fuertes en Sinaloa y chubascos en Baja California Sur y Sonora.

Para el martes, persistirán las condiciones de lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste, con precipitaciones intensas en el sur de Veracruz, el este de Oaxaca y el oeste y sur de Chiapas.

En el centro y norte de Zacatecas, Aguascalientes, el centro y norte de Jalisco y el sureste de Puebla también se esperan lluvias intensas.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, y podrían superar los 40 °C en Sinaloa. Al final del día, una nueva onda tropical se aproximará al sur de la península de Yucatán.

