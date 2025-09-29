El alimento económico que combate el colesterol, regula la presión arterial y protege los huesos

Incluirlo en la alimentación favorece el tránsito intestinal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda la salud es la mejor inversión que podemos realizar, pero, contrario a lo que se cree, muchas veces no es necesario dar grandes sumas en medicinas o suplementos sino en una dieta balanceada que incluya alimentos de elevado valor nutricional.

Tal es el caso de la ciruela pasa, la cual brinda una gran cantidad de nutrientes y beneficios a la salud por un bajo costo y con solo consumir pequeñas porciones, a diferencia de otro alimentos.

Y es que la ciruela pasa, es una fruta seca, de color oscuro, textura suave y sabor dulce intenso que se obtiene al extraer la mayor parte del agua de la ciruela, lo que permite su conservación durante más tiempo y concentra sus azúcares naturales.

Es conocida por su alto contenido de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, y se emplea habitualmente para promover la salud digestiva, además de otros beneficios sobre los cuales te contamos aquí.

Cuáles son los beneficios de la ciruela pasa para la salud

La ciruela pasa aporta varios beneficios para la salud debido a su composición nutricional:

Favorece la salud digestiva: Su alto contenido de fibra contribuye a regular el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento.

Aporta antioxidantes: Contiene compuestos fenólicos y vitamina C, que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

Contribuye a la salud ósea: Es fuente de vitamina K, boro y potasio, nutrientes asociados con el mantenimiento de la densidad ósea.

Ayuda a regular los niveles de azúcar y colesterol: La fibra soluble de la ciruela pasa puede retardar la absorción de azúcares y mejorar la salud cardiovascular.

Aporta vitaminas y minerales: Proporciona potasio, hierro, magnesio y pequeñas cantidades de vitamina A y vitamina B6.

Ayuda a regular la presión arterial: La ciruela pasa puede contribuir a la regulación de la presión arterial debido a su contenido de potasio. El potasio es un mineral implicado en el equilibrio de líquidos y en la función normal del corazón y los vasos sanguíneos.

Efecto saciante: Debido a su fibra y dulzor natural, puede ayudar a controlar el apetito dentro de una alimentación equilibrada.

Cómo consumir ciruela para para obtener sus beneficios

La ciruela pasa puede consumirse de diversas formas para aprovechar sus beneficios:

Como snack natural: Comerlas solas entre comidas es una manera sencilla de beneficiarse de su fibra y nutrientes.

Agregada a cereales o yogur: Mezclar trozos de ciruela pasa con avena, granola o yogur natural aumenta el contenido de fibra y sabor.

En batidos o licuados: Licuarlas junto con frutas, leche o bebidas vegetales facilita su consumo y añade dulzor natural.

En ensaladas: Incorporarlas en ensaladas aporta contraste de sabor y textura.

En preparaciones dulces o saladas: Se utilizan en panes integrales, galletas, compotas, guisos y salsas.

Remojadas en agua: Dejar ciruelas pasas en agua durante unas horas puede facilitar su digestión.

Para obtener sus beneficios, basta consumir entre 3 y 5 ciruelas pasas al día, acompañadas de suficiente agua para potenciar el efecto de la fibra en el organismo.