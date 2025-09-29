Declaraciones patrimoniales de mandatarios de Guanajuato contrastan con valor real de fincas y construcciones

El gobernador saliente de Guanajuato, Diego Sinhue, hace entrega del cargo a Libia Denisse García, la primera mujer gobernadora de la entidad, el 25 de septiembre de 2024. (Crédito: X | @diegosinhue)

En enero de 2023, Libia Denisse García, entonces secretaria de Gobierno de Guanajuato, adquirió un terreno ejidal de 20 mil metros cuadrados en Baños de Agua Caliente, Comanjilla, cerca de León. La compra se realizó a un ejidatario en 4 millones de pesos mediante pagos en efectivo, transferencia bancaria y créditos de Banorte e ISSEG, formalizada ante el notario Luis Mariano Hernández Aguado, exfuncionario panista vinculado a casos de despojo de tierras y posibles irregularidades fiscales, de acuerdo con una investigación publicado hoy por Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI).

El reportaje detalla que, al momento de la compra, el terreno contaba con acceso a energía eléctrica y conexiones cercanas de agua, drenaje y telefonía, aunque fue registrado como rústico, sin construcciones. Para noviembre de 2023, imágenes satelitales muestran que ya se había edificado una casa de campo de 274 metros cuadrados, dos inmuebles adicionales de 90 y 100 metros cuadrados, un camino interior de más de 500 metros y una barda perimetral de 2.5 metros de altura. Para marzo de 2025, la propiedad incluía canchas deportivas, área de juegos infantiles, alberca techada y plantación de olivos.

En su declaración patrimonial de noviembre de 2024, Libia Denisse García reportó un valor de adquisición de 3 millones de pesos, inferior al de la escritura, y omitió declarar el valor de construcciones y anexos. Según un valuador independiente citado en el reportaje, considerando la superficie original y la añadida, así como las construcciones y la infraestructura desarrollada, el valor del predio supera los 10 millones de pesos, más del triple de lo declarado. En la misma zona, terrenos comparables se ofrecen entre 518 y 800 pesos por metro cuadrado.

Cerca, un rancho del exgobernador

El exgobernador, Diego Sinhue Rodríguez posee un rancho de 14 mil metros cuadrados adquirido en 2016. Pagó 380 mil pesos y edificó una casa mediante crédito del ISSEG. Durante su administración, la propiedad se amplió con caballerizas, corrales, bodegas, sembradíos, jardín y alberca. La casa principal mide 300 metros cuadrados y se construyó un inmueble adicional de 120 metros cuadrados. Las caballerizas y corrales ocupan cerca de 900 metros cuadrados, y la zona de cultivo suma 2 mil 300 metros cuadrados. Esta propiedad se encuentra a menos de 400 metros del predio de Libia Denisse.

Durante los gobiernos de Sinhue y Libia se realizaron obras de infraestructura que facilitaron la zona, incluyendo un puente vehicular en la carretera federal 45 con inversión de 267 millones de pesos, empedrado parcial de la calle de acceso y modernización de un ramal carretero por 33 millones de pesos. Algunas vías permanecen de terracería, mientras otras fueron pavimentadas recientemente.

Sinhue alterna residencias

Tras dejar la gubernatura, refiere la investigación, Diego Sinhue alterna su residencia entre Comanjilla y The Woodlands, Houston, donde su familia habita una casa de 357 metros cuadrados sobre un terreno de mil 122 metros, valuada en aproximadamente un millón de dólares. La propiedad está registrada a nombre de la empresa DAI LLC, vinculada a un colaborador y socio de Seguritech, compañía beneficiada con contratos millonarios durante la administración de Sinhue.

Sinhue “negó ser propietario de la casa y aseguró que su esposa e hijas habitan inmuebles rentados durante su estancia en Estados Unidos, motivada -según dijo- por razones académicas”, refiere el reportaje.

Desde noviembre de 2024, la gobernadora presentó su declaración patrimonial inicial omitiendo el valor de edificaciones adicionales, y en mayo de 2025 dejó de hacer pública información sobre los inmuebles que posee.

Mexicanos Contra la Corrupción señaló que solicitó postura oficial tanto a Libia Denisse García como a Diego Sinhue Rodríguez, pero no hubo respuesta al cierre de la investigación.