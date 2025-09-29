Cuánto subió el precio de los centenarios de oro y onzas de plata tras tropiezo del dólar este 29 de septiembre

El precio del centenario de oro y de la onza de plata con los vendedores autorizados (Jovani Pérez/Infobae)

Los precios oficiales de los centenarios de oro y las onzas de plata en México registraron un alza importante en la mayoría de los sitios autorizados este lunes 29 de septiembre de 2025.

Este incremento se da tras una nueva caída del dólar y una subida en la cotización de los metales preciosos en los mercados internacionales.

El Banco de México (Banxico) cuenta con su lista de vendedores autorizados de estas piezas que son en su mayoría instituciones bancarias.

Cada uno de estos vendedores oficiales actualiza constantemente el precio de las monedas de oro y plata, por lo que es importante mantenerse actualizado y así evitar sorpresas.

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento para vender o comprar centenarios y onzas.

Precio del centenario de oro y la onza de plata

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

BANCO AZTECA

Onza de Plata:

883 pesos en compra.

983 pesos en venta.

Tanto a la compra como a la venta, el valor de estas monedas subieron 19 pesos a comparación del cierre de la semana pasada.

BANAMEX

Centenario de oro:

67,500 pesos en compra.

87,500 pesos en venta.

En esta institución bancaria, las piezas del metal precioso sufrieron una baja de 5 mil 800 pesos en la compra y un alza de mil 200 pesos a la venta desde el viernes pasado.

BANORTE

Centenario de oro:

72,715 pesos en compra.

88,068 pesos en venta.

Hidalgo de oro:

14,543 pesos en compra.

17,614 pesos en venta.

Azteca de oro:

29,086 pesos la compra.

35,227 pesos la venta.

Onza de Plata:

834.85 pesos la venta.

486 pesos la compra.

Ni en oro, ni en plata, este vendedor autorizado no cambió el precio de sus monedas en los últimos cinco días.

BANREGIO

Centenario de oro:

91,047 pesos la venta.

Esto quiere decir que el precio del centenario subió mi 74 pesos a comparación al inicio del cierre de la semana pasada.

Onza de plata:

1,031 pesos la venta.

En este caso, el valor de la onza aumentó 32 pesos si se compara con su cotización del viernes.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

¿Por qué subió el precio del oro?

La cotización del oro y otros metales preciosos se vieron afectadas por la caída del dólar como respuesta a la preocupación de un posible cierre del gobierno de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con los principales líderes demócratas y republicanos en el Congreso más tarde en el día para discutir la extensión de la financiación del gobierno.

Si no se llega a un acuerdo, comenzará un cierre del gobierno estadounidense a partir del miércoles.

Por su parte, el oro también ha sido afectado por el aumento de las apuestas a un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés).

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si quieres comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se quiere vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender tienen que estar autorizadas por el distribuidor.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.