Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas cuatro alcaldías por fuertes precipitaciones para hoy domingo 28 de septiembre

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 28 de septiembre. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Luego de las intensas y fuertes lluvias del pasado sábado 27 de septiembre, para la tarde y noche de este domingo 28 en algunas zonas de la Ciudad de México continuarán, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 28 de septiembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán cuatro alcaldías de la Ciudad de México las que resultarán afectadas para la tarde y noche de este domingo 28 de septiembre por las fuertes lluvias, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones donde se reportarán las precipitaciones o vivir en ellas.

Protección Civil hizo un llamado a tomar precauciones por las fuertes lluvias esperadas este domingo 28 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 28 de septiembre.

Por ello, Protección Civil de la Ciudad de México emitió la alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 28 de septiembre en estas cuatro demarcaciones de la capital del país.

Debido a la emisión de alerta amarilla y la posible caída de granizo, Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados con las fuertes lluvias de este domingo 28 de septiembre.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este domingo 28 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 4 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 28 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 4 alcaldías de la Ciudad de México para este domingo 28 de septiembre será de las 18:30 a las 23:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

En cuatro alcaldías de CDMX será activada la alerta amarilla para este domingo 28 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.