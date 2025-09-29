México

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas cuatro alcaldías por fuertes precipitaciones para hoy domingo 28 de septiembre

Este pronóstico está acompañado con posible caída de granizo, informó Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Guardar
Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 28 de septiembre. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Luego de las intensas y fuertes lluvias del pasado sábado 27 de septiembre, para la tarde y noche de este domingo 28 en algunas zonas de la Ciudad de México continuarán, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 28 de septiembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán cuatro alcaldías de la Ciudad de México las que resultarán afectadas para la tarde y noche de este domingo 28 de septiembre por las fuertes lluvias, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones donde se reportarán las precipitaciones o vivir en ellas.

Protección Civil hizo un llamado
Protección Civil hizo un llamado a tomar precauciones por las fuertes lluvias esperadas este domingo 28 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 28 de septiembre.

Por ello, Protección Civil de la Ciudad de México emitió la alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 28 de septiembre en estas cuatro demarcaciones de la capital del país.

Debido a la emisión de alerta amarilla y la posible caída de granizo, Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados con las fuertes lluvias de este domingo 28 de septiembre.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este domingo 28 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 4 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 28 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 4 alcaldías de la Ciudad de México para este domingo 28 de septiembre será de las 18:30 a las 23:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

En cuatro alcaldías de CDMX
En cuatro alcaldías de CDMX será activada la alerta amarilla para este domingo 28 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Temas Relacionados

ClimaClima CDMXCDMXFuertes lluviasLluvias CDMXLluvias fuertesLluviasmexico-noticias

Más Noticias

Metrobús CDMX anuncia obras de ampliación en la Línea 2: estas estaciones serán intervenidas

El gobierno capitalino confirmó que el proyecto busca mejorar el servicio en estaciones de gran afluencia

Metrobús CDMX anuncia obras de

Qué pasa si ganas 10 mil pesos y no fijas el MTU para transferencias

La implementación del MTU busca equilibrar la protección contra el fraude con la flexibilidad de las operaciones bancarias

Qué pasa si ganas 10

Así funciona la estafa donde te marcan desde Estados Unidos para ofrecerte trabajo

Muchas personas aseguran recibir misteriosas llamadas desde el extranjero donde les dicen que revisaron su Currículum Vitae

Así funciona la estafa donde

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: habitantes comienzan a alistarse para la última gala de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Caen ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex ligados a delitos de alto impacto tras violar sellos

Llevaban una tabla con las siglas del grupo criminal para actos de tortura

Caen ocho presuntos miembros del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen ocho presuntos miembros del

Caen ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex ligados a delitos de alto impacto tras violar sellos

Grupo armado ataca con drones avionetas en una pista de Tepalcatepec y acusan al CJNG de violencia en Coahuayana

Cae presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en Edomex: operaba en al menos cinco municipios

Cobraban a clientes $250 pesos y a ellas les daban $50: rescatan a 14 mujeres víctimas de trata en Q. Roo

Procesan a tres ex policías de Rosarito por desaparición forzada en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Mario Castañeda, voz de ‘Gokú’,

Mario Castañeda, voz de ‘Gokú’, preocupa a fans por desgarrador mensaje: “Me tengo que ir”

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 28 de septiembre: habitantes comienzan a alistarse para la última gala de eliminación

Muere Javier Merino, destacado periodista de espectáculos en CNN en Español

Fey defiende a Yalitza Aparicio de fuertes ataques en redes sociales: “Es muy triste”

Apio Quijano acusa a Dalílah Polanco de desleal pese a trabajar con ella: “No me anden embarrando”

DEPORTES

Filtran el jersey de visitante

Filtran el jersey de visitante que usaría la selección mexicana en el Mundial 2026

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda

Confusión, insultos y separación: así fue el enfrentamiento entre Marco Cancino y Juan Guzmán al terminar América vs Pumas

André Jardiné envía contundente mensaje a Efraín Juárez tras goleada de América contra Pumas