Los 5 beneficios del té de hierbabuena para la salud, comprobados por la ciencia

Esta planta es ideal para preparar una infusión llena de propiedades medicinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hierbabuena es una planta aromática perteneciente al género Mentha, de la familia de las lamiáceas. Su nombre científico es Mentha spicata. Se caracteriza por sus hojas verdes lanceoladas y su aroma fresco e intenso.

Es ampliamente utilizada como condimento en la cocina, en infusiones y como ingrediente en bebidas.

La hierbabuena es originaria de Europa y Asia, aunque actualmente se cultiva en todo el mundo. Su aceite esencial contiene mentol y otras sustancias que aportan sabor y propiedades medicinales.

En la medicina tradicional esta planta se usa preparar una infusión que ayuda a combatir diversos padecimientos, beneficios que se encuentran respaldados a nivel científico y de los cuales te contamos a aquí.

El té de hierbabuena suele emplearse para acompañar comidas copiosas, ya que favorece la digestión y reduce la sensación de pesadez estomacal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los beneficios de la hierbabuena comprobados por la ciencia

Mejora la digestión: Diversos estudios han demostrado que la hierbabuena ayuda a aliviar problemas digestivos como indigestión, gases y calambres estomacales gracias a su contenido de mentol, que relaja los músculos del tracto gastrointestinal. Alivio de náuseas: El aroma y los compuestos de la hierbabuena pueden reducir las náuseas, especialmente en embarazadas o personas sometidas a tratamientos médicos, según investigaciones publicadas en revistas científicas sobre fitoterapia. Efecto antimicrobiano: El aceite esencial de hierbabuena posee propiedades antibacterianas y antifúngicas, lo que ayuda a combatir microorganismos patógenos y contribuye a la higiene bucal. Alivio de síntomas respiratorios: El mentol presente en la hierbabuena favorece la descongestión de las vías respiratorias, facilitando la respiración en procesos gripales o resfriados. Propiedades antioxidantes: La hierbabuena contiene compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes y ayudan a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres.

Uno de sus principales beneficios que se le atribuyen es brindar alivio a problemas digestivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de té de hierbabuena y cómo tomarlo para obtener sus beneficios

Ingredientes:

10 hojas frescas de hierbabuena

1 taza de agua

Opcional: miel o rodaja de limón

Preparación:

Lava bien las hojas de hierbabuena. Coloca el agua en una olla pequeña y lleva a ebullición. Cuando el agua hierva, apaga el fuego y agrega las hojas de hierbabuena. Tapa la olla y deja infusionar durante 5 a 10 minutos. Cuela el té para retirar las hojas. Sirve en una taza. Si lo deseas, añade miel o una rodaja de limón.

Recomendación de consumo

Frecuencia: Puede tomarse una o dos veces al día.

Momento recomendado: Después de las comidas para favorecer la digestión o antes de dormir para ayudar a relajar el organismo.

Forma de consumo: Bébelo caliente para obtener un efecto calmante sobre el estómago y las vías respiratorias.

Antiguamente, se utilizaba como remedio natural contra el mal aliento y para calmar dolores leves de cabeza. (Adobe Stock)

El té de hierbabuena es seguro en adultos sanos cuando se consume con moderación. No se recomienda en menores de dos años ni en personas con alergia a la menta.

Si tienes gastritis, úlcera o alguna condición médica, consulta con un profesional sanitario antes de consumirlo de forma habitual.