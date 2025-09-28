México

Lluvia genera caos en la CDMX, activan alerta púrpura y roja en diversas alcaldías

Se sugiere conducir con precaución por la presencia de objetos o árboles caídos y alejarse de estructuras en riesgo

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Inundación sobre Calz. Ermita Iztapalapa
Inundación sobre Calz. Ermita Iztapalapa a la altura de estación Aztahuacán. Foto: x.com/@OVIALCDMX

Por la tarde, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Roja por lluvias intensas y posible caída de granizo en Iztapalapa y Venustiano Carranza. En Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco se mantiene la Alerta Naranja, mientras que en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan rige la Alerta Amarilla, sin embargo, evolucionó en varias alcaldías hasta alcanzar las alertas roja y púrpura.

Activan alerta púrpura en la
Activan alerta púrpura en la CDMX. Foto: x.com/@GobCDMX

Los encharcamientos se localizaron de norte a sur en la capital, que se están atendiendo por personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, mediante el operativo Tlaloque.

En la alcaldía Gustavo A. Madero se intervino en la limpieza de la red de drenaje en la intersección de Licenciado Adolfo López Mateos y Estado de México, colonia Loma la Palma.

Encharcamiento en GAM, 27 de
Encharcamiento en GAM, 27 de septiembre de 2025. Foto: x.com/@SEGIAGUA

Aunado a ello, se liberó la calle Oriente 4 en la colonia Cuchilla del Tesoro, en la misma alcaldía.

Encharcamiento en alcaldía GAM, 27
Encharcamiento en alcaldía GAM, 27 de septiembre de 2025. Foto: x.com/@SEGIAGUA

En la alcaldía Venustiano Carranza también hubo afectaciones, ya que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” también se suspendieron los aterrizajes y despegues en una de las pistas debido al mal estado del tiempo.

Por su parte, la alcaldía Iztapalapa es la más golpeada por la lluvia, por ello es que se activó la alerta púrpura.

Clara Brugada activa alerta púrpura
Clara Brugada activa alerta púrpura en Iztapalapa. Foto: x.com/ClaraBrugadaM

Hasta el momento se trabaja para el desalojo de agua pluvial en aproximadamente 500 m, en calle Fuerte de Loreto, colonia Ejército de Agua Prieta.

Encharcamiento en la calle Fuerte
Encharcamiento en la calle Fuerte de Loreto, colonia Ejército de Agua Prieta en Iztapalapa, 27 de septiembre de 2025. Foto: @Bomberos_CDMX

También en Iztapalapa se encuentran trabajando en la calzada Ignacio Zaragoza y la Balvanera de la colonia Juan Escutia (espejo de 150 metros y tirante de 40 cm), en la misma avenida a la altura del metro Peñón Viejo; en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl; en las calles Felipe Ángeles y Plan de Ayala, de la colonia Santa María Aztahuacán, entre otros puntos donde el agua ya ha ingresado a casas y establecimientos.

En la alcaldía Tláhuac se reportaron encharcamientos en las calles Muzio Clementi y La Gitana en la colonia Nopalera, personal de la Brigada Segiagua ya trabaja para retirar el agua.

Se recomienda portar paraguas o impermeable, reutilizar el agua de lluvia, limpiar y mantener libres de basura las coladeras, no verter grasa al drenaje y evitar zonas inundadas. También se sugiere conducir con precaución por la presencia de objetos o árboles caídos y alejarse de estructuras en riesgo. Para emergencias están disponibles los teléfonos 911, Locatel y la SGIRPC, así como sus redes sociales y sitio web.

