La Casa de los Famosos México en vivo: hoy domingo 28 de septiembre

Las votaciones regresan a la normalidad este domingo, permitiendo 10 votos por cuenta. En las galas, los conductores recordaron al público este cambio. La estrategia, nervios y apoyo del público definirán quién abandona la casa este domingo.

Los habitantes de La Casa de los Famosos México se preparan con tensión para la novena eliminación, tras una semana de emociones intensas. En la última nominación , todos quedaron en la placa, excepto Mar Contreras, primera finalista, y Abelito, salvado por el Grand Prix. Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aldo De Nigris y Aarón Mercury están en riesgo.

Termina la novena semana en La Casa de los Famosos

Últimas noticias

Omar Kalid, de 17 años, es reportado como desaparecido y lo hallan muerto al interior de un hotel en Acapulco La Fiscalía de Guerrero confirmó que el cuerpo presentaba signos de violencia

Ana Brenda Contreras habría protagonizado un triángulo amoroso con Alexis Ayala y Paty Díaz El habitante de La Casa de los Famosos México volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras las acusaciones de una ex pareja

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes realizan las últimas compras de la temporada Mar Contreras y Abelito son los primeros finalistas del reality show 24/7

Activación del MTU no será obligatorio para estas cuentas bancarias La medida entrará en vigor el 1 de octubre, por lo que los cuentahabientes podrían ver cambios en sus cuentas a partir de esta fecha