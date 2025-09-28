México

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy domingo 28 de septiembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones, dinámicas y encuentros que ocurren en el reality más viral de México

Por Jesús Tovar Sosa

En pocas líneas:

04:58 hsHoy

Termina la novena semana en La Casa de los Famosos

Los habitantes de La Casa de los Famosos México se preparan con tensión para la novena eliminación, tras una semana de emociones intensas. En la última nominación, todos quedaron en la placa, excepto Mar Contreras, primera finalista, y Abelito, salvado por el Grand Prix. Dalílah Polanco, Shiky, Alexis Ayala, Aldo De Nigris y Aarón Mercury están en riesgo.

Las votaciones regresan a la normalidad este domingo, permitiendo 10 votos por cuenta. En las galas, los conductores recordaron al público este cambio. La estrategia, nervios y apoyo del público definirán quién abandona la casa este domingo.

La Casa de los Famosos México

