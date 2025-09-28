El club de los villanos: los habitantes más criticados y polémicos dentro de La Casa de los Famosos

Las estrategias y encuentros dentro de La Casa de los Famosos México han puesto a algunos habitantes en el ojo de las críticas. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ha estado marcada por intensas polémicas, conflictos estratégicos y comportamientos que no han pasado desapercibidos ante el ojo público. A medida que se acerca la recta final del reality, algunos participantes han sido duramente criticados por su actitud dentro de la casa, generando reacciones divididas tanto entre sus compañeros como entre la audiencia en redes sociales.

Uno de los nombres que más ha generado controversia últimamente es el de Dalilah Polanco, quien ha sido señalada por su actitud conflictiva, especialmente en sus constantes choques con Mar Contreras. Desde el inicio del programa, Dalilah ha mantenido una postura firme y a veces confrontativa, que la ha puesto en el centro de varias discusiones.

Su constante desacuerdo con Mar ha sido uno de los ejes de tensión más notables dentro de la convivencia, lo que ha generado múltiples debates en redes sociales, donde algunos la acusan de ser agresiva y poco empática, mientras que otros la defienden por su autenticidad.

Uno de los momentos más polémicos de la actriz fue el reciente triunfo de Mar como primera finalista, a lo que Polanco reaccionó con un aparente desagrado.

Las dinámicas, los retos y el encierro han sacado a relucir lo mejor y lo peor de algunos habitantes. (Captura de pantalla YouTube)

Por otro lado, Guana se ha ganado críticas por lo que muchos consideran una traición a su propio grupo, el Cuarto Noche, pero también a los últimos miembros del Cuarto Día tras su cambio de habitación: Shiky y Dalilah, a quienes en la octava nominación mandó a la placa con riesgo de ser eliminados.

En las últimas semanas, su cercanía con otros habitantes y su cambio de actitud frente a situaciones estratégicas ha sido interpretado por el público como una jugada calculadora, aunque desde su salida ha dicho públicamente que solo se ha tratado de estrategias no funcionales que le generaron arrepentimiento en su momento.

Otro participante que ha generado incomodidad es Alexis Ayala, señalado por su carácter hostil y dominante. En diversas situaciones, sus comentarios y reacciones han sido considerados inapropiados por sus compañeros, quienes se lo han expuesto en las dinámicas de posicionamiento.

Su estilo directo, que algunos ven como transparencia, ha sido percibido por otros como soberbia y falta de sensibilidad, lo que ha incrementado el rechazo hacia su presencia en la competencia.

Entre las mujeres más polémicas también destaca Ninel Conde, quien ha sido acusada de manipular emocionalmente a otras participantes, como Mariana Botas, Elaine Haro y Priscila Valverde.

A pesar de sus encuentros y críticas, el público es quien ha tomado la decisión de elegir quien sigue y quien sale del reality. Foto: Captura de pantalla (Vix).

De acuerdo con los seguidores del programa, Ninel utilizó su experiencia mediática para influir en las decisiones y percepciones de sus compañeras con otros habitantes, generando dinámicas de confrontación con otros habitantes como Olivia Collins, Mar Contreras y Alexis Ayala.

Finalmente, el actor Adrián Di Monte ha sido tema de conversación por actos del pasado que resurgieron en medios y redes sociales, lo que ha manchado su imagen dentro del reality. Aunque intentó mantener un perfil bajo durante gran parte de la competencia, las acusaciones externas han pesado sobre su participación, afectando la percepción del público durante la competencia.

Algunos otros habitantes como Olivia Collins, Mar Contreras, Shiky y, en su momento Aarón y Aldo también han generado polémicas, aunque estas han pasado con menor influencia sobre el fandom. Estos eventos dentro de la casa han servido para revelar que cada persona es distinta y no existe nadie totalmente malo o bueno, pues incluso los más criticados han mostrado actos de nobleza y apoyo que dan cuenta de que, a pesar de la fama y la imagen que presentan en medios, son seres humanos con virtudes y defectos.

La polémica forma parte inherente de La Casa de los Famosos, pero esta temporada ha mostrado un panorama particularmente tenso y emocional. Con la final cada vez más cerca, la audiencia juega un papel crucial al decidir quién merece seguir y quién debe abandonar la casa. Los reflectores están más encendidos que nunca.