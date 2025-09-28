México

Cómo preparar un dulce de tejocote en almíbar de manera sencilla

Este postre es ideal para consumir en la temporada más fría del año

Por Jesús Tovar Sosa

Este postre se puede preparar
Este postre se puede preparar fácilmente desde casa. Foto: (iStock)

El tejocote, también conocido como manzanita mexicana, es una fruta típica de temporada que cobra gran protagonismo en las fiestas patrias y durante el otoño e invierno en México.

Su sabor agridulce y su textura suave lo hacen ideal para preparar dulces tradicionales, como el clásico dulce de tejocote en almíbar, una receta que ha pasado de generación en generación en muchos hogares.

A continuación, te explicamos cómo preparar este delicioso postre de forma sencilla desde casa, con ingredientes accesibles y pasos fáciles de seguir.

Ingredientes

  • 1 kg de tejocotes frescos y maduros
  • 1 kg de azúcar (puedes ajustar según tu gusto)
  • 2 litros de agua
  • 2 rajas de canela
  • 2 clavos de olor (opcional)
  • 1 trozo pequeño de piloncillo (opcional, para dar un sabor más tradicional)
  • El jugo de un limón (opcional, ayuda a conservar)
Este postre es ideal para
Este postre es ideal para consumir en otoño e invierno. Foto: (iStock)

Preparación paso a paso

  1. Lava los tejocotes: Enjuágalos muy bien con agua limpia para retirar tierra o impurezas.
  2. Hierve los tejocotes: Colócalos en una olla con suficiente agua y déjalos hervir por unos 10 minutos, hasta que la cáscara comience a despegarse fácilmente.
  3. Retira la cáscara: Escúrrelos y, con cuidado, pélalos cuando estén tibios. Si lo deseas, también puedes quitarles el hueso, aunque muchos prefieren dejarlos enteros.
  4. Prepara el almíbar: En otra olla grande, añade los dos litros de agua, el azúcar, la canela, el clavo de olor y el piloncillo. Deja hervir a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva y se forme un almíbar espeso (aproximadamente 20–30 minutos).
  5. Incorpora los tejocotes: Agrega los tejocotes pelados al almíbar y cocina a fuego bajo por unos 30 minutos más, moviendo ocasionalmente. El almíbar tomará un color dorado y los tejocotes estarán suaves y brillantes.
  6. Enfría y sirve: Deja enfriar y sirve en frascos de vidrio si quieres conservarlos, o disfrútalos calientes como postre o acompañamiento.

El tejocote, una fruta característica de la temporada, ha sido valorada durante generaciones no solo por su sabor, sino también por sus propiedades nutricionales y su papel en la cultura mexicana.

Esta fruta destaca por sus
Esta fruta destaca por sus beneficios para la salud general. Foto: (iStock)

Preparar dulce de tejocote en casa representa una manera de preservar las costumbres culinarias y, al mismo tiempo, aprovechar los aportes que este fruto ofrece a la salud.

Entre los principales beneficios del tejocote destaca su alto contenido de vitamina C, lo que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y a reducir la incidencia de resfriados. Además, esta fruta es una fuente de antioxidantes naturales, compuestos que ayudan a proteger las células frente al envejecimiento prematuro.

El tejocote también aporta fibra dietética, elemento esencial para favorecer la digestión y regular el tránsito intestinal. Su bajo aporte calórico lo convierte en una alternativa adecuada para quienes buscan un postre natural y saludable, sin renunciar al placer de un dulce tradicional.

En la medicina popular, el tejocote ha sido empleado en remedios caseros destinados a tratar afecciones respiratorias y problemas cardíacos, lo que refuerza su reputación como un alimento versátil y beneficioso.

