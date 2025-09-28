México

Chocan dos embarcaciones de la Marina frente al Malecón de Veracruz: reportan dos elementos lesionados

El accidente ocurrió durante las prácticas de los preparativos previo a la conmemoración de los 204 años de la creación de la Armada de México

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Secretaría de Marina reporta dos elementos lesionados durante prácticas en el Malecón de Veracruz. TikTok/@QuemadosXalapa

La mañana de este 27 de septiembre de 2025, dos embarcaciones pertenecientes a la Secretaría de Marina colisionaron durante practicas previas a la conmemoración del aniversario número 204 de la creación de la Armada de México, en el puerto de Veracruz.

A través de un comunicado, la Marina dio a conocer que dos elementos resultaron lesionados luego de que las dos embarcaciones tipo Defender se accidentaron, “presentaron lesiones menores que no ponen en riesgo su integridad física, recibiendo atención médica de manera oportuna por parte del personal de Sanidad Naval”.

Respecto a las dos embarcaciones que también resultaron con daños, la dependencia comentó que ambas “fueron retiradas del área y se encuentran en revisión técnica”.

Sin dar mayor detalle sobre el accidente, también se aseguró que se cuenta con “protocolos de seguridad y atención inmediata para salvaguardar la integridad del personal”, debido a que estas practicas implican determinados riesgos operativos.

Finalmente, reiteraron que este incidente no retrasa los preparativos para la conmemoración de este importante aniversario, las cuales continúan conforme a lo programado, en una fecha significativa para la Armada de México.

Secretaría de Marina reporta dos
Secretaría de Marina reporta dos elementos lesionados durante practicas en el Malecón de Veracruz. (Captura de pantalla)

Así fue el accidente de las embarcaciones de la Marina

En un video que ya circula en redes sociales, muestra el instante en que una de las embarcaciones pasa por encima de otra mientras realizaban maniobras a alta velocidad.

Posteriormente, esa misma nave impacta contra el muelle en un área donde no se encontraban personas observando los ejercicios navales, lo que evitó que civiles resultaran heridos.

Cabe destacar que en la zona sí se encontraban turistas muy cerca de donde los elementos estaban realizando las prácticas, quienes ante el incidente grabaron lo sucedido, videos que han sido compartidos en X.

Buque Escuela “Cuauhtémoc” retorna a Nueva York tras accidente en mayo de 2025

El 17 de mayo, el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” sufrió un accidente en Nueva York al impactar contra la estructura del puente de Brooklyn durante una maniobra de zarpe con 277 personas a bordo, entre cadetes y tripulación.

Información extraoficial refiere que hay cinco tripulantes heridos. La Marina informó que el velero Cuauhtémoc atracó en Nueva York el 13 de mayo pasado. Crédito: Especial

El incidente ocurrió cuando la embarcación, al salir de un muelle en el sur de Manhattan, perdió propulsión y derivó hacia el puente, donde los mástiles chocaron contra una sección de la infraestructura.

La nave participaba en el crucero de instrucción “Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar”, con destino final a Islandia y un recorrido por la costa este de Estados Unidos.

Procedente de Acapulco, Guerrero, la travesía inició en abril con cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Días después del accidente, la Semar informó el regreso a México de 172 cadetes, dos oficiales, un capitán, un oficial y tres clases; dos marinos fallecieron a causa del incidente.

La Marina a través de la Armada de México, comunicó que el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” llegó el pasado 20 de septiembre al muelle 86, conocido como Pier 86, en Manhattan, Nueva York, luego de realizar pruebas de aceptación en la mar que resultaron satisfactorias.

Temas Relacionados

MarinaSecretaría de MarinaMalecón de VeracruzArmada de Méxicoaccidentemarmexico-noticias

Más Noticias

Capturan en CDMX a Mario “N”, integrante de La Unión Tepito que portaba cerca de 200 dosis de drogas

El sujeto fue localizado en calles de la colonia Morelos cuando manipulaba bolsas con hierba verde

Capturan en CDMX a Mario

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX

Un testimonio reciente revive tensiones sobre decisiones polémicas en el cierre de temporada del futbol mexicano

Exjugador revela presunto amaño arbitral

Padece cáncer, buscó a su madre biológica en redes, la encontró pero la verdad y la incertidumbre fueron más dolorosas

Isaías Peña, joven de Pachuca con osteosarcoma, recurrió a Facebook para buscar a su madre biológica con la esperanza de encontrar no sólo a un donador compatible de médula ósea, si no también a su mamá

Padece cáncer, buscó a su

Fiscalía de Michoacán confirma la detención de seis presuntos integrantes del CJNG, tras enfrenamiento

Entre los detenidos se encuentra un menor de edad

Fiscalía de Michoacán confirma la

Luisa María Alcalde devela la alianza entre el PAN y el MC: “El McPAN sí existe, aunque las dirigencias se esmeren en negarlo”

Alcalde manifestó su postura, acusó de hipocresía y reiteró su opinión sobre la falta de cambios reales en el panorama político representado por este nuevo bloque opositor

Luisa María Alcalde devela la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán confirma la

Fiscalía de Michoacán confirma la detención de seis presuntos integrantes del CJNG, tras enfrenamiento

Se reportan tres homicidios en Veracruz, una de las víctimas era taxista

Guerreros Buscadores de Jalisco localizan otra fosa clandestina en Zapopan: han recuperado 6 bolsas con restos

Detención del padre de Julión Álvarez hace recordar la vez que fue acusado de presuntos vínculos con el CJNG

Mario López niega detención de la CBP en EEUU, no aclara retiro de visa

ENTRETENIMIENTO

Qué ver esta noche en

Qué ver esta noche en Disney+ México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan las compras para su última semana la tarde de hoy 27 de septiembre

Así fue la impresionante transformación física de Aldo de Nigris a lo largo de los años

Chad Powers: Mariscal de campo encabeza la lista de estrenos que llegan a streaming en la primera semana de octubre

Fey revela que el himno mexicano en la pelea de Canelo sí iba a ser transmitido: “No sé qué pasó”

DEPORTES

Exjugador revela presunto amaño arbitral

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el debut de la Selección Mexicana sub-20 en el Mundial?

Óscar de la Hoya confiesa cuándo llegará la próxima cara del boxeo después de Canelo Álvarez: “Va a tomar tiempo”

Rodrigo Huescas brilla en el Copenhague, dio una asistencia en la victoria de su equipo

León se queda sin entrenador, Eduardo Berizzo renunció al cargo