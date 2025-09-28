Chocan dos embarcaciones de la Marina frente al Malecón de Veracruz: reportan dos elementos lesionados

Secretaría de Marina reporta dos elementos lesionados durante prácticas en el Malecón de Veracruz. TikTok/@QuemadosXalapa

La mañana de este 27 de septiembre de 2025, dos embarcaciones pertenecientes a la Secretaría de Marina colisionaron durante practicas previas a la conmemoración del aniversario número 204 de la creación de la Armada de México, en el puerto de Veracruz.

A través de un comunicado, la Marina dio a conocer que dos elementos resultaron lesionados luego de que las dos embarcaciones tipo Defender se accidentaron, “presentaron lesiones menores que no ponen en riesgo su integridad física, recibiendo atención médica de manera oportuna por parte del personal de Sanidad Naval”.

Respecto a las dos embarcaciones que también resultaron con daños, la dependencia comentó que ambas “fueron retiradas del área y se encuentran en revisión técnica”.

Sin dar mayor detalle sobre el accidente, también se aseguró que se cuenta con “protocolos de seguridad y atención inmediata para salvaguardar la integridad del personal”, debido a que estas practicas implican determinados riesgos operativos.

Finalmente, reiteraron que este incidente no retrasa los preparativos para la conmemoración de este importante aniversario, las cuales continúan conforme a lo programado, en una fecha significativa para la Armada de México.

Secretaría de Marina reporta dos elementos lesionados durante practicas en el Malecón de Veracruz. (Captura de pantalla)

Así fue el accidente de las embarcaciones de la Marina

En un video que ya circula en redes sociales, muestra el instante en que una de las embarcaciones pasa por encima de otra mientras realizaban maniobras a alta velocidad.

Posteriormente, esa misma nave impacta contra el muelle en un área donde no se encontraban personas observando los ejercicios navales, lo que evitó que civiles resultaran heridos.

Cabe destacar que en la zona sí se encontraban turistas muy cerca de donde los elementos estaban realizando las prácticas, quienes ante el incidente grabaron lo sucedido, videos que han sido compartidos en X.

Buque Escuela “Cuauhtémoc” retorna a Nueva York tras accidente en mayo de 2025

El 17 de mayo, el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” sufrió un accidente en Nueva York al impactar contra la estructura del puente de Brooklyn durante una maniobra de zarpe con 277 personas a bordo, entre cadetes y tripulación.

Información extraoficial refiere que hay cinco tripulantes heridos. La Marina informó que el velero Cuauhtémoc atracó en Nueva York el 13 de mayo pasado. Crédito: Especial

El incidente ocurrió cuando la embarcación, al salir de un muelle en el sur de Manhattan, perdió propulsión y derivó hacia el puente, donde los mástiles chocaron contra una sección de la infraestructura.

La nave participaba en el crucero de instrucción “Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar”, con destino final a Islandia y un recorrido por la costa este de Estados Unidos.

Procedente de Acapulco, Guerrero, la travesía inició en abril con cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Días después del accidente, la Semar informó el regreso a México de 172 cadetes, dos oficiales, un capitán, un oficial y tres clases; dos marinos fallecieron a causa del incidente.

La Marina a través de la Armada de México, comunicó que el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” llegó el pasado 20 de septiembre al muelle 86, conocido como Pier 86, en Manhattan, Nueva York, luego de realizar pruebas de aceptación en la mar que resultaron satisfactorias.