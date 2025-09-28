Beca Rita Cetina 2025: ¿Habrá pago para el mes de octubre para todos los beneficiarios?

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para estudiantes de secundaria. Foto: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país.

La finalidad de esta ayuda económica es que los menores de edad puedan continuar sus estudios de nivel básico y que no sea por falta de herramientas o materiales que les impidan continuar su vida académica.

De manera bimestral, estudiantes de secundaria pública en todo el país reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina es otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Beca Rita Cetina es un programa otorgado por autoridades federales con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Foto: Archivo/Infobae México.

Este programa social pretende que los menores de edad puedan comprar libros, artículos de papelería, uniformes escolares, alimentos, útiles o lo que les sea necesario para poder continuar y culminar su educación básica.

Durante este mes de septiembre se está llevando a cabo el proceso de registro de la Beca Rita Cetina en todo el país.

Mediante la página de internet oficial www.becaritacetina.gob.mx, los interesados pueden inscribirse desde el pasado lunes 1 de septiembre hasta el próximo martes 30 del presente mes.

Cabe destacar que esta convocatoria va dirigida únicamente a estudiantes de secundaria pública en todo el país, principalmente para los que recientemente salieron de sexto de primaria e ingresaron a primer año de secundaria.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Cabe destacar que el último pago de la Beca Rita Cetina fue en el mes de junio, fecha en que los beneficiarios ya no han vuelto a recibir depósitos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Por lo tanto, algunos beneficiarios se preguntan si este mes de octubre recibirán el depósito de mil 900 pesos bimestrales, ya que el periodo de registro está actualmente abierto para los interesados.

¿Habrá pagos de la Beca Rita Cetina en el mes de octubre para algunos beneficiarios?

Beneficiarios y futuras personas que formarán parte de la Beca Rita Cetina se preguntan si habrá pagos de este programa social para el mes de octubre.

De acuerdo con datos oficiales del Gobierno de México, la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este mes de octubre no habrá pagos para este programa social, por lo que los beneficiarios tendrán que esperar un poco más para su respectivo depósito.

Se prevé que el siguiente depósito sea en el mes de diciembre para todos los beneficiarios, tanto para los que apenas se van a registrar o ya lo hicieron, como para quienes formaban parte desde el ciclo escolar pasado.

El siguiente pago de la Beca Rita Cetina es para el mes de diciembre. Foto: Archivo/Infobae México.