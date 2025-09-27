México

Beca Rita Cetina 2025: ¿Se puede seguir recibiendo el apoyo si cambié a mi hijo de escuela?

La iniciativa entrega a cada beneficiario un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos

Por César Márquez

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales que comenzó a implementar el Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 con el objetivo de seguir apoyando a los estudiantes más vulnerables del país.

La iniciativa va dirigida a todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país, sin embargo, en su primera etapa solamente se ha enfocado en beneficiar a estudiantes de secundaria. En 2026 se podrán integrar niños de primaria y posteriormente los de preescolar.

La beca entrega a cada padre de familia un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, además, por cada alumno extra que tengan registrado, otorga 700 pesos adicionales. Cabe indicar que este dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar.

La finalidad del programa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que estos alumnos continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

¿Puedo seguir recibiendo de la Beca Rita Cetina si me cambié de escuela?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que si el alumno se cambió de secundaria a otra pública, no hay ningún problema, seguirá recibiendo la Beca Rita Cetina. Sin embargo, señaló que los padres de familia o tutores, tendrán que asegurarse que la información de su nueva escuela esté actualizada en SIGED.

“Si la secundaria a la que se cambió es pública, no hay ningún problema, sin embargo, después del 5 de octubre, debes asegurarte de que la información sobre su nueva escuela esté actualizada en SIGED en siged.sep.gob.mx/SIGED”, indicó la dependencia.

Asimismo, en caso de tener alguna duda o aclaración, la Coordinación pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

Si el alumno se cambió de secundaria a otra pública, no hay ningún problema, seguirá recibiendo la Beca Rita Cetina (X@BecasBenito)

Últimos días de registro para la Beca Rita Cetina

Actualmente la beca mantiene su periodo de registros abierto para que más alumnos de secundaria puedan incorporarse, este se realiza a través de la página www.becaritacetina.gob.mx y estará disponible hasta el 30 de septiembre.

Antes de realizar el proceso de registro, se recomienda tener ya preparados los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

  • CURP del menor

Además, para poder registrarse a la beca, es indispensable que los aspirantes cuenten con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Finalmente, los padres de familia o tutores tendrán que corroborar que la CURP de sus hijos se encuentre certificada. Cuando la descarguen, esta deberá aparecer la leyenda: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si esta frase no aparece, tu documento no está certificado y deberás corregirlo antes de iniciar tu trámite de beca.

