Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2025: lanzan aviso importante para este periodo de registros

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez son dos iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno de México que buscan ayudar a alumnos que cursen en alguna escuela pública del país a través de un apoyo económico bimestral. Su finalidad es evitar la deserción escolar y contribuir con este recurso monetario para que estos estudiantes continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

La Beca Rita Cetina va dirigida a estudiantes de nivel secundaria, aunque el próximo año ampliará su cobertura para niños de primaria y posteriormente de preescolar, mientras que la Beca Benito Juárez se enfoca en alumnos de nivel preparatoria que cursen en alguna escuela pública.

Ambos programas entregan a cada beneficiario un apoyo económico de 1,900 pesos de forma bimestral, sin embargo, la Beca Rita Cetina también otorga 700 pesos adicionales a cada padre de familia por cada alumno extra que tengan inscrito. Cabe indicar que el dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar.

¿Cuál es el aviso importante de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez para este periodo de registros?

A través de sus redes sociales, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) lanzó un aviso importante para este periodo de registros. De acuerdo con el comunicado de la dependencia, no se solicita ningún tipo de favor o pago a cambio de realizar un trámite o servicio relacionado con las becas, pues destacó que todos estos procesos son gratuitos.

“En Becas Bienestar no solicitamos ningún tipo de favor o pago a cambio de realizar trámites o servicios. ¡Todos son gratuitos y sin intermediarios!“, señaló la Coordinación.

Para cualquier duda o aclaración, la dependencia pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

Los registros a la becas Rita Cetina y Benito Juárez son gratuitos (X@BecasBenito)

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina y Benito Juárez?

El registro a la Beca Rita Cetina estará disponible hasta el 30 de septiembre y se podrá realizar en la página www.becaritacetina.gob.mx. Por su parte, las inscripciones para la Beca Benito Juárez se abrirán del 1 al 15 de octubre y serán a través del sitio web becabenitojuarez.gob.mx.

Documentos para registrarse

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

CURP del menor

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Se debe tener en cuenta que para poder registrarse, es indispensable que los aspirantes cuenten con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites. Además, los padres de familia o tutores tendrán que corroborar que la CURP de sus hijos se encuentre certificada. Cuando la descarguen, esta deberá aparecer la leyenda: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si esta frase no aparece, tu documento no está certificado y deberás corregirlo antes de iniciar tu trámite de beca.