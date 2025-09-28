México

Beca Rita Cetina 2025: ¿Te perdiste de la asamblea informativa? Fecha y hora de la junta en línea para realizar el registro de septiembre

La iniciativa continúa ampliando su cobertura para que más alumnos de nivel secundaria se integren

Por César Márquez

Guardar
La Llave MX es una
La Llave MX es una herramienta necesaria para poder registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales que comenzó a implementar el Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 con el objetivo de seguir apoyando a los estudiantes más vulnerables del país.

La iniciativa va dirigida a todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país, sin embargo, en su primera etapa solamente se ha enfocado en beneficiar a estudiantes de secundaria. En 2026 se podrán integrar niños de primaria y posteriormente los de preescolar.

El programa entrega a cada padre de familia un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, además, por cada alumno extra que tengan registrado, otorga 700 pesos adicionales. Cabe indicar que este dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar.

La Beca Rita Cetina mantiene
La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

Fecha y hora de la asamblea informativa en línea para registrarse a la Beca Rita Cetina

La beca abrió un nuevo periodo de registros que se llevará a cabo del 15 al 30 de septiembre para que más alumnos de secundaria se integren. Además, para conocer más detalles del proceso la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar implementó previamente las asambleas informativas.

Sin embargo, en caso de no haber acudido al evento, los padres de familia tendrán la posibilidad de acudir a la asamblea informativa en línea que se llevará a cabo el próximo lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en la página oficial de Facebook de Julio León, titular de la dependencia.

En las asambleas informativas se
En las asambleas informativas se informan todos los detalles sobre la inscripción a la Beca Rita Cetina (X@BecasBenito)

Requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina

El registro a la beca se realiza a través de la página www.becaritacetina.gob.mx y se necesitará tener ya preparados los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

  • CURP del menor
Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Cabe indicar que para poder registrarse a la beca, es indispensable que los aspirantes cuenten con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites. Además, los padres de familia o tutores tendrán que corroborar que la CURP de sus hijos se encuentre certificada. Cuando la descarguen, esta deberá aparecer la leyenda:“CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si esta frase no aparece, tu documento no está certificado y deberás corregirlo antes de iniciar tu trámite de beca.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas para el BienestarAsambleas informativasRegistroProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Omar Kalid, de 17 años, es reportado como desaparecido y lo hallan muerto al interior de un hotel en Acapulco

La Fiscalía de Guerrero confirmó que el cuerpo presentaba signos de violencia

Omar Kalid, de 17 años,

Ana Brenda Contreras habría protagonizado un triángulo amoroso con Alexis Ayala y Paty Díaz

El habitante de La Casa de los Famosos México volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras las acusaciones de una ex pareja

Ana Brenda Contreras habría protagonizado

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes realizan las últimas compras de la temporada

Mar Contreras y Abelito son los primeros finalistas del reality show 24/7

La Casa de los Famosos

Activación del MTU no será obligatorio para estas cuentas bancarias

La medida entrará en vigor el 1 de octubre, por lo que los cuentahabientes podrían ver cambios en sus cuentas a partir de esta fecha

Activación del MTU no será

Este es el sueldo y grado de estudios de Mario López, diputado al que le cancelaron la visa en EEUU

El legislador conocido como “La Borrega” aceptó el retiro de su visa y explicó el motivo de la retención en las oficinas de la CBP

Este es el sueldo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en CDMX a Mario

Capturan en CDMX a Mario “N”, integrante de La Unión Tepito que portaba cerca de 200 dosis de drogas

Fiscalía de Michoacán confirma la detención de seis presuntos integrantes del CJNG, tras enfrenamiento

Jornada violenta en Veracruz: ataques armados y taxistas asesinados

Guerreros Buscadores de Jalisco localizan otra fosa clandestina en Zapopan: han recuperado 6 bolsas con restos

Detención del padre de Julión Álvarez hace recordar la vez que fue acusado de presuntos vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Ana Brenda Contreras habría protagonizado

Ana Brenda Contreras habría protagonizado un triángulo amoroso con Alexis Ayala y Paty Díaz

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes realizan las últimas compras de la temporada

Adrián Marcelo asegura estar satisfecho del “fracaso rotundo” de La Casa de los Famosos 3

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Lilo & Stitch sigue cautivando a los usuarios de Disney+ México este fin de semana

DEPORTES

Juan Manuel Márquez confiesa cuál

Juan Manuel Márquez confiesa cuál es el último triunfo de un mexicano que lo conmovió: " La forma en que se levantó"

Toño de Valdés, conductor de Televisa, fue operado de emergencia tras un fuerte dolor de estómago

Exjugador revela presunto amaño arbitral en partido clave de Liga MX

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el debut de la Selección Mexicana sub-20 en el Mundial?

Óscar de la Hoya confiesa cuándo llegará la próxima cara del boxeo después de Canelo Álvarez: “Va a tomar tiempo”