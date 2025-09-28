Beca Rita Cetina 2025: ¿Te perdiste de la asamblea informativa? Fecha y hora de la junta en línea para realizar el registro de septiembre

La Llave MX es una herramienta necesaria para poder registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales que comenzó a implementar el Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 con el objetivo de seguir apoyando a los estudiantes más vulnerables del país.

La iniciativa va dirigida a todos los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país, sin embargo, en su primera etapa solamente se ha enfocado en beneficiar a estudiantes de secundaria. En 2026 se podrán integrar niños de primaria y posteriormente los de preescolar.

El programa entrega a cada padre de familia un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, además, por cada alumno extra que tengan registrado, otorga 700 pesos adicionales. Cabe indicar que este dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar.

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

Fecha y hora de la asamblea informativa en línea para registrarse a la Beca Rita Cetina

La beca abrió un nuevo periodo de registros que se llevará a cabo del 15 al 30 de septiembre para que más alumnos de secundaria se integren. Además, para conocer más detalles del proceso la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar implementó previamente las asambleas informativas.

Sin embargo, en caso de no haber acudido al evento, los padres de familia tendrán la posibilidad de acudir a la asamblea informativa en línea que se llevará a cabo el próximo lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en la página oficial de Facebook de Julio León, titular de la dependencia.

En las asambleas informativas se informan todos los detalles sobre la inscripción a la Beca Rita Cetina (X@BecasBenito)

Requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina

El registro a la beca se realiza a través de la página www.becaritacetina.gob.mx y se necesitará tener ya preparados los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

CURP del menor

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Cabe indicar que para poder registrarse a la beca, es indispensable que los aspirantes cuenten con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites. Además, los padres de familia o tutores tendrán que corroborar que la CURP de sus hijos se encuentre certificada. Cuando la descarguen, esta deberá aparecer la leyenda:“CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si esta frase no aparece, tu documento no está certificado y deberás corregirlo antes de iniciar tu trámite de beca.