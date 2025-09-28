México

Apio Quijano acusa a Dalílah Polanco de desleal pese a trabajar con ella: “No me anden embarrando”

El cantante aseguró que, a pesar de trabajar tres años con la actriz, ella prefirió apoyar a Bárbara Torres y no a él en la primera temporada de La Casa de los Famosos México

Por Víctor Cisneros

El cantante aseguró que en 2023, Polanco prefirió apoyar a Bárbara Torres y no a él en la primera temporada de La Casa de los Famosos México. (Instagram)

La polémica de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar, y ahora el foco mediático recayó en Apio Quijano, integrante de Kabah y exparticipante del reality. A través de una transmisión en vivo en Instagram, el cantante se deslindó por completo de su excompañera en el programa De Buenas, Dalílah Polanco, dejando claro que no existe ningún vínculo entre ellos.

Usuarios de X viralizaron la transmisión de Apio Quijano. (Captura de pantalla, X)

El intérprete explicó que desde hace años no mantiene contacto con la actriz y que no desea ser asociado con su desempeño dentro de la casa. “Nada más recuerden que ella, cuando yo estaba en mi casa (se refiere al reality), fue a apoyar a Bárbara Torres, no a mí. Y cuando la fue a apoyar, fue en un momento en que Bárbara me tiraba a matar. Entonces, yo no voy a hablar ni mal ni bien de ella. Que tenga su propia experiencia, su propia gente, pero a mí no me anden embarrando otra vez con cosas que no”, declaró tajante.

Además, Quijano recalcó que no mantiene comunicación con Polanco desde hace al menos cuatro años. “Yo no sé nada de ella. Nada. No sé ni dónde está, y ella no sabe nada de mí”, afirmó, subrayando que cualquier relación laboral o personal entre ambos quedó en el pasado.

Dalilah Polanco está bajo el escrutinio de las redes sociales tras revelar que fue víctima de la secta NXIVM. (La Casa de los Famosos México, Facebook)

Dalílah Polanco, la villana de la temporada

La participación de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México 3 se ha convertido en una de las más controvertidas. Su carácter fuerte y las constantes discusiones con Mar Contreras la han colocado en el centro de la conversación digital, donde muchos la han señalado como una de las “villanas” de la temporada.

Las reacciones en redes sociales se dividen: algunos aplauden su autenticidad, mientras que otros critican sus actitudes, considerándolas agresivas o poco empáticas. Su aparente desagrado cuando Mar fue anunciada como la primera finalista del reality reforzó esa percepción entre los seguidores.

Polémicas dentro y fuera de la casa

La tercera temporada del reality ha estado marcada por conflictos que han polarizado a la audiencia. Además de Polanco, otros habitantes como Ninel Conde, Alexis Ayala y Guana han generado comentarios negativos por sus estrategias o estilos de convivencia. Sin embargo, el señalamiento directo de Apio Quijano contra su excompañera agrega un ingrediente extra a la discusión pública sobre la actriz.

El deslinde del cantante también revela cómo las polémicas del reality trascienden la casa y alcanzan a figuras que en su momento formaron parte de su elenco. Con la final en puerta, las narrativas en torno a la lealtad, las traiciones y las alianzas se intensifican, y las declaraciones de Quijano reafirman que la huella de La Casa de los Famosos no se borra fácilmente.

Acusan a Dalilah Polanco de ser la tercera entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani. (Infobae México)

