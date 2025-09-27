Sujetos armados tirotean convoy de la policía municipal en Bacurimí, Sinaloa: reportan dos lesionados | Video

El intercambio de disparos se registró pasadas las 20:30 horas del 26 de septiembre en la región del panteón de Bacurimí, según medios locales | Facebook / Policía Municipal Preventiva de Tijuana)

Un ataque armado contra fuerzas policiales en la comunidad de Bacurimí, al norponiente de Culiacán, dejó como saldo a dos agentes y dos civiles heridos la noche del viernes 26 de septiembre. El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 21:30 horas sobre la carretera Culiacán–Culiacancito, frente al panteón Bacurimí, según reportes del diario Noroeste.

Las primeras versiones de medios locales ―como Los Noticieristas― apuntan a que los hechos se desencadenaron cuando elementos de la Policía Municipal y la Policía Estatal Preventiva (PEP) realizaban una revisión a un vehículo Jeep Grand Cherokee. De acuerdo con testimonios recabados, un grupo de civiles armados que se encontraba dentro del panteón abrió fuego contra los uniformados. Los agentes respondieron al ataque, lo que derivó en un intercambio de disparos que se prolongó por varios segundos.

Como resultado, dos policías —uno municipal y otro estatal— sufrieron lesiones de bala, al igual que dos presuntos civiles que se hallan en la zona del enfrentamiento. Los servicios de emergencia acudieron al sitio y trasladaron a los cuatro heridos a un hospital de la ciudad. Además de las personas heridas, el ataque dejó daños materiales: dos patrullas y un vehículo particular resultaron afectados por los disparos con neumáticos ponchados y daños visibles en la carrocería. Al final, las unidades fueron remolcadas y aseguradas por las autoridades.

Reportes de medios locales detallaron que dos agentes municipales resultaron heridos, al igual que dos civiles que se encontraban en la zona del tiroteo en Bacurimí | Redes Sociales

Tras la agresión, elementos de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la detención de los responsables ni se ha esclarecido su identidad. El contexto de seguridad en Bacurimí y sus alrededores permanece bajo vigilancia, mientras las autoridades continúan con las investigaciones. Al cierre de la jornada, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar de los hechos para iniciar las diligencias y recabar pruebas.

Secretario de Salud estatal informa sobre evolución médica de los heridos

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, ofreció detalles sobre el estado clínico de los afectados. En entrevista con Noroeste, confirmó que los dos agentes lesionados no requirieron intervención quirúrgica y fueron dados de alta durante la noche. “Identificamos a dos policías que fueron heridos, los cuales durante la noche no requirieron manejo quirúrgico y se dieron de alta del hospital. Es el reporte de las personas heridas la noche del viernes en Bacurimí”, declaró el funcionario.

Respecto a los civiles heridos, González Galindo precisó que ambos sí necesitaron cirugía de emergencia, pero su estado de salud se reporta como estable. “En el fuego cruzado había dos personas, dos civiles los cuales fueron trasladados a hospital público y ahí fueron intervenidos quirúrgicamente durante la noche y se encuentran estables”, explicó.

El secretario Cuitláhuac González Galindo dio a conocer que dos de los lesionados aún se encuentran en espera de ser dados de alta | Gobierno del Estado de Sinaloa

Sobre las identidades de los lesionados, se señala que solo se ha confirmado el nombre de dos personas: Cristian “N”, aparentemente agente policial, y Gilberto “N”, sin que se haya especificado si se trata de un elemento de seguridad o un civil.

Hasta la edición de esta nota, no se ha revelado información adicional sobre los otros heridos ni si hay alguna detención contra los presuntos agresores.