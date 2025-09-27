México

REDIM pide a Sheinbaum atender salud mental de adolescentes tras asesinato de estudiante en CCH Sur: “No es un hecho aislado”

La organización consideró que el caso es una evidencia de carencias estructurales entorno al desarrollo de los jóvenes

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Un adolescente se sienta pensativo
Un adolescente se sienta pensativo en el borde de su cama, en una habitación iluminada tenuemente por la luz natural que entra por la ventana. La imagen transmite un momento de introspección y posible preocupación, reflejando los desafíos emocionales que enfrentan muchos jóvenes en la actualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) lamentó el asesinato de un estudiante en el plantel del CCH Sur de la UNAM, por parte de otro alumno, que ocurrió el pasado lunes 22 de septiembre, e hizo un llamado a que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las instituciones académicas y la sociedad en general atiendan la salud mental de las infancias y adolescencias en México.

En un comunicado, la organización expresó su solidaridad con la familia de la víctima, así como la comunidad estudiantil, aseverando que el caso “no es un hecho aislado, sino una herida social que pone en evidencia la falta de políticas integrales de prevención y atención en salud mental dirigidas a las niñas, niños y adolescentes”.

“Lo sucedido en el CCH Sur no puede entenderse únicamente como la historia de un victimario y una víctima. Nos recuerda que detrás de cada expresión de violencia hay carencias estructurales, como la ausencia de servicios de salud mental accesibles y oportunos”, afirmó Tania Ramírez, directora ejecutiva de REDIM.

Acusó que las escuelas secundarias y preparatorias en México carecen de psicólogos y especialistas suficientes para atender a los miles de estudiantes que viven ansiedad, depresión, exclusión y violencia cotidiana.

Mencionó que a esto se suma los efectos del aislamiento por la pandemia de covid-19, así como la normalización de discursos de odio en redes sociales y un contexto global de violencias.

“Cuando un adolescente llega a sentirse escoria o sin futuro, estamos frente a un fracaso colectivo. No basta con revisar mochilas, securitizar o criminalizar: necesitamos políticas públicas de acompañamiento y prevención con perspectiva de derechos humanos, género, transformación de conflictos y paz desde lo cotidiano. Escuchar las voces de infancias y adolescencias se vuelve fundamental”, agregó Ramírez.

Por ello, exhortó a que las autoridades, instituciones académicas y la sociedad reconozcan que los adolescentes en todo el país carecen de herramientas para enfrentar un presente adverso.

“Tenemos la obligación de abrazar a cada niña, niño y adolescente y de construir una cultura de paz, cuidado mutuo y solidaridad.

“No se trata solo de castigar. Se trata de prevenir para que nunca más un adolescente sienta tal abandono y soledad que decide atentar contra la vida de alguien más y contra la propia”, concluyó Ramírez.

¿Qué ocurrió en el CCH Sur?

La tarde del lunes 22 de septiembre pasado, un alumno asesinó a uno de sus compañeros, un adolescente de 16 años, con un objeto punzocortante, dentro de las instalaciones del CCH Sur de la UNAM, ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Durante el incidente, un trabajador de mantenimiento, de nombre Armando, intentó detener al atacante y resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital.

El agresor, en su intento de huida, se lanzó desde un segundo piso y sufrió fracturas en ambas piernas, por lo que fue hospitalizado bajo custodia policial.

El posible agresor continuó su
El posible agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital. (IG/momazos_cch_sur)

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el agresor ingresó al plantel con varios objetos, entre ellos un martillo, un machete y desarmadores.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó el fallecimiento del estudiante y condenó la agresión en un comunicado oficial, además de que por prevención desalojó el plantel y suspendió las actividades académicas.

Las autoridades acordonaron el área y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México levantó el cuerpo e inició las investigaciones correspondientes.

El agresor permanece hospitalizado y bajo vigilancia, y se espera que sea puesto a disposición judicial.

SEP reaccionó al incidente en
SEP reaccionó al incidente en CCH Sur, donde murió un estudiante (FB/ CCH Sur Oficial)

Temas Relacionados

REDIMClaudia Sheinbaumsalud mentaladolescentesCCH Surmexico-noticias

Más Noticias

Socavón aparece en una casa de la CDMX y sorprende a cinco jóvenes durante convivencia: video se vuelve viral

Las imágenes publicadas en redes muestran cómo el suelo cedió y atrapó a las amigas sin causarles lesiones graves

Socavón aparece en una casa

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Abelito recibe barbacoa por su cumpleaños

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

CCH Sur: tras asesinato de alumno, la UNAM plantea reforzar seguridad con reconocimiento facial y cámaras

Autoridades universitarias presentaron a estudiantes un plan que contempla lectores de credenciales, arcos de seguridad y cámaras de reconocimiento facial

CCH Sur: tras asesinato de

Quién es Paty Díaz, actriz de Televisa que denunció a Alexis Ayala por presunta violencia y amenazas

La artista rompió el silencio sobre la relación amorosa que tuvo con el villano de telenovelas y contó su versión de un pleito que tuvieron luego de que él lo destapó en ‘La Casa de los Famosos México’

Quién es Paty Díaz, actriz

Así es como el durazno ayuda a prevenir las cataratas, la presión alta y la diabetes

Conoce todos los beneficios que tiene esta deliciosa fruta

Así es como el durazno
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas

“Misión Cortafuegos” y 125 carpetas por tráfico de armas: SRE instala grupo de seguridad entre México y EEUU

Senador de Morena sale en defensa de La Luz del Mundo: “Es una caricatura la detención de 38 fieles en Michoacán”

Departamento del Tesoro de EEUU elimina esquema de La Mayiza de lavado de dinero tras señalamientos de posible confusión

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Extraditan a EEUU a mexicano que pertenecía a una red de tráfico de migrantes; así operaba

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Abelito recibe barbacoa por su cumpleaños

Quién es Paty Díaz, actriz de Televisa que denunció a Alexis Ayala por presunta violencia y amenazas

Ángela Aguilar reaparece en redes tras ser ‘abucheada’ en el concierto que Christian Nodal dio en la UANL

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por presunta portación ilegal de armas de fuego

Actriz de Televisa acusa a Alexis Ayala de presunta violencia y amenazas: “Soy capaz de quemar mi casa contigo y tu hijo”

DEPORTES

Kemalito se convierte en campeón

Kemalito se convierte en campeón mundial de Mini Estrellas del CMLL usando la llave de Místico: “Es un tributo a mi padrino”

CMLL Noche de Campeones 2025: resultados completos desde la Arena México

¿Fin de una era? Canelo Álvarez cae al décimo lugar en el ranking mundial

Puebla vs Chivas: reportero ayuda a trabajadores de limpia a sacar el agua de lluvia del Estadio Cuauhtémoc

Memes invaden redes tras suspensión de Puebla vs Chivas por mal clima