México

Realizan protesta previo a la disculpa pública de Francisco Garduño por la muerte de migrantes

Denominada como una “acción solidaria” por los mismos grupos, se convocó a las 11 de la mañana, en las afueras de la estación migratoria

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
INM FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM
INM FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Durante la jornada en la que se realizaría la disculpa pública de Francisco Garduño Yáñez, por la muerte de 40 migrantes en 2023, colectivos y organizaciones civiles realizaron protestas en memoria de las víctimas del incendio ocurrido en la estación migratoria del Puente Lerdo.

Francisco Garduño Yáñez quien se desempeñó como titular del Instituto Nacional de Migración en la fecha en la que ocurrieron los hechos presentó el día de hoy una disculpa pública por el suceso, sin embargo, organizaciones no gubernamentales han señalado que eso no repara el daño para quienes perdieron a sus familiares ni para las víctimas.

Denominada como una “acción solidaria” por los mismos grupos, se convocó a las 11 de la mañana, en las afueras de la estación migratoria, lugar donde ocurrió el incendio que llevó a la muerte de 40 personas migrantes y tuvo un saldo de 27 heridos.

La convocatoria difundida en redes sociales señala que estuvo prevista como “una manifestación pacífica y civil”, además de tener como objetivo el “mantener viva la memoria de las 40 personas fallecidas durante la tragedia del 27 de marzo de 2023 y acompañar a la distancia a los sobrevivientes y las familias”.

Alineados a la misma idea, explicaron que “es importante señalar que la disculpa pública forma parte de los intentos del ex Comisionado de deslindarse de una grave violación a los derechos humanos con recursos públicos”.

La disculpa se programó el día de hoy a las 4:00 de la tarde, en un evento coordinado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el Museo de la Ciudad de México, lo que suscitó críticas, ya que “la disculpa pública no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento de Francisco G. Y., debe verse como un primer paso simbólico en el proceso de reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. No resuelve las demandas de justicia ni garantiza que hechos similares no se repitan”.

Durante el acto en la Ciudad de México, el ex comisionado nombró a todas las víctimas en un acto solemne, sin embargo, hubo presencia de manifestantes al interior del recinto, con pancartas que señalan que “migrar no es un delito”.

Asimismo, las críticas en redes sociales continúan ya que diversos usuarios señalan que una verdadera impartición de justicia debería implicar que el funcionario se encuentre en la cárcel o enfrente algún tipo de consecuencias.

La disculpa forma parte del cumplimiento de la resolución que emitió el Juez del proceso penal 237/2023.

Temas Relacionados

INMFrancisco GarduñoMigraciónmigrantesincendioMuseo de la Ciudad de MéxicoCDMXCEAVmexico-noticias

Más Noticias

Murió Fernando Díaz, bajista de Los Amantes de Lola, emblemática banda de rock mexicano

La agrupación confirmó el fallecimiento en sus redes sociales

Murió Fernando Díaz, bajista de

La vez que Sandra Cuevas admitió que tuvo una relación con “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido

Giovanni Mata se desempeñó como funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Cuevas

La vez que Sandra Cuevas

Alito Moreno reacciona a conferencia de Adán Augusto López, lo tacha de “Patético, torpe y acabado”

El senador morenista negó los señalamientos de una posible omisión de 79 mdp en su declaración patrimonial de 2023 y 2024

Alito Moreno reacciona a conferencia

Este es el “Gigante” de Inglaterra que buscaría contratar a Gilberto Mora

El joven de 16 años se mantiene concentrado con la Selección Mexicana Sub-20 para disputar el Mundial que se celebrará en Chile

Este es el “Gigante” de

¿Quién es Angie Miller, modelo relacionada al caso de B-King y Regio Clown?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Angie Miller en Tlalnepantla de Baz, Estado de México

¿Quién es Angie Miller, modelo
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Quién es Angie Miller, modelo

¿Quién es Angie Miller, modelo relacionada al caso de B-King y Regio Clown?

Quién es “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido, y cuál sería su relación con Sandra Cuevas

Fiscalía de CDMX confirma detención de Angie Miller, novia del músico colombiano B King

Cae en CDMX “El Topo”, integrante de La Unión Tepito y exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas de muerte en puerta del Palacio Municipal a alcaldesa de Acayucan, Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Murió Fernando Díaz, bajista de

Murió Fernando Díaz, bajista de Los Amantes de Lola, emblemática banda de rock mexicano

Fans de La Casa de los Famosos México podrán votar más de 10 veces después de reportar problemas en la plataforma

Super Junior llega a la CDMX con un show imperdible para todos los amantes del K-Pop: conciertos de octubre

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Aislinn Derbez confiesa que tuvo celos de Regina Blandón durante las grabaciones de La Familia P.Luche

DEPORTES

¿Cómo quedó el 11 ideal

¿Cómo quedó el 11 ideal de la Liga MX en la jornada 10?

Tijuana vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 y la despedida de Jesús Corona

Codazo a Aguirre y falta a Zúñiga: Curro Hernández, es señalado por omisiones en el América vs San Luis

Terrible Morales defiende a Canelo Álvarez sobre las críticas de Juan Manuel Márquez: “Es un peleador que por sí solo habla”

América vs Pumas, IA revela quién ganará el clásico capitalino