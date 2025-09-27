Festival Expo Garnacha 2025: comida, música y terror en el Estado de México

El esperado festival gastronómico Expo Garnacha regresa con su cuarta Edición Halloween 2025, transformando el Parque Naucalli en el Estado de México en un epicentro de sabor, entretenimiento y diversión escalofriante.
El evento se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre, con un horario de 10 a 19 horas y lo más atractivo: entrada libre para el público.
El evento
Esta edición especial fusiona la tradición de las garnachas mexicanas con la magia de Halloween, ofreciendo un recorrido lleno de Monstruos y Zombies en Escena, que sumarán un toque de terror a la experiencia gastronómica. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente único donde la gastronomía se combina con la diversión temática, creando un espacio ideal para familias, grupos de amigos y amantes de la comida mexicana.
Con la participación de más de 60 restaurantes, el evento promete una oferta culinaria inigualable. Entre los platillos destacados se encuentran tacos, sopes, tortas, pambazos y tlacoyos, que van desde los clásicos favoritos hasta propuestas innovadoras con temática de Halloween. Cada puesto busca sorprender a los visitantes con presentaciones creativas y sabores que celebran la riqueza de la cocina mexicana, consolidando al festival como un referente en la gastronomía local.
Pero la experiencia va más allá de la comida. El evento contará con un bazar de más de 80 emprendedores, donde se podrán adquirir desde artesanías y productos de diseño local hasta artículos temáticos de Halloween. Este espacio busca apoyar el talento local y ofrecer a los visitantes la oportunidad de llevarse recuerdos únicos del festival, fortaleciendo la relación entre gastronomía, cultura y comercio regional.
Disfraces y música
La diversión también incluye actividades interactivas para todo público. El Concurso de Disfraces “Terror Garnachero” premiará la creatividad en categorías infantil y adulto, mientras que el Concurso “La Garnacha Más Picante” pondrá a prueba la resistencia al picante de los participantes más valientes. Además, los amantes del baile podrán disfrutar del Concurso de Baile Guapachoso, un espacio para mostrar ritmo y estilo en un ambiente festivo.
La música en vivo será otro de los atractivos del evento, con presentaciones de agrupaciones como Sasti Banda, Grupo Wallace, Desintegrados (tributo a The Cure), Flores Secas y Banda Semental, quienes garantizarán un ambiente lleno de energía y entretenimiento durante ambos días. La combinación de gastronomía, música y actividades temáticas convierte a Expo Garnacha Halloween 2025 en un evento integral para todos los gustos y edades.
- Evento. Expo Garnacha Edición Halloween.
- Fechas. 4 y 5 de octubre.
- Horario. 10 a 19 horas.
- Lugar. Parque Naucalli (Boulervard Manuel Ávila Camacho / Col. El Parque / C.P. 53398 / Naucalpan de Juárez / Estado de México).
- Entrada. Gratuita.
El festival representa una oportunidad para disfrutar de la riqueza culinaria mexicana con la creatividad y la emoción de Halloween en un entorno seguro y familiar.