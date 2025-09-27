México

Festival Expo Garnacha 2025: comida, música y terror en el Estado de México

Los visitantes podrán disfrutar de concursos de disfraces, así como el sonido de bandas locales, en un ambiente lleno de sabor, diversión y terror

Por Eduardo Marsan

Guardar
Expo Garnacha 4 aniversario
Expo Garnacha 4 aniversario

El esperado festival gastronómico Expo Garnacha regresa con su cuarta Edición Halloween 2025, transformando el Parque Naucalli en el Estado de México en un epicentro de sabor, entretenimiento y diversión escalofriante.

El evento se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre, con un horario de 10 a 19 horas y lo más atractivo: entrada libre para el público.

El evento

Esta edición especial fusiona la tradición de las garnachas mexicanas con la magia de Halloween, ofreciendo un recorrido lleno de Monstruos y Zombies en Escena, que sumarán un toque de terror a la experiencia gastronómica. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente único donde la gastronomía se combina con la diversión temática, creando un espacio ideal para familias, grupos de amigos y amantes de la comida mexicana.

Con la participación de más de 60 restaurantes, el evento promete una oferta culinaria inigualable. Entre los platillos destacados se encuentran tacos, sopes, tortas, pambazos y tlacoyos, que van desde los clásicos favoritos hasta propuestas innovadoras con temática de Halloween. Cada puesto busca sorprender a los visitantes con presentaciones creativas y sabores que celebran la riqueza de la cocina mexicana, consolidando al festival como un referente en la gastronomía local.

Marilyn Manson degustando antojitos mexicanos
Marilyn Manson degustando antojitos mexicanos durante su visita a la feria de San Luis Potosí, en un ambiente lleno de sabor y tradición – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero la experiencia va más allá de la comida. El evento contará con un bazar de más de 80 emprendedores, donde se podrán adquirir desde artesanías y productos de diseño local hasta artículos temáticos de Halloween. Este espacio busca apoyar el talento local y ofrecer a los visitantes la oportunidad de llevarse recuerdos únicos del festival, fortaleciendo la relación entre gastronomía, cultura y comercio regional.

Disfraces y música

La diversión también incluye actividades interactivas para todo público. El Concurso de Disfraces “Terror Garnachero” premiará la creatividad en categorías infantil y adulto, mientras que el Concurso “La Garnacha Más Picante” pondrá a prueba la resistencia al picante de los participantes más valientes. Además, los amantes del baile podrán disfrutar del Concurso de Baile Guapachoso, un espacio para mostrar ritmo y estilo en un ambiente festivo.

La música en vivo será otro de los atractivos del evento, con presentaciones de agrupaciones como Sasti Banda, Grupo Wallace, Desintegrados (tributo a The Cure), Flores Secas y Banda Semental, quienes garantizarán un ambiente lleno de energía y entretenimiento durante ambos días. La combinación de gastronomía, música y actividades temáticas convierte a Expo Garnacha Halloween 2025 en un evento integral para todos los gustos y edades.

  • Evento. Expo Garnacha Edición Halloween.
  • Fechas. 4 y 5 de octubre.
  • Horario. 10 a 19 horas.
  • Lugar. Parque Naucalli (Boulervard Manuel Ávila Camacho / Col. El Parque / C.P. 53398 / Naucalpan de Juárez / Estado de México).
  • Entrada. Gratuita.

El festival representa una oportunidad para disfrutar de la riqueza culinaria mexicana con la creatividad y la emoción de Halloween en un entorno seguro y familiar.

Temas Relacionados

Expo GarnachaAntojitos mexicanosHalloweenParque NaucalliEstado de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Santoral del 27 de septiembre: quién fue San Vicente Paúl y por qué se celebra hoy

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del 27 de septiembre:

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Alexis Ayala va abajo en las encuestas

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

Festival Internacional “Ríos de Color” 2025 gratis: te decimos dónde y cuándo

Reúnen obras de 146 artistas de 34 países en un puente cultural que celebra la pintura en todas sus técnicas

Festival Internacional “Ríos de Color”

Estafas laborales en el extranjero: cómo reconocerlas y protegerte

Los estafadores prometen sueldos altos y trámites rápidos, pero buscan robar dinero y datos personales

Estafas laborales en el extranjero:

Robo de datos al IMSS: hasta el 70 % de los incidentes de ciberseguridad vienen de empleados

Se confirmó la sustracción y posterior venta de datos sensibles de cerca de 20 millones de beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social

Robo de datos al IMSS:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Departamento del Tesoro de EEUU

Departamento del Tesoro de EEUU elimina esquema de La Mayiza de lavado de dinero tras señalamientos de posible confusión

Detienen a tres mujeres por secuestro y extorsión en Tabasco

Extraditan a EEUU a mexicano que pertenecía a una red de tráfico de migrantes; así operaba

Detienen en CDMX a seis personas que utilizaban Tinder para secuestro y extorsión, dos son policías

La vez que Sandra Cuevas admitió que tuvo una relación con “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 27 de septiembre: Alexis Ayala va abajo en las encuestas

Así celebró Abelito su cumpleaños en La Casa de los Famosos México

Abelito se posiciona como segundo finalista en La Casa de los Famosos México

Jorge Ortiz de Pinedo asegura que cada año lo celebran en el Grito de la Independencia: “Ya me dicen héroe nacional”

La Casa de los Famosos México 2025: un nuevo habitante se convertirá en finalista junto con Mar Contreras

DEPORTES

Liga MX reprograma el partido

Liga MX reprograma el partido Puebla vs. Chivas: ¿Cuándo será el encuentro?

Periodista estadounidense compara a David Benavidez con Julio César Chávez: “Es lo más parecido que he visto”

¿Dónde ver los partidos de Memo Ochoa en Chipre? Ya hay señal en México

Jared Borgetti revela el problema de Kevin Mier con Cruz Azul tras error contra Querétaro

¿Quiénes serán los árbitros para el clásico capitalino entre Pumas y América?