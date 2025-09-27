Enfrentamiento entre civiles armados y policías en Culiacán, Sinaloa, deja un agente muerto y un agresor detenido

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía de ese sábado. (Facebook/Link Sinaloa TV)

Este sábado se registró un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Culiacán, Sinaloa, el cual dejó un saldo de un agente muerto y un agresor detenido.

De acuerdo con reportes, el hecho ocurrió poco antes de las 11:00 horas cuando se recibió al servicio de emergencias del 911 la presencia de detonaciones de arma de fuego en el sector La Conquista y Urbivillas del Cedro.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que los policías realizaban reconocimientos y patrullajes de seguridad en el fraccionamiento La Conquista cuando fueron atacados a tiros por civiles armados que se encontraban frente a un domicilio.

Los agentes repelieron el ataque, lo que derivó en un enfrentamiento que duró varios minutos. Ante el hecho, arribaron al sitio elementos del Grupo Interinstitucional conformado por seguridad federal y de las Fuerzas Armadas.

Como resultado del enfrentamiento, un policía estatal resultó herido de bala, sin embargo falleció cuando recibía atención médica en un hospital.

Información extraoficial refiere que el elemento fallecido sería Jesús Wenceslao de 34 años de edad, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Un detenido y una casa de seguridad localizada

Los agentes fueron agredidos a tiros cuando se encontraban frente a un domicilio. Foto: Especial

La SSP detalló que en el sitio fue detenido uno de los agresores, quien resultó herido en el enfrentamiento. Además, fue asegurado un domicilio que era utilizado como casa de seguridad, así como armamento y tres vehículos.

Las autoridades continúan realizando acciones de búsqueda del resto de los agresores en la zona, por lo que solicitó denunciar cualquier actividad sospechosa al 911 o al 089.

Medios locales refieren que uno de los civiles armados logró darse a la fuga escabulléndose por un canal de aguas pluviales, por lo que las autoridades continúan con la búsqueda.

Sujetos armados disparan a convoy de policías: dos agentes y dos civiles resultaron heridos

El intercambio de disparos se registró pasadas las 20:30 horas del 26 de septiembre en la región del panteón de Bacurimí, según medios locales | Facebook / Policía Municipal Preventiva de Tijuana)

La noche de este viernes ocurrió otro ataque a policías estatales y municipales en la sindicatura de Culiacancito, al poniente de Culiacán, en el que dos agentes y dos civiles resultaron heridos.

De acuerdo con reportes, el convoy de patrullas estatales y municipales fue atacado por civiles armados frente al panteón de Bacurimi.

Las autoridades detallaron que en el fuego cruzado se encontraban dos personas, quienes resultaron heridas y posteriormente fueron trasladadas a un hospital para ser intervenidos quirúrgicamente y, este sábado, se reportan estables.

El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, confirmó que los dos uniformados que resultaron lesionados ya fueron dados de alta médica.