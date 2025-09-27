El mensaje que Sarah Bustani le envió a Alessandra Rosaldo tras el supuesto escándalo con Dalílah Polanco

La diseñadora de modas le envió un mensaje a la actual esposa de Eugenio Derbez. (Instagram)

Las recientes declaraciones de Shanik Berman en torno a la supuesta infidelidad de Eugenio Derbez con Dalílah Polanco han sido desmentidas de manera categórica por Sarah Bustani.

En medio de la polémica que ha desatado la gran final de La Casa de los Famosos México, Shanik Berman dio a conocer un supuesto triángulo amoroso en el que estuvo involucrada la actriz de “La Familia P.Luche”.

“(Dalilah) nunca ha dicho la verdad de lo que pasó con Eugenio Derbez, acuérdate que Eugenio Derbez andaba con Sarah Bustani, vivía con Sarah Bustani hace 7 años y de repente Dalílah", contó la periodista de espectáculos en el programa “Con permiso” de Martha Figueroa.

La periodista de espectáculos dejó entrever que la actriz habría sido la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y Sara Bustani (TY-Unidable/Con Permiso)

Sarah Bustani desmiente declaraciones de Shanik Berman

En medio de la controversia que desataron las palabras de la colaboradora de “Hoy”, Sarah Bustani abordó los rumores en el programa “De primera mano”, donde también aprovechó para enviar un mensaje a Alessandra Rosaldo.

La diseñadora de modas negó completamente que la participante de LCDLFMX hubiera interferido en su relación con el comediante mexicano. Asimismo, desmintió que haber compartido vivienda con Derbez, por lo que descartó la posibilidad de que Polanco se involucrara en su vida privada.

“Yo nunca viví con Eugenio Derbez, nunca, entonces (Dalílah Polanco) no se pudo haber metido en mi cama”, afirmó.

(Captura Ventaneando)

El mensaje que Sarah Bustani le envió a Alessandra Rosaldo, actual esposa de Eugenio Derbez

Mientras que al contextualizar la situación y recordar el tiempo que ha pasado desde su relación con el comediante, dedicó unas palabras a la cantante de Sentidos Opuestos y pidió respeto por el matrimonio que mantiene con el comediante desde 2012.

“Han pasado 22 años, el señor está casado, yo estoy comprometida, por respeto a Alessandra Rosaldo nunca hablo de él o evito lo más posible“, expresó.

De esa forma, dejó claro que la etapa con Eugenio Derbez pertenece al pasado y que tanto su vida como la de los involucrados ha seguido adelante y, actualmente, no tiene ningún sentimiento negativo hacia Polanco.

“Dalílah Polanco siempre me trató muy bien en su programa. Lo tengo superado y ella también (Dalílah Polanco)”, sentenció.

Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Aitana Derbez, su hija.

Cabe resaltar que tras la polémica que se desató, Berman se retractó de sus declaraciones y ofreció una disculpa muy a su estilo: “Como yo no estuve ahí y no les detuve la vela, no les detuve el colchón, además eso fue hace 23 años, una disculpita porque me equivoqué”.