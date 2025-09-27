México

Aumenta número de mexicanos detenidos en Deportation Depot en Florida, informa cónsul

El Deportation Depot fue inaugurado a principios de septiembre y puede albergar hasta 2 mil personas

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Cancillería mexicana en EEUU
Cancillería mexicana en EEUU

El cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, informó sobre un aumento significativo en el número de mexicanos detenidos en el centro migratorio conocido como Deportation Depot, al norte de Florida, donde las cifras pasaron de 49 a 176 personas en solo dos semanas.

Acompañado por funcionarios como los cónsules Iván Pliego y Francisco Díaz; y el senador Amaro, coincidieron que la mayoría de los casos involucran a familias divididas y trabajadores arrestados mientras buscaban empleo en la región.

Durante una visita al centro recién abierto, Sabines precisó que todos los arrestos recientes de mexicanos fueron realizados por autoridades estatales y locales. “No vimos un solo caso detenido por ICE, ni un solo caso por inmigración federal. Todos han sido del estado, de la policía estatal y local”, detalló el funcionario. Destacó que Jacksonville y otras áreas del norte de Florida encabezan la lista de ciudades con mayor número de casos reportados.

Iván Pliego, cónsul de Asuntos Políticos, acompañó el recorrido y señaló que las detenciones obedecen principalmente a conducir sin licencia de Florida o viajar como pasajeros sin documentos migratorios. “Vimos familias separadas, trabajadores dedicados a laborar en el estado que son levantados en la carretera, tanto conductores como pasajeros”, declaró Pliego.

Aumenta número de mexicanos detenidos en Deportation Depot en Florida, informa consul Crédito: x.com/@Juansabinesg

Ante el crecimiento de detenciones, el consulado implementó acciones de apoyo como la expedición de pasaportes para los hijos de los afectados y la invitación a las familias para que gestionen la doble nacionalidad de manera gratuita y sin cita. Además, la mayoría de los detenidos ha solicitado apoyo para su salida voluntaria a México.

El cónsul exhortó a la comunidad mexicana a acercarse al consulado, donde pueden acceder sin costo a asesoría legal de especialistas en inmigración. “Tenemos abogados todos los días de lunes a sábado. Pregúntenle a ese abogado si puedes quedarte en este país y, si no es posible, decide lo que más convenga a tu familia. El gobierno de México te apoyará en la decisión que tomes”, concluyó Sabines.

Pliego reiteró “tratamos de apoyar y acompañar a los compatriotas que están lamentablemente en reclusión, para que puedan salir pronto. Básicamente, lo que todos quieren es regresar a México, la mayoría de lo que quiere ya es regresar a México y en eso estamos trabajando”.

El Deportation Depot fue inaugurado a principios de septiembre y puede albergar hasta 2 mil personas. Diversas organizaciones civiles han criticado la falta de información sobre los internos y la controversia surgida tras el uso de un logotipo similar al de una cadena comercial, lo que alimentó el debate en torno a la apertura del centro.

Temas Relacionados

EEUUcancilleríaSREDeportation DepotFloridaOrlandomigraciónmexico-noticias

Más Noticias

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: requisitos y fecha confirmada del próximo registro para recibir más de 8 mil pesos

La iniciativa también le brinda a cada aprendiz seguro médico a través del IMSS

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:

¿Cómo quedó el 11 ideal de la Liga MX en la jornada 10?

Acevedo, Lainez, Zendejas brillaron, Toluca aportó dos figuras, Mohamed fue elegido como estratega destacado de la semana

¿Cómo quedó el 11 ideal

Mariana Boy difunde estado de salud de la osa Mina en Nuevo León

Reiteró que tras su rescate en 2023, el ejemplar fue entregado al zoológico La Pastora en “custodia definitiva”, es por ello que durante todo ese tiempo no se le dio seguimiento por parte de la Profepa

Mariana Boy difunde estado de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Sigue minuto a minuto el reality show 24/7: Mar Contreras es la única participante con un lugar seguro en la semana final

La Casa de los Famosos

Cómo preparar un jugo de piña con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta refrescante bebida es ideal para tomar después del gimnasio

Cómo preparar un jugo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Topo”, integrante

Quién es “El Topo”, integrante de La Unión Tepito detenido, y cuál sería su relación con Sandra Cuevas

Fiscalía de CDMX confirma detención de Angie Miller, novia del músico colombiano B King

Cae en CDMX “El Topo”, integrante de La Unión Tepito y exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas de muerte en puerta del Palacio Municipal a alcaldesa de Acayucan, Veracruz

Así fue la ocasión cuando un líder de ‘La Barredora’ se sometió a cirugía plástica para evadir a la justicia y al CJNG | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

Fans de La Casa de

Fans de La Casa de los Famosos México podrán votar más de 10 veces después de reportar problemas en la plataforma

Super Junior llega a la CDMX con un show imperdible para todos los amantes del K-Pop: conciertos de octubre

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Aislinn Derbez confiesa que tuvo celos de Regina Blandón durante las grabaciones de La Familia P.Luche

Fans del Cuarto Noche le ponen apodo a Dalílah Polanco ante su creciente popularidad

DEPORTES

¿Cómo quedó el 11 ideal

¿Cómo quedó el 11 ideal de la Liga MX en la jornada 10?

Tijuana vs Cruz Azul: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 11 y la despedida de Jesús Corona

Codazo a Aguirre y falta a Zúñiga: Curro Hernández, es señalado por omisiones en el América vs San Luis

Terrible Morales defiende a Canelo Álvarez sobre las críticas de Juan Manuel Márquez: “Es un peleador que por sí solo habla”

América vs Pumas, IA revela quién ganará el clásico capitalino