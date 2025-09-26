“No extraño”: Mauricio Garza expone lo ‘tóxico’ de la pasión de los fans en LCDLF México

(Foto: Youtube/¿Quién es la Máscara?

El actor y conductor Mauricio Garza rompió el silencio sobre su etapa como presentador de La Casa de los Famosos México, y dejó claro que no echa de menos el proyecto que lo acercó al público de ViX en sus dos primeras temporadas.

¿Qué dijo Mauricio Garza de LCDLF?

Durante un encuentro con la prensa —video retomado por Eden Dorantes en YouTube— Garza explicó que hoy disfruta de un ritmo de vida distinto.

“La verdad, la verdad, la verdad, no extraño, pero en el buen sentido. No, ¿por qué? Porque en su momento lo viví, lo disfruté, lo gocé y ahorita estoy gozando y disfrutando otras partes, otra… haciendo la actuación, disfrutando de mí, durmiendo temprano”, comentó y añadió:

(Vix)

“Eso eso era algo que yo era de: ‘Híjole, mano, o sea, llego a mi casa a la una de la mañana, en lo que me agarra el sueño, en lo que me duermo’. Eso era lo que más sufría”.

“La pasión puede ser muy tóxica”: lo que Mau Garza piensa del reality

Garza reconoció que el proyecto puede tornarse complicado por la intensidad de sus seguidores:

“Es que mira, la pasión con la que la gente se toma este proyecto de repente sí puede llegar a ser muy tóxico y muy invasivo. Hasta con nosotros, de repente la producción hacía algo… yo me enojaba y yo decía: ‘Bueno, y al que se le van a echar encima es a mí’, ya sabes. Yo por eso decía: ‘No, no, no, mi integridad no está en venta. Yo no voy a decir lo que quieran, yo voy a decir lo que yo quiera’”.

(IG: @mauriciogarza_ // VIx)

De conductor querido a actor internacional

Mauricio Garza se convirtió en uno de los favoritos del público gracias a su estilo irreverente junto a Cecilia Galliano en las pregalas y posgalas de las dos primeras temporadas de La Casa de los Famosos México.

Cuando su nombre no apareció para la tercera entrega, muchos fans se quejaron en redes sociales. Sin embargo, el regiomontano afirma que su vida sigue otro rumbo.

Actualmente, Garza se prepara para viajar a España: “Me voy a Bilbao dos meses, tres, a hacer esta serie… Es comedia… sale Consuelo Duval. ¡Ay, que no me corran, los mato, eh!”.