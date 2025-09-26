México

MTU 2025: lo que debes saber si eres cuentahabiente del Banco del Bienestar

A partir de octubre entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU) como medida contra fraudes bancarios. Sin embargo, las cuentas del Banco del Bienestar tendrán un trato distinto

Por Miguel Flores

Guardar
Usuarios del Banco del Bienestar
Usuarios del Banco del Bienestar deberán acudir a ventanilla para transferencias. (Crédito: CUARTOSCURO)

A partir del 1 de octubre de 2025, los bancos en México deberán implementar el Monto Transaccional del Usuario (MTU), una medida diseñada para prevenir fraudes bancarios y ofrecer mayor seguridad a los cuentahabientes. Este cambio, sin embargo, ha generado dudas entre los clientes del Banco del Bienestar, que se preguntan si estarán sujetos a las mismas restricciones que los usuarios de otras instituciones financieras.

¿El MTU aplica en las cuentas del Banco del Bienestar?

De acuerdo con información oficial del Gobierno de México y del Banco del Bienestar, la respuesta es no. La razón es que la aplicación digital del banco no permite transferencias electrónicas de este tipo, por lo que los usuarios no tendrán límites ni restricciones derivados del MTU en sus movimientos.

Esto significa que pagos y transferencias internas en el Banco del Bienestar no estarán sujetos a los topes regulatorios. Sin embargo, esto no elimina las dudas entre clientes que buscan mover dinero entre cuentas propias o enviar recursos a otras instituciones financieras.

Transferencias dentro del Banco del Bienestar

Aunque el MTU no aplique, el Banco del Bienestar sí permite transferencias entre cuentas, pero estas deben realizarse de forma presencial en ventanilla.

El MTU será obligatorio en
El MTU será obligatorio en todos los bancos a partir de enero de 2026.

Para llevar a cabo este trámite, los usuarios necesitan:

  • Número de cuenta o tarjeta del destinatario.
  • Cantidad a transferir.
  • Presentar identificación oficial.
  • Seguir las indicaciones del personal bancario.

En estos casos, el procedimiento no se hace a través de la aplicación móvil, lo que refuerza la exclusión del banco frente a la medida MTU.

Transferencias a otros bancos y aplicación del MTU

Si un cliente del Banco del Bienestar desea transferir dinero a otra institución, también deberá acudir a ventanilla y cumplir con requisitos habituales:

  • Contrato de cuenta.
  • Solicitud de SPEI.
  • Cuenta CLABE y nombre del beneficiario.
  • Banco destino.

En cambio, si alguien transfiere desde otro banco hacia el Banco del Bienestar, sí aplicará el MTU en la cuenta emisora, dependiendo de las reglas del banco de origen.

El Banco del Bienestar queda
El Banco del Bienestar queda exento de la regulación MTU en operaciones digitales.

Calendario de implementación del MTU

El Gobierno informó que el MTU se implementará en etapas:

  • 1 de octubre de 2025: los bancos deberán ofrecer la opción de MTU en apps y plataformas en línea.
  • 1 de enero de 2026: la regulación será obligatoria para todos los usuarios en México.

Con este esquema, los clientes del Banco del Bienestar podrán operar sin cambios en la app, pero deberán acudir a sucursal para movimientos relevantes.

Temas Relacionados

MTUBanco del Bienestartransferenciasmexico-noticias

Más Noticias

Alianza entre UNICEF y el Consejo Ciudadano fortalece la seguridad infantil rumbo al Mundial 2026

La colaboración busca prevenir riesgos de violencia, trata y explotación infantil

Alianza entre UNICEF y el

Entre albergues saturados y perros sin hogar, Carlitos espera una familia que lo adopte: “Tiene miedo de volver a ser abandonado”

En México, se estima que al menos 29.7 millones de perros y gatos viven en las calles, y cada año se abandonan aproximadamente 500 mil animales más

Entre albergues saturados y perros

“No me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez”: Adán Augusto López por caso de La Barredora

El exgobernador de Tabasco declaró que el nombramiento de “El Comandante H” como secretario de Seguridad estatal dio resultados positivos en secuestros y extorsiones

“No me siento mal por

Popocatépetl hoy: volcán registró 37 emisiones este 26 de septiembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos de México y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 37

Peña Nieto admite error en el caso de la “Casa Blanca” y señala que Angélica Rivera no debió dar la cara

El expresidente reconoce en la serie “PRI: crónica del fin” que el manejo de crisis fue equivocado

Peña Nieto admite error en
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No me siento mal por

“No me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez”: Adán Augusto López por caso de La Barredora

Eneyda Rocha habla sobre el estado de salud de su hija menor por ataque armado en Culiacán, Sinaloa

Congreso de Sinaloa aprueba reforma constitucional contra la extorsión

DEA mantiene alerta internacional por la captura de Ismael ‘Mayito Flaco’ Zambada Sicairos, líder de La Mayiza

Desaparece Angie Miller, pareja del cantante colombiano B King asesinado en Edomex: emiten ficha de búsqueda

ENTRETENIMIENTO

Famosa ex conductora de Venga

Famosa ex conductora de Venga la Alegría se integra a Hoy con su esposo | Video

Las 10 mejores series que no puedes perderte este fin de semana en HBO Max México

Abogado de Universal Music advierte a Christian Nodal tras caso de presunta falsificación de contratos: “Corrige el camino”

“Lavaba platos con el Rolex”: Roberto Palazuelos recuerda cuando trabajó indocumentado en Londres antes de la fama

Nodal comparte un mensaje para estudiantes de UANL: “Lo más cercano que tengo a un título de universidad son 6 Grammys”

DEPORTES

Así fueron los atuendos que

Así fueron los atuendos que usaron los luchadores del CMLL como Pokémon en la función de la Arena México

Místico lidera al Team Hawlucha y vence al Team Machamp en la Arena Pokémon

La biología detrás de las mascotas del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?