Luisa Alcalde celebra la posibilidad de revocación de mandato a Salomón Jara en Oaxaca, a realizarse en enero

Este miércoles, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, dio su primera conferencia de prensa desde su nombramiento. (Captura de pantalla)

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, expresó su respaldo al proceso que permitirá a la ciudadanía de Oaxaca decidir si el gobernador Salomón Jara Cruz continúa en el cargo. Se trata de la primera revocación de mandato estatal en la historia de México, mecanismo programado para efectuarse en enero próximo, según informó.

Desde sus redes sociales y durante una declaración pública, Alcalde subrayó la relevancia del procedimiento: “Celebramos la inédita revocación de mandato a la que muy pronto habrá de someterse nuestro Gobernador Salomón Jara, un ejercicio democrático ejemplar”. En sus palabras, el derecho ciudadano a decidir la permanencia de sus gobernantes representa la materialización del principio: “el pueblo pone y el pueblo quita”, recogió Infobae tras monitorear la postura de la funcionaria.

El Congreso de Oaxaca aprobó el 21 de septiembre una reforma a la Ley de Revocación de Mandato, modificando los tiempos y procedimientos para facilitar la implementación de este mecanismo. Según datos del Gobierno de Oaxaca, difundidos en su boletín oficial, la autoridad electoral contará con un plazo de 30 días para todas las fases previas a la jornada, reducción significativa respecto a los 90 días contemplados originalmente. El proceso estará a cargo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y del Instituto Nacional Electoral (INE) en las fases operativas.

Durante una conferencia, Salomón Jara Cruz manifestó: “Me comprometí a seguir este ejemplo porque estoy convencido de que el pueblo siempre debe tener la última palabra”. La postura del gobernador refuerza su apoyo a los mecanismos de democracia participativa en el ámbito local, según reseñó Infobae en su seguimiento institucional.

En los pasos iniciales, el IEEPCO emitirá los formatos y lineamientos del 1 al 10 de octubre, para recabar firmas ciudadanas de respaldo al proceso. Del 1 al 30 de noviembre, la ciudadanía podrá organizarse para obtener el apoyo requerido, que equivale al 10 por ciento del listado nominal distribuido en al menos 286 municipios.

Concluida la primera mitad del mandato de Jara Cruz, el 2 de diciembre, inicia la etapa de entrega y validación de firmas, procedimiento que tomará otros 10 días hábiles. Según el consejero jurídico estatal Geovany Vásquez Sagrero, tras verificar los requisitos, el órgano electoral deberá convocar a consulta en un lapso de tres días y, luego, organizar la jornada en un periodo de 30 días. Subsecuentemente, se realizará el cómputo de resultados y la declaración de validez.

La medida abre espacio a posibles impugnaciones legales por parte de ciudadanos o partidos, las cuales se resolverán ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca conforme a los períodos previstos en ley, detalló el boletín oficial del gobierno local.

En opinión de Luisa Alcalde, este ejercicio “es la posibilidad de que la gente decida”. Añadió que la democracia participativa va más allá de votar, al permitir una supervisión y decisión constantes sobre el actuar de los gobernantes: “Saludamos este ejercicio democrático que entendemos va a suceder en este estado en el mes de enero”.

Con esta reforma y el inicio del periodo de recolección de firmas, Oaxaca se convierte en el primer estado de México con un proceso de revocación de mandato a nivel local.