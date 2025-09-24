México

Hernán Bermúdez sigue siendo militante de Morena, Luisa Alcalde da a conocer la razón

El exsecretario de Seguridad de Tabasco fue capturado la semana pasada en Paraguay, después de ser expulsado, lo trasladaron al Altiplano donde ya fue vinculado a proceso

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Luisa Alcalde dijo que los
Luisa Alcalde dijo que los los derechos partidarios de Hernán Bermúdez Requena se encuentran suspendidos, aunque todavía no ha sido expulsado. (Foto: @PartidoMorenaMx)

Desde febrero de este 2025, Hernán Bermúdez Requena era buscado por las autoridades mexicanas debido una investigación que supuestamente lo vincula con la organización criminal La Barredora, sin embargo, ante la presunción de inocencia del exsecretario de Seguridad de Tabasco, la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dio a conocer cuál es la razón de que este exfuncionario siga siendo militante del partido guinda.

Desde hace dos meses se dio a conocer que los derechos partidistas de Bermúdez Requena quedaron suspendidos, pero hasta el momento, la expulsión definitiva no se ha dado, aun cuando este señalamiento pesa no solo al partido de Morena sino a la propia administración de Claudia Sheinbaum.

Este martes 23 de septiembre de 2025, en conferencia de prensa, desde Culiacán, Sinaloa, Luisa Alcalde resaltó la medida que aún prevalece sobre el morenista tabasqueño acusado, “él tuvo una suspensión, porque ante el inicio de una investigación que hoy está en curso, ya girada orden de aprehensión, incluso detenido, lo que se hace es que se procede de inmediato a la suspensión de derechos en nuestro partido”.

Destacó que por el momento, los órganos internos del partido oficialista se encuentra a la espera de la resolución del proceso judicial, “una vez que haya una sentencia, pues entonces se hace definitiva esa suspensión de derechos, no podríamos nosotros adelantarnos pero así es el procedimiento ordinario”.

Según Luisa Alcalde, esta medida no solo se aplica a Hernán Bermúdez, sino a cualquier persona que tenga una orden de aprehensión o una investigación que lleva a la detención y a estar en prisión preventiva, primero se aplicará la suspensión de derechos y luego, “el partido esperar la resolución final”.

Alito Moreno presenta denuncia contra Adán Augusto López Hernández por sus vínculos con Hernán Bermúdez

Durante una conferencia de prensa, el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dio a conocer que interpuso una denuncia ante el FBI y la DEA, contra al que llamó “narcosenador”, en referencia a López Hernández, dijo que la bancada tricolor estuvo trabajando con autoridades estadounidenses, para entablar este proceso, “ por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero”.

Alito Moreno acusa a Andrés Manuel López Obrador de encabezar el "Cártel de Macuspana". (Crédito: X/@senadomexicano)

Moreno refiere información “sobre posibles actividades criminales que involucran a ciudadanos mexicanos, con vínculos significativos con el gobierno mexicano, quienes parecen estar involucrados en una organización criminal y realizar diversas actividades delictivas, como un esquema para robar crudo en México, transportarlo a Estados Unidos para su procesamiento y luego importar el producto refinado de regreso a México. Este esquema parece violar varios estatutos federales de Estados Unidos”.

Temas Relacionados

Hernán Bermúdez RequenaLa BarredoraLuisa María AlcaldeParaguayvinculación a procesoMorenamexico-noticias

Más Noticias

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

El hallazgo del sitio se realizó el pasado 5 de septiembre en una brecha cercana al Camino al Alemán

Suman 61 bolsas con restos

Qué es una ‘víbora de agua’, animal encontrado dentro de una bolsa en el Metro de la CDMX

El hallazgo ocurrió en la estación Buenavista de la Línea B de este transporte público de la Ciudad de México

Qué es una ‘víbora de

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

La arquera mexicana agradeció el premio que recibió por su esfuerzo para seguir con su carrera deportiva

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica

Atrapan en Colima a hombre buscado por el FBI por posesión de metanfetaminas y parafernalia

Gary Michael “N”, de nacionalidad estadounidense, era buscado por las autoridades del estado de California, Estados Unidos

Atrapan en Colima a hombre

Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor mensaje a su hija fallecida hace seis años: “Un vacío imposible de llenar”

La conductora mexicana compartió una imagen nunca antes vista de Daniela, acompañada de un mensaje lleno de amor

Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 61 bolsas con restos

Suman 61 bolsas con restos humanos localizadas en fosa clandestina de Zapopan por el Colectivo Manos Buscadoras

Agresión armada en contra de elementos de seguridad en Tamaulipas deja un agente herido y dos civiles detenidos

Vinculan a proceso a “El Irving”, presunto líder de la Unión Tepito, por delitos contra la salud

Aseguran metanfetamina ligada al CJNG en Atlanta, Georgia

Filtran video del auto que llevó a los músicos colombianos B-King y Regio Clown al Estado de México

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante le retira

Gustavo Adolfo Infante le retira su apoyo a Susana Zabaleta tras polémica de Ricardo Pérez con la prensa: “Tengo que tomar un lado”

Rocío Sánchez Azuara dedica conmovedor mensaje a su hija fallecida hace seis años: “Un vacío imposible de llenar”

El Guana revela lo que hará para cuidar de su salud mental tras salir de La Casa de lo Famosos México

Ranking Disney+ México: conoce cuáles son las 10 mejores películas que roban la atención de los usuarios

Aldo de Nigris y Aarón Mercury habrían hecho alianza desde antes de entrar a La Casa de los Famosos 3, seguidores señalan trampa

DEPORTES

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa

Benavidez vuelve a abrir una posibilidad de enfrentar a Canelo tras su derrota con Crawford: “Déjame volver a la mesa para hablar”

¿Qué ha pasado con Javairo Dilrosun, jugador de las Águilas del América?