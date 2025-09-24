Hernán Bermúdez sigue siendo militante de Morena, Luisa Alcalde da a conocer la razón

Luisa Alcalde dijo que los los derechos partidarios de Hernán Bermúdez Requena se encuentran suspendidos, aunque todavía no ha sido expulsado. (Foto: @PartidoMorenaMx)

Desde febrero de este 2025, Hernán Bermúdez Requena era buscado por las autoridades mexicanas debido una investigación que supuestamente lo vincula con la organización criminal La Barredora, sin embargo, ante la presunción de inocencia del exsecretario de Seguridad de Tabasco, la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dio a conocer cuál es la razón de que este exfuncionario siga siendo militante del partido guinda.

Desde hace dos meses se dio a conocer que los derechos partidistas de Bermúdez Requena quedaron suspendidos, pero hasta el momento, la expulsión definitiva no se ha dado, aun cuando este señalamiento pesa no solo al partido de Morena sino a la propia administración de Claudia Sheinbaum.

Este martes 23 de septiembre de 2025, en conferencia de prensa, desde Culiacán, Sinaloa, Luisa Alcalde resaltó la medida que aún prevalece sobre el morenista tabasqueño acusado, “él tuvo una suspensión, porque ante el inicio de una investigación que hoy está en curso, ya girada orden de aprehensión, incluso detenido, lo que se hace es que se procede de inmediato a la suspensión de derechos en nuestro partido”.

Destacó que por el momento, los órganos internos del partido oficialista se encuentra a la espera de la resolución del proceso judicial, “una vez que haya una sentencia, pues entonces se hace definitiva esa suspensión de derechos, no podríamos nosotros adelantarnos pero así es el procedimiento ordinario”.

Según Luisa Alcalde, esta medida no solo se aplica a Hernán Bermúdez, sino a cualquier persona que tenga una orden de aprehensión o una investigación que lleva a la detención y a estar en prisión preventiva, primero se aplicará la suspensión de derechos y luego, “el partido esperar la resolución final”.

Alito Moreno presenta denuncia contra Adán Augusto López Hernández por sus vínculos con Hernán Bermúdez

Durante una conferencia de prensa, el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dio a conocer que interpuso una denuncia ante el FBI y la DEA, contra al que llamó “narcosenador”, en referencia a López Hernández, dijo que la bancada tricolor estuvo trabajando con autoridades estadounidenses, para entablar este proceso, “ por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol, contrabando y lavado de dinero”.

Alito Moreno acusa a Andrés Manuel López Obrador de encabezar el "Cártel de Macuspana". (Crédito: X/@senadomexicano)

Moreno refiere información “sobre posibles actividades criminales que involucran a ciudadanos mexicanos, con vínculos significativos con el gobierno mexicano, quienes parecen estar involucrados en una organización criminal y realizar diversas actividades delictivas, como un esquema para robar crudo en México, transportarlo a Estados Unidos para su procesamiento y luego importar el producto refinado de regreso a México. Este esquema parece violar varios estatutos federales de Estados Unidos”.