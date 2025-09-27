México

Alito Moreno reacciona a conferencia de Adán Augusto López, lo tacha de “Patético, torpe y acabado”

El senador morenista negó los señalamientos de una posible omisión de 79 mdp en su declaración patrimonial de 2023 y 2024

Por Jaqueline Viedma

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, lanzó un mensaje tras el reportaje sobre sus presuntos ingresos no declarados Credito: YT - Canal del Congreso México

Luego de que la tarde de este viernes 26 de septiembre de 2025 el senador por Morena, Adán Augusto López Hernández, ofreciera una conferencia de prensa en donde negó los señalamientos sobre una presunta omisión en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024 por la cantidad de 79 millones de pesos, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, se lanzó en contra del morenista a través de su cuenta oficial en X.

Con un extracto del video sobre dicha conferencia en el Senado de la República, Alito Moreno escribió: “Adán Augusto López Hernández es el claro ejemplo de lo que son los políticos de MORENA: corruptos, hipócritas y una vergüenza para México”.

Lo anterior se debe a que López Hernández mencionó: “si yo cometí alguna irregularidad de carácter fiscal pues hay procedimientos debidamente establecidos por la ley como sucede con cualquier empresario, prestador de servicios que lo hace”.

El dirigente del PRI calificó al exgobernador de Tabasco como “patético, torpe y acabado. Moralmente derrotado y sin autoridad alguna para hablarle al pueblo de México”.

También compartió una imagen donde se puede ver una casa de color azul, sin mayor señal de ser una empresa, por lo que el senador del tricolor afirmó: “Así como lo ven, este es el domicilio fiscal de la empresa que le deposita millones de pesos al narcosenador”.

Alejandro Moreno se lanzó contra el senador Adán Augusto López tras conferencia en el Senado de la República. (X- Alejandro Moreno)

Finalizó su mensaje señalando a los morenistas como “narcopolíticos, quienes son un cáncer para el país, saquean, mienten y creen que el poder es eterno”. Aseguró que tras la exhibida que han tenido algunos miembros del partido oficiales, “el pueblo no les va a perdonar tanta corrupción”.

Sheinbaum le pide a Adán Augusto López aclarar los 79 mdp que presuntamente no declaró

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue interrogada esta mañana en torno a los cuestionamientos dirigidos al senador Adán Augusto López, por la supuesta omisión de 79 millones de pesos en su declaración patrimonial.

La mandataria manifestó su conformidad con que el senador proporcione una explicación sobre el origen de esos ingresos, limitándose a señalar: “Sí, que aclare el senador”.

Por la tarde el senador morenista realizó una conferencia de prensa en el recinto legislativo, donde al ser cuestionado sobre el respaldo de la mandataria, él se limitó a mencionar lo siguiente:

Yo tengo el respaldo de mis compañeros senadores para hacer el trabajo específico que ahora tengo encomendado, que este país ya cambió desde hace mucho, los tiempos del poder unipersonal no son tales, ahora hay respeto entre compañeros, cada quien tenemos nuestro compromiso en determinados trabajos del movimiento”.

