Loret de Mola critica que en la mañanera solo se ha dedicado 1 minuto a la Barredora y 30 segundos al huachicol fiscal esta semana

El periodista aseguró que en más de siete horas de conferencia de prensa matutina se han dedicado menos de 2 minutos al tema

Por Miguel Flores

Loret asegura que Sheinbaum ha
Loret asegura que Sheinbaum ha sido sumisa con AMLO Credito:cuartoscuro

El pasado jueves, durante su programa noticioso en el medio Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola, acusó que el Gobierno Federal estaba tratando de “apagar” los escándalos de La Barredora y el Huachicol fiscal de la Marina, al mostrar algunos datos duros.

El periodista dijo que las conferencias de prensa matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum, de lunes a jueves, habían durado, en total, siete horas con 21 minutos, de los cuales, al tema de la Barredora solo le ha dedicado un minuto con 3 segundos, mientras que al tema del huachicol fiscal de la Marina, únicamente le ha dedicado 35 segundos.

“Sumados, menos de 2 minutos a los 2 escándalos en siete horas y media de mañaneras, estamos hablando de los dos escándalos que tienen en jaque al gobierno, dos escándalos que salieron de investigaciones oficiales, de carpetas de la Fiscalía General de la República, que salpican a varios secretarios de estado de López Obrador, a un hijo del expresidente, a varias figuras centrales de Morena, ¿Y cuál es la estrategia? Que no se hable del asunto porque el fuego ya se salió de control, y el fuego ya estaba quemando a López Obrador”, señaló.

Loret de Mola dijo que la mega red de huachicol fiscal encabezado por los sobrinos del exsecretario de la Marina Rafael Ojeda, constituyó el acto de corrupción más grande de la historia de México, mientras que el escándalo de la Barredora, organización criminal que tenía como líder al secretario de Seguridad de Adán Augusto López cuando fue gobernador de Tabasco, ha entrampado a todo Morena.

El periodista Carlos Loret de
El periodista Carlos Loret de Mola contradice al presidente López Obrador asegura que en su gobierno no se toma acción hasta que él dé la orden (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

“Por eso, lo que hemos visto esta semana son: mañaneras presidenciales que cada vez tienen menos relevancia, menos sustancia informativa, cuatro días, en los que las preguntas críticas prácticamente se han diluido, cuatro días con mañaneras que han durado siete horas y media y en las que se le ha dedicado 1 minuto a la barredora y 30 segundos a la red de huachicol de La Marina”, concluyó.

