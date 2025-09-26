La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

A pocos días de la gran final de La Casa de los Famosos México, la polémica que envuelve a algunos de los habitantes va en aumento, tal es el caso de Dalílah Polanco.

Pese a que Wendy Guevara reveló que algunos artistas se están negando a participar en La Casa de los Famosos México por temor a los seguidores, las cuentas oficiales del reality show anunciaron la participación del cantante Xavi , exponente de los corridos tumbados, en la fiesta temática de este viernes 26 de septiembre.

Las expectativas crecen previo a la final de La Casa de los Famosos México , pues a lo largo de la temporada los habitantes se llevaron grandes sorpresas.

Habitantes en riesgo de salir previo a la gran final:

Los actores utilizaron sus redes sociales para invitar a sus seguidores a votar por Alexis Ayala , el villano de las telenovelas. El actor está en riesgo de ser eliminado previo a la semana final de La Casa de los Famosos México , y aunque la producción no ha dado datos oficiales, en algunas encuestas de redes sociales se mantiene abajo.

Últimas noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 26 de septiembre en México Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

“Sigues tú, Paloma”: dejan amenazas de muerte en puerta del Palacio Municipal a alcaldesa de Acayucan, Veracruz El área jurídica del municipio al mando de Rosalba Rodríguez presentó denuncia penal ante fiscalía estatal contra responsables de actos intimidatorios

Hermana de B-King manda mensaje a las autoridades mexicanas: “Mi hermano no merecía morir así” En entrevista exclusiva para “Siéntese quien pueda”, Stefania Agudelo brindó nuevos detalles sobre la muerte del artista colombiano

Cámara de Diputados recibe iniciativa de Sheinbaum para prohibir vapeadores y cigarros electrónicos, esto dice la propuesta Kenia López Rabadán indicó que la iniciativa incluye la prohibición de otros dispositivos análogos y estupefacientes