La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Sigue minuto a minuto el reality show 24/7: Mar Contreras es la única participante con un lugar seguro en la semana final

Por Jazmín González

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 26 de septiembre (Captura de pantalla YouTube)
20:52 hsHoy

Mayrín Villanueva y Emmanuel Palomares apoyan a Alexis Ayala

Los actores utilizaron sus redes sociales para invitar a sus seguidores a votar por Alexis Ayala, el villano de las telenovelas. El actor está en riesgo de ser eliminado previo a la semana final de La Casa de los Famosos México, y aunque la producción no ha dado datos oficiales, en algunas encuestas de redes sociales se mantiene abajo.

Mayrín Villanueva y Emmanuel Palomares
Mayrín Villanueva y Emmanuel Palomares apoyan a Alexis Ayala (Redes sociales)
20:43 hsHoy

Habitantes en riesgo de salir previo a la gran final:

  1. Alexis Ayala
  2. Aarón Mercury
  3. Aldo de Nigris
  4. Abelito
  5. Shiky
  6. Dalílah Polanco
20:31 hsHoy

Cantantes se niegan a participar en La Casa de los Famosos México por “miedo” a los fans, revela Wendy Guevara

La tercera temporada del reality show 24/7 sigue generando polémica entre los seguidores de los habitantes

Por Jazmín González

Wendy Guevara revela los problemas
Wendy Guevara revela los problemas que enfrenta La Casa de los Famosos México a pocos días de su final. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Las expectativas crecen previo a la final de La Casa de los Famosos México, pues a lo largo de la temporada los habitantes se llevaron grandes sorpresas.

Leer la nota completa
20:29 hsHoy

Pese a que Wendy Guevara reveló que algunos artistas se están negando a participar en La Casa de los Famosos México por temor a los seguidores, las cuentas oficiales del reality show anunciaron la participación del cantante Xavi, exponente de los corridos tumbados, en la fiesta temática de este viernes 26 de septiembre.

20:27 hsHoy

Victoria Ruffo asegura que le gusta “la noche” tras revelaciones sobre la relación que Dalílah Polanco tuvo con Eugenio Derbez

La ‘queen de las telenovelas’ dejó entrever que no apoya la participación de su colega en La Casa de los Famosos México

Por Jazmín González

La actriz de melodramas compartió
La actriz de melodramas compartió un polémico mensaje tras revelaciones de la relación que Dalílah Polanco tuvo con Eugenio Derbez. (Composición fotográfica- Cuartoscuro)

A pocos días de la gran final de La Casa de los Famosos México, la polémica que envuelve a algunos de los habitantes va en aumento, tal es el caso de Dalílah Polanco.

Leer la nota completa

