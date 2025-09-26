La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre

Los actores utilizaron sus redes sociales para invitar a sus seguidores a votar por Alexis Ayala, el villano de las telenovelas. El actor está en riesgo de ser eliminado previo a la semana final de La Casa de los Famosos México, y aunque la producción no ha dado datos oficiales, en algunas encuestas de redes sociales se mantiene abajo.
Las expectativas crecen previo a la final de La Casa de los Famosos México, pues a lo largo de la temporada los habitantes se llevaron grandes sorpresas.
Pese a que Wendy Guevara reveló que algunos artistas se están negando a participar en La Casa de los Famosos México por temor a los seguidores, las cuentas oficiales del reality show anunciaron la participación del cantante Xavi, exponente de los corridos tumbados, en la fiesta temática de este viernes 26 de septiembre.
A pocos días de la gran final de La Casa de los Famosos México, la polémica que envuelve a algunos de los habitantes va en aumento, tal es el caso de Dalílah Polanco.