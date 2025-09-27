México

Apio Quijano revela que no asiste a las galas de La Casa de los Famosos porque solo debe apoyar a un habitante

El ex participante del reality show habló sobre su ausencia en las galas de la tercera temporada

Por Jazmín González

A diferencia de Apio Quijano,
A diferencia de Apio Quijano, Sergio Mayer ha sido uno de los más presentes en La Casa de los Famosos México. Crédito: IG/@apioquijano

A pocos días de la gran final de La Casa de los Famosos México, las especulaciones no se han hecho esperar, principalmente en torno a la participación de Dalílah Polanco.

Desde la prueba para conocer al primer finalista, se mencionó que la producción buscaba que la actriz de “La Familia P. Luche” consiguiera el pase directo, pero tras una jugada de Aldo de Nigris, Mar Contreras se fue directo a la última semana.

Aunque hasta ahora solo son especulaciones y no se ha comprobado el supuesto favoritismo de la producción, las recientes declaraciones de Apio Quijano han encendido la indignación en el público.

Abelito y Mar Contreras protagonizan tenso y divertido momento en La Casa de los Famosos Crédito: ViX

¿Apio Quijano ventila favoritismo en La Casa de los Famosos México?

Desde su participación en la primera temporada del reality show, se mencionó que el integrante de Kabah había dejado de asistir por algunos enfrentamientos que protagonizó con panelistas, situación que no es así.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Quijano confesó que la verdadera razón por la que no asiste las galas es porque en algunas ocasiones se les pide que apoyen solo a un participante, dejando entrever el supuesto favoritismo de la producción.

“Hay una razón por la que no voy. La verdad es que estoy muy a gusto y, sabes también qué, cuando vas, luego como que te piden ser muy como de apoyar a uno y así", reveló.

Apio Quijano no quiere apoyar solo a la persona que le indique la producción

Debido a que el intérprete de música pop no apoya la idea de estar a favor de un solo habitante, ha decidido no formar parte del grupo de panelistas de La Casa de los Famosos.

“No me gusta su juego y por qué voy a tener que ir a defender su juego. Si voy hablaría de quien a mí me parece que está bien”, concluyó.

Usuarios aseguran que la producción busca apoyar a Dalílah Polanco

Pese a que el cantante no dio detalles sobre lo ocurrido con la producción y tampoco compartió el nombre del supuesto habitante que buscarían apoyar, Quijano desató una ola de reacciones y comentarios negativos contra Dalílah Polanco.

Pues algunos internautas señalan que la actriz no cuenta con el apoyo que se muestra en redes sociales, incluso han hablado sobre el uso de bots, pues actualmente es una de las habitantes más votadas, por debajo de Aldo de Nigris, pero por arriba de Alexis Ayala, piezas fundamentales de La Casa de los Famosos México.

