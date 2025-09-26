Juicio político a Hilda Araceli Brown y Adán Augusto López tendrá que esperar: hay mil 200 pendientes, dice Hugo Eric Flores

Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional, dio a conocer que tienen más de mil 200 procedimientos de juicios políticos. (Foto: Cámara de Diputados)

La tarde de este 25 de septiembre de 2025, el presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores, diputado de Morena, dio a conocer que debido a la legislación actual el análisis y discusión de las solicitudes de juicio político en contra de Hilda Araceli Brown Figueredo y Adán Augusto López, legisladores de la cámara Baja y Alta, respectivamente, tendrán que esperar a que primero se resuelvan mil 200 casos atrasados.

Al respecto de algunas solicitudes de este procedimiento, el diputado presidente comentó: “ya muchos prescritos, porque están en la Subcomisión de Examen Previo, y entonces ahí está atorado todo, no nos llega a la Comisión Jurisdiccional y no tenemos facultades”.

Información en proceso...