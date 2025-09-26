México

Juicio político a Hilda Araceli Brown y Adán Augusto López tendrá que esperar: hay mil 200 pendientes, dice Hugo Eric Flores

El presidente de la Comisión Jurisdiccional informó que esta situación se debe al atraso en la Subcomisión de Examen Previo

Por Jaqueline Viedma

La tarde de este 25 de septiembre de 2025, el presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores, diputado de Morena, dio a conocer que debido a la legislación actual el análisis y discusión de las solicitudes de juicio político en contra de Hilda Araceli Brown Figueredo y Adán Augusto López, legisladores de la cámara Baja y Alta, respectivamente, tendrán que esperar a que primero se resuelvan mil 200 casos atrasados.

Al respecto de algunas solicitudes de este procedimiento, el diputado presidente comentó: “ya muchos prescritos, porque están en la Subcomisión de Examen Previo, y entonces ahí está atorado todo, no nos llega a la Comisión Jurisdiccional y no tenemos facultades”.

Información en proceso...

