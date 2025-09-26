México

Fiscalía de Oaxaca detiene a dos hombres por presunta red de “préstamos gota a gota” y secuestro exprés

Los sujetos fueron arrestados en un cateo en las instalaciones donde operaban

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
De acuerdo con el órgano,
De acuerdo con el órgano, los hombres eran encargados de una red de "préstamos gota a gota" y secuestro exprés. (FGEO)

La Fiscalía General del estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer el desmantelamiento de una red de “préstamos gota a gota” y secuestro exprés que operaba al interior de un anexo del municipio de Santa Lucía del Camino.

El operativo llevado a cabo resultó en la detención de dos individuos vinculados a la red que operaba bajo este modelo de financiamiento ilegal, caracterizado por la imposición de intereses desproporcionados y métodos coercitivos para el cobro.

La investigación ministerial reveló que una de las víctimas que realizó una denuncia, es una mujer cuya identidad permanece reservada, accedió inicialmente a un préstamo de 80 mil pesos con un interés pactado del 20 % semanal.

No obstante, los prestamistas exigieron intereses superiores al 25 %, lo que provocó que la supuesta deuda se incrementara hasta alcanzar aproximadamente 800 mil pesos. Motivo por el que el 10 de julio, la mujer fue citada junto a su hija en el centro de rehabilitación “Isaí”, donde ambas fueron retenidas por los criminales.

En el comunicado se dio
En el comunicado se dio a conocer de una segunda víctima que permanecía en el inmueble (FGEO)

Durante el cautiverio, los responsables exigieron el pago inmediato de los 800 mil pesos y ante la imposibilidad de las víctimas para cubrir la suma de dinero, le dieron como condición que su hija permaneciera en el anexo como garantía de pago, además, obligaron a la mujer a firmar una responsiva que justificaba la permanencia de la joven en el lugar bajo el argumento de supuestos problemas emocionales.

Los agresores también exigieron la entrega de las claves de acceso a la banca móvil y forzaron la firma de un poder que autorizaba a R.H.J. y M.A.A.A. a cobrar la indemnización correspondiente a la muerte accidental de la pareja fallecida de la víctima.

En el lugar también se encontraba una segunda persona que había sido retenida, y fue liberada tras 24 horas de retención, luego de que los prestamistas concedieran un plazo de un día para reunir 980 mil pesos.

Ante la gravedad de los hechos, la FGEO, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y la Unidad Policial Especializada en Combate al Secuestro, ejecutó un cateo en el anexo “Isaí”, donde se logró la captura de R.H.J. y M.A.A.A. por su presunta responsabilidad en la red de préstamos “gota a gota”.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la autoridades para determinar su situación jurídica en relación con los delitos imputados y su presunta participación dentro de la estructura de préstamos ilegales en efectivo.

Temas Relacionados

OaxacaSecuestro exprésFGEOSanta Lucía del Caminomexico-noticias

Más Noticias

Aseguran una tonelada de metanfetamina y bolsas con fentanilo en Sonora, droga vale más de 300 millones de pesos

Los agentes de seguridad hallaron más de mil 180 bolsas con droga

Aseguran una tonelada de metanfetamina

Así queda el límite de transferencias bancarias a partir del 1 de octubre

El nuevo esquema de control busca reforzar la seguridad y el manejo personalizado de las operaciones electrónicas

Así queda el límite de

Hospitalizan de emergencia a hijo de Eduin Caz

El vocalista de Grupo Firme mostró imágenes junto a su hijo Eduin Gerardo en el hospital

Hospitalizan de emergencia a hijo

La Comisión de Hacienda inicia análisis de la reforma aduanera

El proceso legislativo involucra a autoridades y representantes de sectores clave en la búsqueda de consensos para actualizar el marco regulatorio y fortalecer la legalidad en el comercio exterior

La Comisión de Hacienda inicia

Un debut con impacto: Checo Pérez choca en su primera práctica con Cadillac

Durante su ensayo inicial con la nueva escudería, el piloto mexicano protagonizó un incidente leve que sorprendió al equipo técnico

Un debut con impacto: Checo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran una tonelada de metanfetamina

Aseguran una tonelada de metanfetamina y bolsas con fentanilo en Sonora, droga vale más de 300 millones de pesos

Aseguran más de 300 kilos de marihuana flotando en un canal de agua en Guadalajara, Jalisco

Médicos Sin Fronteras anuncian fin de su misión en Reynosa y Matamoros tras incremento de violencia y omisiones del Estado

Detienen a dos hombres por el asesinato de un policía municipal de Uruapan, Michoacán

Vinculan a proceso a “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos detenido en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Hospitalizan de emergencia a hijo

Hospitalizan de emergencia a hijo de Eduin Caz

Facundo asegura que la familia de Aldo de Nigris no tiene talento: “Que se aferren a la fama”

Victoria Ruffo asegura que le gusta “la noche” tras revelaciones sobre la relación que Dalílah Polanco tuvo con Eugenio Derbez

‘Esto sí es despecho’ tendrá segundo concierto en CDMX tras exitosa primera presentación: fecha y sede

Poncho de Nigris se defiende de acusaciones de vender su cuerpo a empresarios para volverse famoso

DEPORTES

Este es el mensaje que

Este es el mensaje que Sergio Ramos dedicó a la afición tras fallar el penal en el Toluca vs Rayados

Un debut con impacto: Checo Pérez choca en su primera práctica con Cadillac

Concacaf revela detalles de la Concachampions 2026

Javier Alarcón y su preocupación con Cruz Azul a mitad del torneo: “Lo de siempre”

Grupo Pachuca en apuros: Real Oviedo pierde con Barcelona y se acerca al abismo