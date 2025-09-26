Fiscalía de Oaxaca detiene a dos hombres por presunta red de “préstamos gota a gota” y secuestro exprés

De acuerdo con el órgano, los hombres eran encargados de una red de "préstamos gota a gota" y secuestro exprés. (FGEO)

La Fiscalía General del estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer el desmantelamiento de una red de “préstamos gota a gota” y secuestro exprés que operaba al interior de un anexo del municipio de Santa Lucía del Camino.

El operativo llevado a cabo resultó en la detención de dos individuos vinculados a la red que operaba bajo este modelo de financiamiento ilegal, caracterizado por la imposición de intereses desproporcionados y métodos coercitivos para el cobro.

La investigación ministerial reveló que una de las víctimas que realizó una denuncia, es una mujer cuya identidad permanece reservada, accedió inicialmente a un préstamo de 80 mil pesos con un interés pactado del 20 % semanal.

No obstante, los prestamistas exigieron intereses superiores al 25 %, lo que provocó que la supuesta deuda se incrementara hasta alcanzar aproximadamente 800 mil pesos. Motivo por el que el 10 de julio, la mujer fue citada junto a su hija en el centro de rehabilitación “Isaí”, donde ambas fueron retenidas por los criminales.

En el comunicado se dio a conocer de una segunda víctima que permanecía en el inmueble (FGEO)

Durante el cautiverio, los responsables exigieron el pago inmediato de los 800 mil pesos y ante la imposibilidad de las víctimas para cubrir la suma de dinero, le dieron como condición que su hija permaneciera en el anexo como garantía de pago, además, obligaron a la mujer a firmar una responsiva que justificaba la permanencia de la joven en el lugar bajo el argumento de supuestos problemas emocionales.

Los agresores también exigieron la entrega de las claves de acceso a la banca móvil y forzaron la firma de un poder que autorizaba a R.H.J. y M.A.A.A. a cobrar la indemnización correspondiente a la muerte accidental de la pareja fallecida de la víctima.

En el lugar también se encontraba una segunda persona que había sido retenida, y fue liberada tras 24 horas de retención, luego de que los prestamistas concedieran un plazo de un día para reunir 980 mil pesos.

Ante la gravedad de los hechos, la FGEO, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y la Unidad Policial Especializada en Combate al Secuestro, ejecutó un cateo en el anexo “Isaí”, donde se logró la captura de R.H.J. y M.A.A.A. por su presunta responsabilidad en la red de préstamos “gota a gota”.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la autoridades para determinar su situación jurídica en relación con los delitos imputados y su presunta participación dentro de la estructura de préstamos ilegales en efectivo.