México

Fiscal de Tabasco afirma que no se llamará a declarar a Adán Augusto López por el caso de “La Barredora”

Y aseguró que las investigaciones en contra de Hernán Bermúdez Requena siguen en curso

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Adán Augusto López Hernández ha
Adán Augusto López Hernández ha declarado no estar relacionado con la organización criminal (CUARTOSCURO)

De acuerdo con el fiscal general de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, el exgobernador del mismo estado y ahora senador por el partido Morena, Adán Augusto López, no será citado a declarar por el caso de la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”.

Lo anterior ya que no existe una orden que lo obligue a declarar, además, mencionó que las investigaciones siguen y que podría haber más detenidos.

“Estamos trabajando con base en la evidencia recabada y cualquier acción futura dependerá de lo que se derive de las investigaciones”, informó.

Por otra parte, Landeros mencionó que las supuestas filtraciones de información no han salido de la Fiscalía de Tabasco, y que en caso de identificarse anomalías en el mismo, se pedirá al área de recursos rumanos que investigue y supervise los hechos.

“En este momento no hay ninguna prueba que indique que la información fue filtrada desde esta Fiscalía. Estamos vigilando de cerca el manejo del expediente”, mencionó.

¿De qué se ha acusado a “La Barredora”?

Hernán Bermúdez Requena fue titular
Hernán Bermúdez Requena fue titular de la SSPC de Tabasco entre 2019 y 2024, durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino. Ha sido identificado como “Comandante H”, presunto líder de La Barredora. (Infobae)

La Barredora es un grupo criminal dedicado a extorsión, cobro de piso y robo de combustible en Tabasco. Actualmente se sabe que en ella han participado exelementos policiales y mandos oficiales, que sirvieron para expandirse y llevar a cabo sus operaciones.

El ascenso de La Barredora en el panorama criminal de Tabasco se consolidó tras una serie de fracturas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que marcó su transformación definitiva en 2023.

Según informes oficiales filtrados por Guacamaya Leaks, la estructura original de este grupo se remonta a la figura de Hernán Bermúdez Requena, también conocido como “El Abuelo”, y que además ejerció como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.

Se le atribuye a Bermúdez Requena el diseño de la transición de la organización desde su origen policial hacia el control de delitos de alto impacto. Aprovechando su posición institucional, para facilitar la expansión del grupo mediante la asignación de plazas, la liberación de operadores y protección de actividades ilícitas.

Junto a Requena, Ulises Pinto Madera, alias “El Pinto”, ocupaba el segundo puesto de liderazgo en la estructura delictiva, además, este desempeñaba el papel de jefe de escoltas de Bermúdez y formó parte de las fuerzas de seguridad estatal.

Ambos fundaron la célula conocida como “La Hermandad” o “Cártel Policiaco”, considerada la primera versión organizada del grupo. Esta alianza inicial sentó las bases para la posterior evolución de la organización, que tras distanciarse del CJNG, adoptó la denominación de La Barredora.

Temas Relacionados

Adán Augusto LópezLa BarredoraFiscal de TabascoHernán Bermúdez RequenaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México: Dalílah ganó la “moneda del destino” de la semana

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Caen seis presuntos miembros de La Línea tras enfrentamiento armado en Chihuahua

Los sujetos estaba atrincherados y uno de ellos estaba herido por impacto de arma de fuego

Caen seis presuntos miembros de

¿Cuáles son los 4 Pueblos Mágicos más bonitos de Oaxaca, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial destaca cuatro destinos excepcionales en la entidad

¿Cuáles son los 4 Pueblos

Pensión Mujeres Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de septiembre

Las beneficiarias de este programa social reciben un total de 3 mil pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar 2025: en

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?

El pugilista jalisciense se prepara para defender nuevamente su campeonato mundial de la OMB de la categoría pluma

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen seis presuntos miembros de

Caen seis presuntos miembros de La Línea tras enfrentamiento armado en Chihuahua

CJNG deja mensaje a comisionado de la Fiscalía General de Baja California tras recientes ataques a las instalaciones

Caen cuatro presuntos miembros de Los Tanzanios tras doble cateo en Iztacalco

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta entre refrescos en la frontera

Aseguran una tonelada de metanfetamina y bolsas con fentanilo en Sonora, droga vale más de 300 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Dalílah ganó la “moneda del destino” de la semana

Facundo defiende a Alexis Ayala de las críticas por su comentario sobre Guana: “Se le salió la mala copa”

Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, se lanza contra Wendy Guevara y amenaza con demandar a La Casa de los Famosos México

Paola Rojas revela cómo es su relación con Zague tras escandalosa separación

Cantantes se niegan a participar en La Casa de los Famosos México por “miedo” a los fans, revela Wendy Guevara

DEPORTES

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?

Así reapareció Giovani dos Santos tras años de anonimato

“Hay que decirle que el futbol mexicano no le está haciendo un favor”: Chaco Giménez lanza dardo a Martial

Terence Crawford asegura que su nombre será recordado tras vencer a Canelo Álvarez: “Va a valer más que la bolsa”