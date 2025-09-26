México

Eneyda Rocha habla sobre el estado de salud de su hija menor por ataque armado en Culiacán, Sinaloa

La titular del DIF Estatal de Sinaloa es hermana del gobernador Rubén Rocha Moya y madre de la nieta del mandatario, la cual fue agredida cuando viajaba en su vehículo la tarde del 23 de septiembre

Por Diego Mendoza López

Guardar
Eneyda Rocha señaló que el
Eneyda Rocha señaló que el estado de salud de su hija menor, y nieta del gobernador Rubén Rocha Moya, se encuentra fuera de peligro | DIF Sinaloa

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal de Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, envió un mensaje de tranquilidad y fortaleza institucional tras el ataque armado ocurrido el 23 de septiembre de 2025 en Culiacán, donde sujetos atacaron el vehículo oficial en el que viajaba su hija menor. El atentado dejó a un custodio gravemente herido y provocó una fuerte reacción en el ámbito político y social del estado.

Rocha Ruiz confirmó que la menor se encuentra en buen estado de salud y descartó cualquier posibilidad de abandonar la ciudad: “Mi hija, gracias a Dios, está bien. Gracias por estar al pendiente”, expresó ante medios locales durante un evento oficial en el Congreso de Sinaloa.

Así mismo, la funcionaria subrayó que su familia mantiene su vida cotidiana en la capital sinaloense: “Vivimos en Culiacán. Somos una familia que radica aquí, que va a trabajar, que asiste a las escuelas. Lo que nos resta es fortalecer el tejido social con humanismo y valores”, declaró.

El reporte de las autoridades
El reporte de las autoridades señaló que los escoltas de la joven resultaron lesionados y un autobús recibió varios impactos de bala | Captura de Pantalla

Rocha Ruiz, sobre esa misma línea, expresó su respaldo a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad: “Confío en las entidades que atienden el tema de seguridad, así como en las personas que acompañaban a mi hija. Agradezco profundamente a quienes cuidan a la ciudadanía todos los días”, afirmó.

La presidenta del DIF Sinaloa evitó colocarse en el papel de víctima. En cambio, reconoció el trabajo de los cuerpos de seguridad al destacar que muchos de ellos son madres, padres, esposos e hijos que enfrentan riesgos constantes en un estado marcado por la violencia. “Son padres de familia, madres de familia… agradezco infinitamente a todos los que están en atención a la ciudadanía”, señaló.

Ataque armado en Culiacán: las versiones oficiales que se conocen hasta el momento

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) calificó el ataque como un intento de robo de vehículo. El hecho ocurrió en las inmediaciones del canal 7, cerca de la avenida Jesús Kumate. Ahí, sujetos armados interceptaron la camioneta asignada a la Dirección de Servicios de Protección, donde viajaban los escoltas y la menor.

Elementos de la policía estatal
Elementos de la policía estatal resguardaron la zona de la agresión en Culiacán, Sinaloa | Facebook / Grupo de Rescate

Durante el tiroteo, un autobús que circulaba por la zona recibió impactos de bala aunque no se reportaron civiles lesionados. Las autoridades desplegaron un operativo del Grupo Interinstitucional de Seguridad “Todos por Sinaloa” para controlar la situación y buscar a los responsables. El gobernador Rubén Rocha Moya indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) determinará el móvil del ataque.

Temas Relacionados

Eneyda Rocha RuizNieta de Rocha MoyaAgresiónAtaque armadoRubén Rocha MoyaCuliacánSinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Repartidora mexicana denuncia hostigamiento xenófobo de mujer estadounidense en Texas: “Habla tu idioma en México”

La conductora de entrega de alimentos fue increpada y acusada de quitar empleos por una mujer estadounidense, generando indignación en redes sociales

Repartidora mexicana denuncia hostigamiento xenófobo

MTU 2025: lo que debes saber si eres cuentahabiente del Banco del Bienestar

A partir de octubre entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario (MTU) como medida contra fraudes bancarios. Sin embargo, las cuentas del Banco del Bienestar tendrán un trato distinto

MTU 2025: lo que debes

Alianza entre UNICEF y el Consejo Ciudadano fortalece la seguridad infantil rumbo al Mundial 2026

La colaboración busca prevenir riesgos de violencia, trata y explotación infantil

Alianza entre UNICEF y el

Entre albergues saturados y perros sin hogar, Carlitos espera una familia que lo adopte: “Tiene miedo de volver a ser abandonado”

En México, se estima que al menos 29.7 millones de perros y gatos viven en las calles, y cada año se abandonan aproximadamente 500 mil animales más

Entre albergues saturados y perros

“No me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez”: Adán Augusto López por caso de La Barredora

El exgobernador de Tabasco declaró que el nombramiento de “El Comandante H” como secretario de Seguridad estatal dio resultados positivos en secuestros y extorsiones

“No me siento mal por
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No me siento mal por

“No me siento mal por haber nombrado a Hernán Bermúdez”: Adán Augusto López por caso de La Barredora

Congreso de Sinaloa aprueba reforma constitucional contra la extorsión

DEA mantiene alerta internacional por la captura de Ismael ‘Mayito Flaco’ Zambada Sicairos, líder de La Mayiza

Desaparece Angie Miller, pareja del cantante colombiano B King asesinado en Edomex: emiten ficha de búsqueda

Quién es Alberto Camarillo Zavala, jefe regional de la FGE secuestrado y asesinado en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Famosa ex conductora de Venga

Famosa ex conductora de Venga la Alegría se integra a Hoy con su esposo | Video

Las 10 mejores series que no puedes perderte este fin de semana en HBO Max México

Abogado de Universal Music advierte a Christian Nodal tras caso de presunta falsificación de contratos: “Corrige el camino”

“Lavaba platos con el Rolex”: Roberto Palazuelos recuerda cuando trabajó indocumentado en Londres antes de la fama

Nodal comparte un mensaje para estudiantes de UANL: “Lo más cercano que tengo a un título de universidad son 6 Grammys”

DEPORTES

Así fueron los atuendos que

Así fueron los atuendos que usaron los luchadores del CMLL como Pokémon en la función de la Arena México

Místico lidera al Team Hawlucha y vence al Team Machamp en la Arena Pokémon

La biología detrás de las mascotas del Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu

Rafael “Divino” Espinoza ya tendría fecha para regresar al ring ¿Peleará contra el Venado López?

¿Cómo marcha la tabla de la Liga MX luego de la jornada 10?