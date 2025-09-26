Eneyda Rocha habla sobre el estado de salud de su hija menor por ataque armado en Culiacán, Sinaloa

Eneyda Rocha señaló que el estado de salud de su hija menor, y nieta del gobernador Rubén Rocha Moya, se encuentra fuera de peligro | DIF Sinaloa

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal de Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, envió un mensaje de tranquilidad y fortaleza institucional tras el ataque armado ocurrido el 23 de septiembre de 2025 en Culiacán, donde sujetos atacaron el vehículo oficial en el que viajaba su hija menor. El atentado dejó a un custodio gravemente herido y provocó una fuerte reacción en el ámbito político y social del estado.

Rocha Ruiz confirmó que la menor se encuentra en buen estado de salud y descartó cualquier posibilidad de abandonar la ciudad: “Mi hija, gracias a Dios, está bien. Gracias por estar al pendiente”, expresó ante medios locales durante un evento oficial en el Congreso de Sinaloa.

Así mismo, la funcionaria subrayó que su familia mantiene su vida cotidiana en la capital sinaloense: “Vivimos en Culiacán. Somos una familia que radica aquí, que va a trabajar, que asiste a las escuelas. Lo que nos resta es fortalecer el tejido social con humanismo y valores”, declaró.

El reporte de las autoridades señaló que los escoltas de la joven resultaron lesionados y un autobús recibió varios impactos de bala | Captura de Pantalla

Rocha Ruiz, sobre esa misma línea, expresó su respaldo a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad: “Confío en las entidades que atienden el tema de seguridad, así como en las personas que acompañaban a mi hija. Agradezco profundamente a quienes cuidan a la ciudadanía todos los días”, afirmó.

La presidenta del DIF Sinaloa evitó colocarse en el papel de víctima. En cambio, reconoció el trabajo de los cuerpos de seguridad al destacar que muchos de ellos son madres, padres, esposos e hijos que enfrentan riesgos constantes en un estado marcado por la violencia. “Son padres de familia, madres de familia… agradezco infinitamente a todos los que están en atención a la ciudadanía”, señaló.

Ataque armado en Culiacán: las versiones oficiales que se conocen hasta el momento

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) calificó el ataque como un intento de robo de vehículo. El hecho ocurrió en las inmediaciones del canal 7, cerca de la avenida Jesús Kumate. Ahí, sujetos armados interceptaron la camioneta asignada a la Dirección de Servicios de Protección, donde viajaban los escoltas y la menor.

Elementos de la policía estatal resguardaron la zona de la agresión en Culiacán, Sinaloa | Facebook / Grupo de Rescate

Durante el tiroteo, un autobús que circulaba por la zona recibió impactos de bala aunque no se reportaron civiles lesionados. Las autoridades desplegaron un operativo del Grupo Interinstitucional de Seguridad “Todos por Sinaloa” para controlar la situación y buscar a los responsables. El gobernador Rubén Rocha Moya indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) determinará el móvil del ataque.