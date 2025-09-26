Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, se lanza contra Wendy Guevara y amenaza con demandar a La Casa de los Famosos México

Leticia Guajardo, conocida como doña Lety, amenaza con acciones legales tras sentirse traicionada en La casa de los famosos México 2025 (Más Allá del Fierro / YouTube)

La controversia en torno a Leticia Guajardo, conocida como doña Lety, ha escalado tras sus recientes declaraciones en redes sociales, donde advirtió que podría iniciar acciones legales contra Wendy Guevara y Marie Claire Harp.

La madre de Poncho de Nigris expresó su hartazgo ante lo que considera una traición por parte de ambas figuras, a raíz de los acontecimientos ocurridos en La casa de los famosos México 2025 y la disputa con Mariana Botas.

En su mensaje, doña Lety subrayó que no tolerará el uso de su imagen para obtener beneficios económicos y que está dispuesta a defenderse en el ámbito legal si la situación lo requiere.

El conflicto se originó a partir de un incidente aparentemente trivial: Mariana Botas tomó prestada una sudadera de Aldo de Nigris, nieto de doña Lety y participante del reality.

El conflicto entre doña Lety y Mariana Botas comenzó por una sudadera prestada y escaló a acusaciones públicas de humillación y difamación en redes sociales (Captura de pantalla)

Aunque la prenda fue devuelta, la situación derivó en una confrontación pública cuando doña Lety acusó a la actriz de haberla humillado, llegando a calificarla de “desgraciada” en sus redes sociales.

Este episodio desencadenó una ola de comentarios y reacciones entre los seguidores del programa, quienes han mantenido el tema en el centro de la conversación digital.

La tensión aumentó durante una gala del reality el 16 de septiembre, cuando doña Lety relató en sus redes sociales que fue humillada por una “niña nefasta”, sin mencionar nombres.

Los seguidores interpretaron que se refería a Mariana Botas, quien respondió asumiendo el reclamo. Según la versión de la actriz, el encuentro fue breve y cordial: “Oiga, qué mala onda que me dijo desgraciada”, le comentó a doña Lety, quien respondió que se trataba de una broma y le dio una palmadita.

Wendy Guevara niega haber presenciado la supuesta agresión entre doña Lety y Mariana Botas y rechaza haber reportado a la actriz ante la producción (Redes sociales / Cross Flowers, Infobae México)

Mariana añadió que la señora le reprochó haber dicho que su nieto tenía déficit de atención, a lo que contestó que ella misma también lo padece. Sin embargo, Mariana manifestó su molestia por haber sido llamada “estúpida y grosera” en las historias de doña Lety.

A pesar de las explicaciones, doña Lety sostiene que fue víctima de humillación, mientras que Mariana Botas rechaza cualquier acusación de agresión y advierte que no permitirá que se difame su nombre.

En medio de la controversia, Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos México 2025, intervino para aclarar su posición. Consultada sobre el altercado entre doña Lety y Mariana Botas, la influencer negó haber presenciado la supuesta agresión.

Según su relato, fue doña Lety quien se le acercó para contarle lo sucedido: “No, yo no estoy de testigo de que Mariana Botas le haya dicho cosas a doña Lety. No estoy de testigo yo porque yo no escuché, yo ni estaba. Cuando yo fui allá, según yo, ya había pasado eso. Yo me senté con doña Lety y estábamos platicando… Me dice: ‘ay, te iba a decir’, a mí y a los de Endemol, nosotros de: ‘¿Qué pasó?’ (ella dice): ‘Mariana me reclamó que yo le dije cosas y bien grosera, no sé qué’”, relató Wendy Guevara.

Doña Lety expresa su molestia por el uso de su imagen en redes sociales con fines lucrativos y advierte que podría demandar si la situación persiste (Credito: IG@ponchodenigris IG@leticiagdn_)

Por su parte, doña Lety reiteró que no busca protagonizar escándalos ni mentir, y que su participación en el reality tuvo como principal motivación ver a su nieto Aldo de Nigris y, de paso, contribuir al rating del programa.

“Fui a ese proyecto por ir a ver a mi nieto, obviamente para mí es mi adoración y verlo fue una bendición”, expresó. No obstante, manifestó su descontento por el uso de su imagen en redes sociales con fines lucrativos: “Dejen de estarme poniendo en todos lados para sacar billetes”, reclamó.

La madre de Poncho de Nigris también reveló que, tras descubrir que la publicación de contenido en redes sociales puede generar ingresos, ha comenzado a subir sus propios videos. “Me di cuenta que había dinero, 600 dólares”, comentó, refiriéndose a las ganancias potenciales en plataformas como Facebook.

Frente a la posibilidad de que su imagen siga siendo utilizada sin su consentimiento, doña Lety fue enfática: “Ya a mi edad me pueden hacer lo que quieran, pero yo sí los puedo demandar”. En un video, concluyó con un mensaje contundente: “¡Ya cállense todos la boca!”, dejando claro que no permitirá que la sigan utilizando como blanco de burlas o contenido viral.