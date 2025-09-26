México

Carreras en la FES Acatlán: conoce la oferta académica de este plantel de la UNAM

La FES Acatlán es uno de los planteles más importantes de la UNAM en el Estado de México; ofrece 17 carreras y diversos posgrados en múltiples disciplinas.

Por Miguel Flores

La FES Acatlán ofrece 17 carreras en distintas áreas del conocimiento. (Foto: FES Acatlán)

Durante la tarde del jueves, alumnos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM difundieron en redes sociales videos donde se observa una riña dentro del plantel, específicamente en el edificio A, cerca de los talleres de Diseño y Comunicación.

En las imágenes se aprecia un altercado que, según testimonios, habría involucrado a una persona con un arma blanca. Otras versiones señalan que un estudiante fue detenido por elementos de la policía al intentar salir de las instalaciones. Hasta el momento, la UNAM ni las autoridades correspondientes han emitido una versión oficial, lo que ha generado incertidumbre.

En redes sociales, etiquetas como #Violencia, #FesAcatlán y #Unam se posicionaron entre los temas más comentados, mientras estudiantes y padres de familia exigen una respuesta clara sobre lo ocurrido y reclaman medidas efectivas de seguridad.

Otro incidente en la UNAM: riña en FES Acatlán dejó tres personas puestas a disposición de autoridades Crédito: @PinKpr0

Carreras que puedes estudiar en la FES Acatlán

A pesar del contexto de violencia, la FES Acatlán sigue siendo reconocida como una de las instituciones con mayor prestigio en el área metropolitana. Actualmente ofrece 17 carreras de licenciatura en diversas áreas del conocimiento:

  • Actuaría
  • Arquitectura
  • Ciencias Políticas y Administración Pública
  • Comunicación
  • Derecho
  • Diseño Gráfico
  • Economía
  • Enseñanza de Lenguas (Alemán, Español, Francés, Inglés, Italiano) como Lengua Extranjera
  • Filosofía
  • Historia
  • Ingeniería Civil
  • Lengua y Literaturas Hispánicas
  • Matemáticas Aplicadas y Computación
  • Pedagogía
  • Relaciones Internacionales
  • Sociología

Además de su oferta de licenciaturas, la facultad promueve programas de posgrado en Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Ingeniería, Urbanismo y Educación, con un enfoque multidisciplinario.

Breve historia de la FES Acatlán

La FES Acatlán abrió sus puertas el 17 de marzo de 1975 en Naucalpan, Estado de México, como parte del proyecto de la UNAM para ampliar la cobertura universitaria. Inicialmente conocida como ENEP Acatlán, se planteó con la misión de impulsar la interdisciplina, vincular la docencia con la investigación y responder a las necesidades del entorno social.

Miles de estudiantes se forman
Miles de estudiantes se forman cada año en la FES Acatlán, una de las facultades más grandes de la UNAM. (Foto: FES Acatlán)

En 2004, el Consejo Universitario de la UNAM le otorgó el rango de Facultad de Estudios Superiores, reconociendo su consolidación académica y cultural. Hoy en día, cuenta con una comunidad cercana a 20,000 universitarios y se ha consolidado como uno de los espacios alternativos a Ciudad Universitaria, destacando no solo en lo académico, sino también en lo cultural y deportivo.

Con más de cuatro décadas de historia, la FES Acatlán sigue siendo un referente educativo en el noroeste del área metropolitana, aunque la reciente riña dentro del plantel pone sobre la mesa el desafío de garantizar seguridad para su comunidad.

